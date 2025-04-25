Справа на 17 млрд грн. Марина Порошенко подала до суду на чоловіка

Суд розгляне справу 29 квітня

Дружина експрезидента Петра Порошенка Марина подала на нього позов до суду щодо поділу майна. Про це свідчать дані судових матеріалів, повідомляє «Главком» з посиланням на «УН».

Марина Порошенко звернулася до суду 27 березня 2025 року. Позов стосується поділу майна подружжя. Справа підсудна Крижопільському районному суду Вінницької області, куди і було подано позов.

Суд розгляне справу 29 квітня.

Водночас Liga.net стверджує, що справа буде розглядатися за правилами загального позовного провадження, а не спрощеного, оскільки ціна позову становить 17 102 703 811,40 грн, що значно перевищує встановлений законом поріг для спрощеного провадження.

Адвокат Порошенка Ігор Головань у коментарі виданню сказав, що не може розповісти більше, ніж повідомляється в судовому реєстрі. З його слів випливає, що позов не означає розлучення Порошенків: «Розлучення – це окремий процес, а майнові процеси – це окремі процеси».

Раніше Національний банк України оштрафував АТ «Міжнародний інвестиційний банк», власником якого є Петро Порошенко, на 20,5 млн грн за порушення законодавства щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом – йдеться у повідомленні НБУ.

До слова, експрезидент Петро Порошенко офіційно став обвинуваченим у резонансній справі про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР». 16 квітня сплив термін, встановлений судом для його ознайомлення з матеріалами «вугільної справи», тому тепер справа розглядатиметься по суті у суді.