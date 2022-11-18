За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова

Наразі НААУ працює над тим, щоб українським адвокатам було спрощено доступ до професії закордоном

За 10 років роботи Національної асоціації адвокатів України, українська професійна спільнота адвокатів не лише отримала визнання за кордонам, але й стала прикладом для іноземних колег в низці аспектів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про це під час урочистого засідання Ради адвокатів України з нагоди 10-ї річниці створення НААУ сказала голова НААУ і РАУ Лідія Ізовітова.

Вона нагадала, що до створення незалежної самоврядної організації адвокатури в Україні безпосереднє відношення має низка міжнародних організацій, зокрема Парламентська асамблея Ради Європи, яка з 1995 року вимагала створення відповідної структури, а також Європейська комісія за демократію через право («Венеційська комісія»), яка допомагала розробляти профільне законодавство.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«17 років пішло на реалізацію резолюції ПАРЄ про створення НААУ. Тобто, ми в якійсь мірі продукт професійного тиску. І ми незалежна організація», – зазначила голова НААУ.

Після ухвалення профільного закону і створення НААУ в листопаді 2012 року, асоціація не лише ствердила свій авторитет, але й здобула повагу в Україні та закордоном.

«Самоврядність професії гарантує нашу незалежність і стандарти. Ми є стандартом, наші органи є стандартом для адвокатур Європи. Нам вдалося створити механізм саморегулювання професії, який заснований на балансі повноважень, компетентності і управлінському потенціалі», – наголосила Лідія Ізовітова.

Вона також нагадала, що у 2015 році НААУ було прийнято до Міжнародної асоціації юристів (ІВА), членство в якій відкриває широкі можливості для адвокатури та розвитку адвокатської професії. У 2016 році українська спільнота адвокатів долучилася до діяльності Ради правничих та адвокатських товариств Європи (CCBE) та уклала відповідний меморандум.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ці досягнення відповідають європейським прагненням України. За 10 років, ми ніколи не відхилялися від європейського курсу розвитку адвокатури», – підкреслила голова РАУ.

Тісні зв’язки та визнання колег за кордоном стали особливо відчутними на тлі широкомасштабного вторгнення росії в Україну. Адвокатські асоціації Чехії, Словаччини, Німеччини , Франції, Японії та інших країн, приватні адвокати та організації надали фінансову допомогу для створення фонду для допомоги українським адвокатам, які постраждали через війну. Опікунська рада фонду розподіляє благодійну допомогу постраждалим адвокатам та їхнім сім’ям.

«Наші звіти міжнародною спільнотою визнано транспарентними і вони пишаються нами. Наші адвокати допомагають громадянам, які виїхали за кордон. В цьому нам допомагають закордонні представництва. Таких у нас біля 50-ти. У нас є також відповідний меморандум з МЗС», – розповіла Лідія Ізовітова.

Наразі НААУ працює над тим, щоб українським адвокатам було спрощено доступ до професії закордоном, вони могли вивчити мову і право європейських країн, в яких перебувають, зауважила голова РАУ.

«Попри війну, Асоціація продовжує проводити серйозну діяльність, спрямовану на ствердження авторитету адвокатури зокрема, та України в цілому як в Європі, так і в світі», – резюмувала Лідія Ізовітова.

Будь ласка, читайте текст після реклами