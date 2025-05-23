СБУ показала, як проходив перший етап обміну «1000 на 1000» (відео)

Ексклюзивне відео обміну від СБУ

Сьогодні, 23 травня, з російського полону повернулися 390 українців. СБУ показала ексклюзивне відео за підсумками першої частини обміну «1000 на 1000». Про це повідомляє «Главком».

«Сьогоднішній обмін – це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення президента України Володимира Зеленського. Як зазначив глава нашої держави, ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю», – йдеться у повідомленні.

Також Зеленський опублікував відео зі звільненими українцями.

Нагадаємо, що сьогодні із російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап обміну «1000 на 1000». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського. Сьогоднішній обмін – вже шостий цього року та 65-ий від початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомлялося, серед звільнених з полону – цивільні, військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

За словами президента, домовленість про звільнення 1000 українців з російського полону стала «чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині». Глава держави наголосив, що це одне з ключових завдань України – повернути всіх наших людей із російської неволі.

Нагадаємо, у Стамбулі відбулись переговори між Україною та Росією. Європейські лідери висловились про позицію Росії під час переговорів у Стамбулі. Політики відзначають, що саме Росія гальмує процес припинення вогню.