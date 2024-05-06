Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Наразі воєнний стан та загальна мобілізація триватимуть до 13 травня 2024 року

Законопроєкти передбачають продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 діб. Відповідна інформація з’явилася на сайті парламенту.

Обидва законопроєкти внесено сьогодні, 6 травня. Також їх вже направлено на розгляд парламентського комітету.

Законопроєкт про продовження строку дії воєнного стану в Україні скріншот

Законопроєкт про продовження строку проведення загальної мобілізації скріншот

Нагадаємо, 12 лютого Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 13 травня 2024 року.

До слова, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про мобілізацію №10449. Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців.

Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців. Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.