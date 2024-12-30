ЗСУ: 12 кроків вперед. Підсумки 2024 року

Фронт, попри все, тримається, бойові дії частково перенесено на територію ворога – у Генштабі визначили, що вдалося ЗСУ в 2024-му, наразі найважчому році війни

Карти DeepState доводять, що лінія фронту повільно рухається на захід, і це вносить депресивні ноти в настрої суспільства, втомленого війною. Та попри монотонне просування ворога на Донбасі, фронт тримається. Як проаналізував Віктор Муженко, екс-головнокомандувач ЗСУ (2014-2019 рр.), визначення «фронт посипався» – точно не для нашої ситуації; наприклад, «фронт посипався після революції в Петрограді у 1917 році, коли солдати кидали окопи і німецькі війська за лічені тижні захопили значну частину європейської частини Російської імперії, або у 1941 році, коли на п’ятий день війни німецькі війська вже були у Мінську».

2024-ий точно не надається до пафосу і переможних реляцій, а втім це був рік боротьби, Україна є, і цим ми всі завдячуємо Збройним силам. У Головному управлінні комунікацій ЗСУ назвали позитивні кроки та рішення, які можна визначити під завісу тертього року війни.

6 серпня 2024 р. почалася операція ЗСУ в Курській області РФ. Попри обіцянки витіснити українські війська з Курщини до початку жовтня, а потім до нового року, армії Росії це не вдалося

1. Перенесли бойові дії на територію Росії: Курська операція

У серпні підрозділи Збройних Сил України успішно подолали дві лінії фортифікаційних споруд, увійшли до Курської області РФ та взяли під контроль понад 1300 кв. км її території. Таким чином Сили оборони запобігли наступу російських військ на Сумщині, який планувався. Командування ЗС РФ було змушене перекинути на Курщину понад 50 тисяч військовослужбовців, а також бронетехніку і вогневі засоби з інших напрямків.

Масовані бойові дії на території Росії, вперше за останні 80 років, стали несподіванкою для ворога і засвідчили для світової спільноти спроможність ЗС України протистояти переважаючому противнику та реалізувати продумані асиметричні операції. Крім того, в результаті Курського наступу ЗС України значна кількість російських військових була змушена здатися в полон та поповнила обмінний фонд. Це дозволило звільнити з російської неволі сотні українських воїнів.

2. Знищуємо військовий та промисловий потенціал противника вглиб території Росії

Повітряні Сили ЗС України, підрозділи ССО, Сил безпілотних систем разом з іншими складовими Сил оборони наростили ракетно-дронові удари по об’єктах військово-промислової інфраструктури в глибині території Російської Федерації. Уражаються та знищуються командні пункти, арсенали, склади зберігання, складання і обслуговування озброєнь і військової техніки, цехи підприємств ВПК, логістичні та енергетичні об’єкти тощо. Дистанція ураження DeepStrike, виробленими в Україні, досягла понад 1,5 тис. км. За рік цілями успішного комплексного вогневого ураження на російській території стали 319 об’єктів.

Серпень 2024 р. Атака дронів на нафтобазу неподалік м. Пролетарськ у Ростовській області РФ, пальне з якої призначалося для російської військової техніки

3. Завдали ворогу найбільших втрат за весь період війни

Зупиняємо просування окупантів та нищимо їх на землі, в небі і на морі. У 2024 році росіяни заплатили найвищу ціну від початку вторгнення - понад 423 тисячі осіб убитими й пораненими за рік. Загальні втрати ворога від початку широкомасштабної агресії наближаються до 790 тисяч осіб.

Розроблена в Україні ракета-дрон «Паляниця»

4. Створили Сили безпілотних систем

В Україні вперше у світі створено Сили безпілотних систем як окремий рід збройних сил. Це надзвичайно важлива компонента в умовах сучасної технологічної війни. СБС набувають спроможностей і зростають. Порівняно з 2023 роком постачання безпілотних систем до наших підрозділів зросло у 19 разів. Кількість уражених та знищених цілей противника збільшилася в 3,7 раза.

5. Провели аудит та оптимізацію органів військового управління і Генерального Штабу

У 2024 році було проведено аудит (функціональне обстеження) військових частин та органів військового управління, зокрема Генерального штабу ЗС України. Оптимізовано штатну чисельність багатьох структурних підрозділів та органів військового управління, розформовано або скорочено низку військових структур та установ, що дозволило усунути дублювання функцій та зменшити невиправдано роздуті штати. За рахунок вивільненого особового складу доукомплектовано органи управління оперативного, тактичного рівнів та бойові військові частини. Таким чином більше 20 тисяч військовослужбовців було відкомандировано в зону бойових дій.

