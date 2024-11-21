Далекобійні удари по Росії. Ось чому Путін витягнув свій «Орєшнік»

У зоні ураження – Москва та десятки військових аеродромів

Президент США Джо Байден виконав «дембельський акорд» і таки дозволив українським військовим використати далекобійні ракети Atacms для удару по території Росії. Україна одразу охоче цим скористалася. Тепер ми чекаємо, коли аналогічне рішення ухвалять Великобританія і Франція – щодо ракет, які вони надали.

Розуміючи, цю загрозу Путін пішов перевіреним шляхом ескалації: російські війська сьогодні, 21 листопада, вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою середньої дальності. Про це повідомив сам російський диктатор, вказавши, що Росія, вдаривши по Дніпру, успішно випробував нове озброєння під назвою «Орєшнік». За словами Путіна, застосування цієї ракети нібито є відповіддю на плани США з виробництва і розгортання ракет середньої і меншої дальності в Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

«Главком» з'ясував, чому так тривожиться Путін. Об'єкти на території Росії, які можуть опинитися під прицілом зброї західного виробництва, яку вже має Україна, є надважливими для РФ. Москва хоче заблокувати також постачання тих ракет, яких поки ще немає в арсеналі ЗСУ, але переговори про постачання ведуться. Мова про Taurus і Tomahawk.

Зони ураження західними ракетами території РФ

Куди можуть долетіти різні західні ракети, передані Україні зображення: meduza.io

1 зона: Atacms MGM-164A Block 2 – 140 км

2 зона: Atacms MGM-140B Block 1A – 300 км

3 зона: Storm Shadow/SCALP/Taurus – 560 км

4 зона: Tomahawk –1700 км

У першій зоні ураження, яку накривають ракети Atacms модифікації MGM-164A Block 2, перебувають Брянськ, Курськ, Білгород, військові аеродроми в Єйську та окупованому Джанкої.

Модифікація MGM-140B Block 1A ракет Atacms (друга зона ураження), здатна накрити Смоленськ, Орел, Липецьк, Воронеж, Ростов-на-Дону. З тих військових аеродромів, що на слуху – Шаталове, Шайківка, Приморсько-Ахтарськ, окуповані Кача та Бельбек.

Третя зона найбільш, так би мовити, врожайна. У зоні ураження крилатих ракет Storm Shadow, Scalp та Taurus (за умови їх постачання в Україну, та дозволу застосовувати їх по території Росії) перебувають такі російські міста, як Москва, Калуга, Тула, Рязань, Тамбов. З військових аеродромів – Мігалове, Кубинка, Чкаловський, Дягілєво, Балашов, Тихорецьк, Кримськ.

У четвертій зоні (яка, до речі, вже зараз є досяжною для деяких українських безпілотників літакового типу), знаходяться Новгород, Ярославль, Іваново, Нижній Новгород, Володимир, Пенза, Саратов. З аеродромів – Оленья, Пушкін, Північний, Саваслейка, Енгельс-2, Ахтубінськ, Приволзький, Моздок.

У принципі, зона ураження для легендарної американської крилатої ракети набагато ширша, до 2500 км. Але якщо їх Україні таки дадуть, то доведеться обмежитися 1700 км – саме такою є дальність цих ракет наземного базування. А для використання Tomahawk морського та повітряного базування Україна не має необхідних носіїв.

Західні далекобійні ракети, які є зараз в Україні

Atacms. Грізний родич «Хаймарса»

Atacms – найгрізніша ракета, яка зараз стоїть на озброєнні в Україні фото з відкритих джерел

Atacms (англ. Army TACtical Missile System, «Армійський тактичний ракетний комплекс») – твердопаливна одноступінчаста тактична балістична ракета класу «земля-земля». Розроблена конгломератом Ling-Temco-Vought у 1986-1988 роках, прийнята на озброєння у 1991 році. Виробляється компанією Lockheed Martin.

