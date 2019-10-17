Трамп порадив Ердогану «не бути дурнем і крутим хлопцем»



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Президент США Дональд Трамп та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Глава Білого дому порадив турецькому колезі увійти в історію в позитивному ключі, а не на боці зла

Президент США Дональд Трамп порадив своєму турецькому колезі Реджепу Таїпу Ердогану сісти за стіл переговорів з військовим керівництвом сирійських курдів і не вдавати з себе «крутого хлопця».

Про це йдеться в офіційному листі президента США, текст якого наводить The New York Times.

«Домовмося про гарну угоду! Ви не хочете нести відповідальність за масові вбивства тисяч людей, а я не хочу відповідати за знищення турецької економіки - але я піду на це» - написав глава Білого дому.

Він нагадав, як США вже вводили санкції проти Анкари у 2018 році - після арешту в Туреччині пастора Брансона.

«Я доклав багато зусиль, аби розв'язати деякі ваші проблеми. Не підведіть світ. Можна багато зробити. Генерал Мазлюм (командувач курдських Сил демократичної Сирії - ред.) готовий вести переговори з вами, і він готовий піти на поступки, на які вони ніколи б не пішли раніше», - додав Трамп.

Президент США також порадив турецькому колезі увійти в історію в позитивному ключі, а не на боці зла.

«Не будьте крутим хлопцем, не будьте дурнем!», - написав Трамп, додавши, що зателефонує Ердоганові пізніше.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що турецька операція на північному сході Сирії - не проблема США.

За словами Ердогана, турецька наступальна операція на півночі Сирії завершиться тільки в тому випадку, якщо курдські терористи складуть зброю і покинуть прикордонну територію.

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина почала масштабну антитерористичну операцію в районах Сирії на схід від річки Євфрат. Метою операції, що отримала назву «Джерело миру», є ліквідація терористичної загрози біля кордонів Туреччини і створення зони безпеки, в яку добровільно повернуться мільйони сирійських біженців.