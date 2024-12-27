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Ректора столичного вишу викопали з могили. Новий поворот у скандальній сімейній драмі

Судові хроніки
Віталій Тараненко glavcom.ua
Ректора столичного вишу викопали з могили. Новий поворот у скандальній сімейній драмі
Заради спадку ректора Анатолія Українця мешканка окупованої Макіївки пішла по судах
фото з соцмереж Національного університету харчових технологій

У покійного професора Анатолія Українця з’явився спадкоємець: хто він?

У боротьбі за спадок покійного ректора Національного університету харчових технологій, професора і Заслуженого діяча науки і техніки Анатолія Українця – нові несподівані подробиці. На початку грудня 2024 року Оболонський районний суд Києва видав сенсаційне рішення: 11-річний мешканець Макіївки Донецької області є… сином ексректора Українця, у якого на момент смерті не було жодних нащадків! Вердикт Феміди з’явився через чотири роки після смерті поважного вченого! Українець помер у 2020-му у віці 65 років.

У цій історії є все: сімейна драма, шокуючі ДНК-результати і навіть ексгумація тіла колишнього ректора. Про це – далі у матеріалі «Главкома».

Розлучення сім’ї з Макіївки

Через п’ять місяців після раптової смерті ректора київського вишу Анатолія Українця, у вересні 2020 року в сім’ї Інни Івлієвої та Вячеслава Якименського з окупованго шахтарського міста Макіївка почалося збурення. Ініціатором розриву виступила Інна. Жінка пішла до суду не просто за розлученням – вона поставила під сумнів, що її чоловік є батьком спільної дитини. А тому просила Феміду позбавити Вячеслава Якименського батьківських прав і вилучити про нього згадку з актового запису про народження дитини. Зокрема, у позовній заяві до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області жінка вказала, що біологічним батьком її дитини є… Анатолій Українець. При цьому не зазначила відомостей про час і місце смерті потенційного батька дитини, а також не підкріпила заяву відповідними доказами. Як наслідок, позов Івлієвої «заглох» у суді.

Але на цьому подружжя з Макіївки не заспокоїлося: навпаки. Ідентичний позов подав уже Вячеслав Якименський. Чоловік зазначив: познайомився з Івлієвою у 2003 році, а з 2004-го пара жила разом. Восени 2012 року дружина повідомила про вагітність і він одразу запропонував зареєструвати шлюб. Однак жінка чомусь вагалася. Влітку 2023 року Якименський офіційно оформив стосунки. Коли ж народився хлопчик, зареєстрував дитину на своє прізвище.

Проте позивач визнав: сімейне життя не клеїлося, постійно виникали сварки і непорозуміння. Дружина часто їздила до Києва, пояснюючи це тим, що дитина потребує постійного лікування через хронічне захворювання. Як почалася окупація РФ Донбасу, Інна Івлієва виїхала до Криму, але у вересні 2014 року повернулася назад до Макіївки, яку тоді вже контролювали росіяни. За словами позивача, вона заявила, що їм треба пожити окремо. У січні 2015 року пара припинила шлюбні стосунки, хоч і офіційно не розірвала свій союз.

Активну участь у судовому процесі, щоправда, заочно, брала Інна Івлієва зі своїм адвокатом. Саме вони наполягли на проведенні судово-медичної експертизи для визначення спірного батьківства. Суд підтримав це клопотання і доручив виконання експертизи спеціалістам науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у Харкові.

Вердикт експертів виявився очікуваним для позивача: Вячеслав Якименський не є батьком дитини Інни Івлієвої!

Вердикт експертів виявився очікуваним для позивача: Вячеслав Якименський не є батьком дитини Інни Івлієвої
Вердикт експертів виявився очікуваним для позивача: Вячеслав Якименський не є батьком дитини Інни Івлієвої
витяг із судового реєстру

«Фінти» сестри ректора

Головну ж скрипку у гонитві за спадком Анатолія Українця відіграла геть інша особа –  його рідна сестра Ірина Українець. Це вона притягнула третьою особою Інну Івлієву у справі про зміну черговості у спадкуванні, яку розглядає Оболонський райсуд Києва. Що важливо: поява мешканки Макіївки відбулася задовго до того, коли ще достеменно не було відомо, чи є покійний ректор батьком її дитини.

Головну скрипку у гонитві за спадком Анатолія Українця відіграла його рідна сестра Ірина Українець
Головну скрипку у гонитві за спадком Анатолія Українця відіграла його рідна сестра Ірина Українець
дані: Судова влада України

Крім цього, в іще одному суді Ірина Українець намагалася довести ситуацію до абсурду: переконувала Феміду, що її брат-ректор і його законна дружина Ніна Українець останні 10 років спільно не проживали. А тому, за логікою позивачки, дружина взагалі не має права на спадок. Розгляд справи дійшов аж до Верховного суду, який залишив без задоволення позов сестри покійного керівника вишу.

Всього, Ірина Українець подала два позови проти дружини її брата. Перший – щодо усунення законної дружини Ніни Українець від права на спадкування сестра колишнього ректора остаточно програла. Інший суд – щодо зміни черговості у спадкуванні наразі на паузі. Його розгляд буде відновлено після завершення розгляду справи про нового спадкоємця.