Нині є п'ять модифікацій ракет Atacms. Мінімальна дальність польоту – модифікація MGM-164A Block 2 – 140 км. Максимальна – у MGM-140B Block 1A: 300 км.

Країна-виробник

США

Основні тактико-технічні характеристики

Довжина – 3,96 м

Діаметр – 0,61 м

Розмах крила – 1,4 м

Вага MGM-164A Block 2 – 1480 кг, маса бойової частини – 270 кг

Вага MGM-140B Block 1A – 1320 кг, маса бойової частини – 160 кг

Швидкість – 3670 км/год.

Оснащення

Балістичні ракети Atacms можуть бути оснащені як осколково-фугасною бойовою частиною, так і касетною. Пусковими установками ракет є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS і M142 Himars, які чудово показали себе в ході повномасштабної війни з Росією.

Вартість

Близько $1,5 млн.

Застосування

Вперше Atacms, які зараз перебувають на озброєнні 11 країн світу, були використані в 1991 році під час операції «Буря в пустелі». Потім – під час війни в Іраку, у 2003-2011 роках. В Україні ракети Atacms малого радіусу дії з'явилися у жовтні 2023 року, з березня 2024 року почалися постачання ракет з дальністю 300 км.

За оцінками експертів, станом на середину 2024 року Сполучені Штати мають більше 2,5 тис. ракет Atacms різних модифікацій і в різному стані. Зокрема серед них близько 1,5 тис. є новими: виробничі потужності дозволяють виробляти до 500 ракет на рік.

Пентагон визнав ракети Atacms застарілими, і зараз розробляє нову оперативно-тактичну ракетну систему LRPF (Long Range Precision Fires – «Далекобійний точний вогонь»). Прийом цієї системи на озброєння очікується у 2027 році, після чого розпочнеться виведення з експлуатації Atacms. Але ракети, можна сказати, вже зараз виводяться з експлуатації – шляхом передачі Україні, яка утилізує їх на території Росії та окупованих районах нашої держави.

Storm Shadow/Scalp. Мисливці за російськими скальпами

Ці ракети використовуються Україною понад півтора року, але ніяк не можуть долетіти до Росії фото з відкритих джерел

Storm Shadow/Scalp – франко-британська авіаційна крилата ракета класу «повітря-земля». Розроблена у 1997-2000 роках компанією Matra BAe Dynamics (яка створена шляхом злиття ракетних підрозділів компаній Matra та British Aerospace). Введена в експлуатацію у 2003 році. Британські та французькі варіанти ракети загалом ідентичні, відмінності складаються лише у програмному забезпеченні та способом інтеграції з літаком-носієм.

Країна-виробник

Великобританія, Франція.

Основні тактико-технічні характеристики

Довжина – 5,1 м

Діаметр – 0,7 м

Розмах крила – 2,8 м

Вага – 1300 кг

Маса бойової частини – 450 кг

Дальність – 560 км

Висота польоту – 30-40 м

Швидкість – 1000 км/год.

Носії

В Україні носіями крилатих ракет Storm Shadow/Scalp є Су-24М – це головні літаки української бомбардувальної авіації. На заході носіями ракет європейський багатоцільовий винищувач Eurofighter Typhoon, французькі Rafale та Mirage 2000, і британо-італо-німецький Tornado (це винищувач кінця 70-х років).

Вартість

Близько $1,2 млн.

Застосування

Вперше Storm Shadow/Scalp, які зараз перебувають на озброєнні дев'яти країн світу, були використані під час Іракської війни у 2003 році, хоча на той час ще не було завершено випробування ракет. У 2011 році ракетами завдавалися авіаудари під час воєнних дій у Лівії, у 2018 році – під час ракетних ударів по Дамаску та Хомсу у Сирії, у 2021 році – під час військової операції проти Ісламської держави. З травня 2023 року крилаті ракети Storm Shadow/Scalp використовують сили оборони України.

