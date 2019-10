Шокін заявив, що розслідування щодо Burisma прикрили через «страх перед США». Трамп відреагував

Телекомпанія Fox News повідомила, про що говорив Шокін з особистим юристом Трампа Руді Джуліані в січні

Колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін заявив, що його просили відмовитися від розслідування щодо нафтогазової компанії Burusima Holdings, де один з керівних постів займав Хантер Байден - син колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Про це в четвер, 3 жовтня, повідомила американська телекомпанія Fox News з посиланням на копію конспекту приватної розмови Шокіна з особистим юристом Трампа Руді Джуліані в січні цього року.

Цей конспект, складений Джуліані, 2 жовтня був переданий на розгляд Конгресу США генеральним інспектором Держдепартаменту Стівеном Линіком. У документі наводяться слова Шокіна, який сказав, що «його розслідування було зупинено через страх перед Сполученими Штатами».

Шокін повідомив, що його відомство відправляло запити на Хантера Байдена, але не отримало жодної відповіді. «Підозрювали, що Хантер Байден отримує зарплату, комісійні та ще до того ж один мільйон доларів, - цитує Fox News конспект Джуліані. - З приводу Хантера Байдена не було ніяких документів та інформації, і Шокін сказав, що посол Джеффрі Пайатт попросив його припинити розслідування».

У свою чергу президент США Дональд Трамп у четвер, 3 жовтня, відреагував у Твіттері на слова Шокіна.

«Суперечка щодо України триває сьогодні вранці, так як нові документи, отримані FoxNews, показують, що колишній український прокурор заявив, що його змусили відступити, розслідуючи справу щодо компанії, пов'язаної з Хантером Байденом». Чи хтось, окрім захисників Fake News, має сумніви?» - написав Трамп.

“The Ukraine controversy continues this morning as new documents obtained by @FoxNews show that a former Ukrainian prosecutor said that he was forced to back off looking into a firm tied to Hunter Biden.” @MariaBartiromo Does anyone other than Fake News protectors have a doubt?