6. Оновили систему управління. У Генштаб прийшло більше бойових офіцерів

Взяли курс на спрощення системи бойового управління, підвищення ефективності, швидше ухвалення оперативних рішень з урахуванням викликів сучасної технологічної війни. Умовою підвищення на посадах та просування по службі в органах військового управління стала участь військовослужбовців у бойових діях у період відбиття широкомасштабного вторгнення рф.

Кадровий склад Генерального штабу Збройних Сил та апарату Головкома було посилено досвідченими бойовими офіцерами. Генштаб очолив Анатолій Баргилевич, його заступником став Володимир Горбатюк. Ще один заступник начальника ГШ Михайло Драпатий згодом був призначений командувачем Сухопутних військ ЗС України. Заступниками Головнокомандувача були призначені зокрема Герої України Вадим Сухаревський, який по тому очолив Командування Сил безпілотних систем, та Олег Апостол. Було проведено низку інших важливих кадрових рішень.

Базова загальновійськова підготовка триватиме два місяці, а не місяць, як до осені 2024 року

7. Підвищується якість і тривалість базової підготовки

Наказом головкома термін базової загальної військової підготовки мобілізованих було збільшено з 1 до 1,5 місяця. Разом із навченими до бригад відправляються їхні інструктори.

Наступний етап: вимога дотримання повного, 14-денного, адаптаційного курсу для новобранців, які надходять після БЗВП у військові частини.

З метою збереження життів воїнів триває також робота з оновлення стандартів БЗВП відповідно до викликів сучасної війни та проведення БЗВП на фондах бойових бригад.

8. Створено систему соціального супроводу військовослужбовців та їхніх сімей

Основне завдання служби соціального супроводу військовослужбовців - турбота про кожного захисника та захисницю, а також їхніх родини, допомога у вирішенні соціальних та медичних питань. Зокрема - супровід поранених щодо реалізації їх прав, координація та зв'язок з сім’ями загиблих(померлих), полонених, зниклих безвісти.

9. Запустили додаток «Армія+». З’явилася опція переведення онлайн з однієї військової частини в іншу

За безпосередньої участі розробників ЗСУ було створено багатофункціональний застосунок «Армія+». В цій екосистемі зареєструвалося понад 410 000 користувачів-військовослужбовців. Додаток постійно розвивається та масштабується, цифровізує можливість подання рапортів, надає онлайн-курси та інші опції для військових, зокрема можливість спрощеного переведення до іншої військової частини тощо.

10. Запровадили інформаційну платформу «На зв’язку»

У Збройних силах України запустили єдину інформаційну та комунікаційну платформу «На зв’язку», яка об’єднує інформацію, важливу для військовослужбовців та їхніх рідних, а також для сімей зниклих безвісти, загиблих і полонених воїнів.

Платформа створена за рішенням Головнокомандувача для більш ефективної організації роботи служб соціального супроводу військовослужбовців у системі цивільно-військового співробітництва ЗСУ. Ці служби покликані дбати про належне надання військовим та їхнім родинам соціальних послуг, постійно підтримувати з ними зв’язок, надавати моральну підтримку, забезпечувати супровід поранених військовослужбовців у медзакладах під час їхнього лікування та реабілітації, а також забезпечувати координацію та комунікацію з рідними загиблих, зниклих безвісти і тих, хто потрапив у полон.

11. Реалізовується комплексна програма дій «Збереження життя військовослужбовців»

Програма розроблена і впроваджується за дорученням Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Програма «Збереження життя військовослужбовців» — це універсальна система, яка передбачає удосконалення роботи на трьох напрямках одночасно - підготовка українських захисників і захисниць; покращення надання медичної допомоги на всіх етапах та технологізація армії. Розробка та впровадження змін на всіх трьох напрямках не припиняється, нові виклики формують нові задачі.

Росіяни знищують музеї та культурні пам’ятки України. Це пам’ятник Сковороді, який дивом встояв під час повітряної атаки на музей філософа у с. Сковородинівка на Харківщині, 2022 р.

12. Створили підрозділ захисту культурної спадщини

У Збройних силах України створено окремий підрозділ із захисту культурної спадщини. Серед його завдань — координація дій, спрямованих на захист, збереження та запобігання знищенню об'єктів культурної спадщини, які можуть опинитися під загрозою.

Підрозділ функціонуватиме у структурі цивільно-військового співробітництва ЗСУ. До його складу входять військовослужбовці, які мають освіту та попередній досвід роботи у сфері культури, археології, історії та музейної справи.

Головне управління комунікацій Генштабу