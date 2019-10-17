СБУ підозрює колишнього заступника міністра економіки у роботі на російські спецслужби



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Спецслужба відкрила кримінальне провадження у червні за статтею «Держзрада»

Служба безпеки України (СБУ) розслідує можливу роботу колишнього заступника міністра економіки на російські спецслужби. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на рішення суду.

За даними слідства, з 2017 року по теперішній час ексзаступник міністра економіки, разом з громадянином США, представником американської компанії Gray Fox Logistics та директором ДП «Український центр «Безпека на шкоду обороноздатності та безпеки України» здійснюють дії, спрямовані на надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності.

Повідомляється, що РФ дала завдання громадянину США - отримання відомостей про плани постачання зброї і боєприпасів до Збройних сил України. Він прибув з Росії в Україну, щоб встановити контакти зі співробітниками Мінекономіки і держпідприємств, які задіяні в реалізації Державного оборонного замовлення.

Він дізнався про плани української сторони налагодити серійне виробництво снарядів 152−155 мм і вступив в злочинну змову з директором ДП і екс-заступником міністра економіки.

Повідомляється, що СБУ відкрила кримінальне провадження у червні за статтею «Держзрада».

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру колишньому начальнику Генерального штабу Збройних сил України Володимиру Заману у вчиненні державної зради. У ГПУ тоді повідомили, що Замана протягом 2012-2014 років розформував 70 військових частин і з’єднань.

Крім того, раніше в СБУ заявляли, що викрили агентурну мережу Генштабу збройних сил РФ, які планували заходи щодо дестабілізації в Україні.