Кілька слів про майно Анатолія Українця, за яке триває жорстке полювання. Згідно з декларацією за 2018 рік, тодішній ректор володів трьома житловими будинками загальною площею 650,7 кв. м під Києвом і на Прикарпатті, 12 земельними ділянками на 8,76 га, гаражем площею 22 кв. м у Києві. Ще був недобудований будинок на 21 «квадрат» у Бориспільському районі Київської області. Також на той час Анатолій Українець задекларував 427 тис. грн на банківських рахунках і $70 тис., які комусь позичив.

Шокуючий тест ДНК і розрита могила

У січні 2022 року Інна Івлієва з окупованої Макіївки прийшла до київського суду добиватися підтвердження батьківства своєї дитини за покійним ректором. Також на кону стояла соціальна допомога у зв’язку з втратою годувальника, оскільки дитина позивачки є неповнолітньою.

Як і у випадку з колишнім чоловіком, Івлієва вимагала проведення судової молекулярно-генетичної експертизи. Вона впевнено стверджувала, що з 2011 року була знайома з ректором (за словами позивачки, вперше вони зустрілися у санаторії міста Саки, що в Криму) і весь час Анатолій Українець її фінансово підтримував.

Однак складність експертизи полягала у тому, що ректор помер, і щоб узяти його зразки на дослідження, необхідно розкопати могилу. Категорично проти цього виступила сестра Ірина. Натомість дружина Ніна вимагала ексгумації тіла покійного чоловіка, щоб розставити всі крапки над «і». Очевидно, жінка була впевнена, що чоловік, з яким вона прожила життя, не міг мати нащадків, і хотіла це довести.

Феміда обрала менш болісний варіант: доручила приватному столичному медико-генетичному центру «Мама-Папа» дослідити кровний зв’язок між сестрою покійного ректора Іриною Українець та хлопчиком позивачки.

Через два місяці після судової ухвали про призначення експертизи Івлієва вийшла на зв’язок із медичним закладом. Жінка підтвердила, що досі мешкає на непідконтрольній території і не може вчасно доїхати до Києва, щоб здати аналіз. Просила перенести експертизу на іншу дату.

Інна Івлієва досі мешкає на непідконтрольній території, про що вона повідомила столичному медичному центру
Інна Івлієва досі мешкає на непідконтрольній території, про що вона повідомила столичному медичному центру
скріншот із сайту медико-генетичному центру «Мама-Папа»

Врешті, експертизу було проведено у березні 2024 року. Результат для родини Українців видався сенсаційним: «… ймовірність того, що Ірина Українець є біологічною тіткою тобто сестрою батька щодо особи (неповнолітнього сина Івлієвої – «Главком»)… у рамках проведення дослідження складає 99,992%».

Медико-генетичний центр «Мама-Папа» дійшов висновків, що сестра покійного ректора Ірина Українець є тіткою на 99,9% для дитини Інни Івлієвої
Медико-генетичний центр «Мама-Папа» дійшов висновків, що сестра покійного ректора Ірина Українець є тіткою на 99,9% для дитини Інни Івлієвої
витяг із судового реєстру

Під час судового процесу адвокат Ніни Українець заявив, що ректор Анатолій Українець за життя не міг мати дітей. Висновок медиків центру «Мама-Папа» він поставив під сумнів і звернувся із заявою про злочин до поліції. У вересні цього року правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підробки документів. І вже в рамках цієї справи Фастівська окружна прокуратура дозволила ексгумацію тіла покійного ректора. У жовтні було розкопано могилу і відібрано зразки для проведення медичної молекулярно-генетичної експертизи. За твердження адвокатів дружини померлого ректора, дослідження буде проведено у державній лабораторії.

У вересні цього року правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підробки документів після появи результатів експертизи щодо встановлення батьківства
У вересні цього року правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підробки документів після появи результатів експертизи щодо встановлення батьківства
витяг із судового реєстру

Ще важлива деталь. За відомостями Youcontrol, власником ТОВ «Мама Папа» є киянин Денис Савельєв. Ця ж особа фігурує серед засновників російського ООО «Центр генеологии».

Цікаву лінію поведінки у справі підтвердження батьківства зайняла сестра ексректора Ірина Українець. У суді жінка заявила: коли жив брат Анатолій Українець, він їй особисто повідомив, що має сина; спілкувався з дитиною і підтримував фінансово. Іще Ірина додала, що після смерті брата його водій передав кошти, які мали йти на купівлю квартири для єдиного спадкоємця, сина Інни Ілієвої.

У коментарі «Главкому» дружина покійного ректора Ніна Українець спростувала версію із заощадженнями на придбання житла.

«Після смерті чоловіка його водій забрав із банку готівку. Приблизно там було 180 тис. грн і $37 тис. Здається, приніс ці гроші на поминальний обід і сказав, що хоче передати сестрі чоловіка винятково під розписку. У тій розписці водій не вказував, що ці гроші передаються на купівлю квартири начебто сину Анатолія Івановича. Цю версію у суді вже озвучила сестра чоловіка», – розповіла вона.

Водночас, як припускає Ніна Українець, після завершення всіх судових суперечок може виникнути суттєва дилема.

«Після оцінки майна кожен (спадкоємець – «Главком») одержить свою частину. Але, чи задовольнить це їх? Ми не знаємо, кому що треба? Може, всі хочуть одне і теж саме? Як поділити все?... Їй-богу, це дуже складно», – визнала дружина колишнього ректора.

Віталій Тараненко, «Главком»

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Теги: суд гроші Донеччина Київщина університет спадщина

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