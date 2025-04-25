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Справа на 17 млрд грн. Марина Порошенко подала до суду на чоловіка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Справа на 17 млрд грн. Марина Порошенко подала до суду на чоловіка
Марина Порошенко подала на Петра Порошенка позов до суду
фото: Facebook/Петро Порошенко

Суд розгляне справу 29 квітня

Дружина експрезидента Петра Порошенка Марина подала на нього позов до суду щодо поділу майна. Про це свідчать дані судових матеріалів, повідомляє «Главком» з посиланням на «УН».

Марина Порошенко звернулася до суду 27 березня 2025 року. Позов стосується поділу майна подружжя. Справа підсудна Крижопільському районному суду Вінницької області, куди і було подано позов.

Справа на 17 млрд грн. Марина Порошенко подала до суду на чоловіка фото 1

Суд розгляне справу 29 квітня.

Справа на 17 млрд грн. Марина Порошенко подала до суду на чоловіка фото 2

Водночас Liga.net стверджує, що справа буде розглядатися за правилами загального позовного провадження, а не спрощеного, оскільки ціна позову становить 17 102 703 811,40 грн, що значно перевищує встановлений законом поріг для спрощеного провадження.

Адвокат Порошенка Ігор Головань у коментарі виданню сказав, що не може розповісти більше, ніж повідомляється в судовому реєстрі. З його слів випливає, що позов не означає розлучення Порошенків: «Розлучення – це окремий процес, а майнові процеси – це окремі процеси».

Раніше Національний банк України оштрафував АТ «Міжнародний інвестиційний банк», власником якого є Петро Порошенко, на 20,5 млн грн за порушення законодавства щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом – йдеться у повідомленні НБУ.

До слова, експрезидент Петро Порошенко офіційно став обвинуваченим у резонансній справі про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР». 16 квітня сплив термін, встановлений судом для його ознайомлення з матеріалами «вугільної справи», тому тепер справа розглядатиметься по суті у суді.

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Теги: Петро Порошенко Марина Порошенко суд

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