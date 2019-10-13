Син Байдена виходить з правління китайської компанії після критики Трампа



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Хантер Байден і кандидата в президенти Джо Байден Фото: АР

Син Байдена звільнився з компанії щоб уникнути конфлікту інтересів

Хантер Байден - син колишнього віце-президента США і кандидата в президенти Джо Байдена - покине пост у керуючої компанії фонду прямих інвестицій, підтримуваного держструктурами Китаю, щоб не давати приводів пред'являти претензії з приводу конфлікту інтересів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Хантер обіцяв, що якщо його батько переможе на виборах 2020 року і займе цей пост, то він, Хантер Байден, не буде працювати на фірму, якою володіють іноземці, і не буде членом правління такій компанії.

«При адміністрації Байдена Хантер буде готовий підкорятися всім і будь-яких інструкцій і стандартів, які може ввести в дію президент Байден щодо передбачуваного конфлікту інтересів або його виникнення, в тому числі щодо обмежень з приводу ділових інтересів за кордоном... Він продовжить робити так, щоб його батько не був особисто залучений в його комерційні справи», - йдеться в заяві.

Нагадаємо, члени Палати представників США від Демократичної партії зажадали від адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані надати всі документи, які стосуються відносин з Україною.

Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.