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Нацбанк оштрафував банк Порошенка на 20,5 млн грн: названо причину

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Нацбанк оштрафував банк Порошенка на 20,5 млн грн: названо причину
Згідно з рішенням регулятора, банк Порошенка має сплатити штраф у розмірі 20,5 млн грн за численні порушення закону
фото: Петро Порошенко/Facebook

НБУ застосував санкції до банку Порошенка

Національний банк України оштрафував АТ «Міжнародний інвестиційний банк», власником якого є Петро Порошенко, на 20,5 млн грн за порушення законодавства щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом – йдеться у повідомленні НБУ.

Так у березні 2025 року НБУ застосував заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та у сфері валютного законодавства до «Міжнародного інвестиційного банку» (МІБ), який належить народному депутату Петру Порошенку. 

Згідно з рішенням регулятора, банк Порошенка має сплатити штраф у розмірі 20,5 млн грн за численні порушення закону. Йдеться, зокрема, про недотримання банком обов’язку щодо належної перевірки клієнтів, подання недостовірної інформації, а також невикористання ризик-орієнтованого підходу у фінансовому моніторингу.

У НБУ уточнили, що порушення були зафіксовані під час перевірки відповідності діяльності банку вимогам профільного законодавства та нормативних актів регулятора.

Як відомо, у лютому були запроваджені санкції проти низки олігархів та політиків, які створювали загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України та сприяли терористичній діяльності. У тому числі, до списку увійшли Петро Порошенко, Віктор Медведчук та інші.

Зокрема, Петра Порошенка звинувачували у лобіюванні Харківських угод (ЧФ в Криму); фінансуванні терористів (купівля вугілля з ОРДЛО); торгівлі у війну з Росією (Липецька фабрика, завод «Богдан» у РФ тощо); спільному з Медведчуком та росіянами незаконному відчуженні нафтопроводу у держави тощо. Згідно з результатами опитування 65,2% українців підтримують санкції проти Порошенка, Медведчука та інших, вважаючи їх заслуженими.

Сам Петро Порошенко за кілька тижнів до введення санкцій проти нього вивів з України 1 мільярд 48 мільйонів гривень та ще 986 млн грн подарував.

Як повідомлялось, народний депутат Петро Порошенко задекларував доходів на понад 4,6 мільярда гривень за 2024 рік. Ця сума у 30 разів перевищує заробітки політика у довоєнний 2021 рік, а сам він входить у трійку найбагатших олігархів України.

Джерело: Закон і Бізнес

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Теги: Петро Порошенко суд Національний банк санкції штраф

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