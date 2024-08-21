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Результати атаки на аеродром «Саваслейка»: знищено та пошкоджено МіГ-31К – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Результати атаки на аеродром «Саваслейка»: знищено та пошкоджено МіГ-31К – ЗМІ
Модернізований МіГ-31К – основний носій російського гіперзвукового авіаційного ракетного комплексу Х-47м2 «Кинджал»
фото з відкритих джерел

Унаслідок атаки на аеродром «Саваслейка» було знищено літак МІГ-31К/І, два літаки Іл-76 та пошкоджено близько п’яти літаків, ймовірно МІГ-31К/І

Головне управління розвідки 16 серпня завдало удару дронами-камікадзе по військовому аеродрому «Саваслейка» в Нижньогородській області Російської Федерації. З'явилися деталі про атаку та її наслідки. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на співрозмовників у воєнній розвідці.

Зокрема, внаслідок атаки на аеродром «Саваслейка» було знищено літак МІГ-31К/І, два літаки Іл-76 та пошкоджено близько п’яти літаків, ймовірно МІГ-31К/І.

«Саваслейка» – авіабаза в Нижньогородській області, на якій дислоковано філію четвертого Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО РФ. Розташована поблизу села Саваслейка Кулебакського району, між містами Викса , Кулебаки та Навашино. З кінця 2021 на аеродромі базується сформований у тому ж році полк літаків МіГ-31К, озброєних балістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал».

Нагадаємо, 14 серпня пролунали вибухи в Нижньогородській області Росії, де розташований військовий аеродром «Саваслейка», звідки злітають винищувачі МіГ-31К, які можуть нести ракети «Кинджал». Супутники зафіксували на території аеродрому загоряння.

Як повідомлялося, Служба безпеки, Збройні сили та розвідка здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну. Зазначається, що удар було здійснено завдяки далекобійним дронам. Про це «Главкому» стало відомо з джерел у СБУ.

Згодом стало відомо, що після атаки безпілотників на російський аеродром «Саваслейка» пошкоджено складські приміщення.

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Теги: розвідка росія літак безпілотник винищувач ГУР

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