Західні далекобійні ракети, яких Україна ще не має, але переговори про постачання яких ведуться

Taurus. Бетонобійна всюдисуща система

Крилата ракета Taurus KEPD 350 (базова модифікація) з бетонобійною бойовою частиною під крилом Eurofighter Typhoon фото з відкритих джерел

Taurus (англ. Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System – «Цільова адаптивна унітарна роботизована всюдисуща система») – німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу «повітря-земля». Розроблена в 1994-1999 роках Taurus Systems, що базується в Німеччині, спільним підприємством MBDA Deutschland (там майже 40% акцій має Airbus) і Saab. Виготовляється цією ж компанією. Ракета, яка зараз має сім модифікацій, введена в експлуатацію в 2004 році.

Країна-виробник

Німеччина, Швеція.

Основні тактико-технічні характеристики

Довжина – 5,1 м

Ширина – 1,1 м

Висота – 0,8 м

Розмах крила – 2,1 м

Вага – 1360 кг

Маса бойової частини – 480 кг

Дальність – понад 500 км

Висота польоту – 30-70 м

Швидкість – 980 км/год.

Носії

Багатоцільові винищувачі Tornado, американський F/A-18 Hornet, шведський Gripen, Eurofighter Typhoon. В Україні носіями крилатих ракет Taurus, при передачі Німеччиною, можуть стати літаки F-16 і Су-24М.

Вартість

Понад $1 млн.

Застосування

Крилаті ракети Taurus, призначені для ураження високозахищених та поглиблених цілей, знаходяться на озброєнні Німеччини, Іспанії та Південної Кореї. У бойових діях ракети поки що участі не брали, тож постачання їх Україні – чудовий шанс показати себе у справі.

Tomahawk. Сокира війни дальньої дії

Крилаті ракети Tomahawk можуть запускатися із наземних установок. Це великий плюс для України фото з відкритих джерел

Tomahawk («Томагавк») – крилата ракета середньої дальності класу «земля-земля». Розроблена компанією General Dynamics у 1972-1980 роках, прийнята на озброєння у 1983 році. Виготовляється військово-промисловою компанією Raytheon. На сьогоднішній день вироблено понад 7 тис. ракет дев'яти модифікацій, виробництво продовжується.

Країна-виробник

США

Основні тактико-технічні характеристики

Довжина – 6,3 м

Діаметр – 0,5 м

Розмах крила – 2,6 м

Вага – 1440 кг

Маса бойової частини – 450 кг

Дальність – від 460 до 2500 км, залежно від модифікації

Висота польоту – 30-60 м

Швидкість – 880 км/год.

Носії

Спочатку Tomahawk розроблялася як крилата ракета морського базування – носіями були підводні човни, єсмінці та ракетні крейсери. Надалі з'явилися ракети наземного та повітряного базування (носії – стратегічний бомбардувальник B-52 та тактичний бомбардувальник F-111). Після підписання в 1987 році угоди між США та СРСР про ліквідацію ракет середньої та малої дальності ракети наземного базування були зняті з озброєння. Але після того, як США і РФ офіційно вийшли з договору, в 2023 році в США було ухвалено на озброєння наземний мобільний ракетний комплекс Typhon, для запуску крилатих ракет Tomahawk дальністю до 1700 км.

Вартість

Близько $1,8 млн

Застосування

Перше застосування крилатих ракет Tomahawk, які перебувають на озброєнні США та Великобританії, відбулося у 1991 році в період операції «Буря в пустелі» в Перській затоці. Після цього ракети застосовувалися у 15 війнах, військових операціях та збройних конфліктах, до яких мали відношення США. Донедавна Україна навіть гіпотетично не мала можливості використовувати Tomahawk – через відсутність носіїв (немає ні морських, ні повітряних). Тепер ця можливість з'явилася. Були б ракети.

Андрій Кузьмін, «Главком»