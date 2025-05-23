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СБУ показала, як проходив перший етап обміну «1000 на 1000» (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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СБУ показала, як проходив перший етап обміну «1000 на 1000» (відео)
Україна повернула з полону РФ 390 осіб
фото: скриншот з відео

Ексклюзивне відео обміну від СБУ

Сьогодні, 23 травня, з російського полону повернулися 390 українців. СБУ показала ексклюзивне відео за підсумками першої частини обміну «1000 на 1000». Про це повідомляє «Главком».

«Сьогоднішній обмін – це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення президента України Володимира Зеленського. Як зазначив глава нашої держави, ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю», – йдеться у повідомленні.

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Також Зеленський опублікував відео зі звільненими українцями.

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Нагадаємо, що сьогодні із російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап обміну «1000 на 1000». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського. Сьогоднішній обмін – вже шостий цього року та 65-ий від початку повномасштабного вторгнення. 

Як повідомлялося, серед звільнених з полону – цивільні, військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

За словами президента, домовленість про звільнення 1000 українців з російського полону стала «чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині». Глава держави наголосив, що це одне з ключових завдань України – повернути всіх наших людей із російської неволі.

Нагадаємо, у Стамбулі відбулись переговори між Україною та Росією. Європейські лідери висловились про позицію Росії під час переговорів у Стамбулі. Політики відзначають, що саме Росія гальмує процес припинення вогню.

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Теги: СБУ обмін полоненими Володимир Зеленський обмін

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