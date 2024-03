happyhouse об’єднав українців у TikTok. Що це за флешмоб?

У популярній соцмережі набирає обертів флешмоб жертв насильства

На платформі TikTok зростає популярність нового тренду під хештегом #happyhouse («Щасливий дім»). За позитивною назвою – коротенькі відеоролики жертв домашнього насильства. Соціальна мережа допомагає людям почати говорити про проблему, про яку в інший спосіб вони не наважуються розповісти. Тренд зародився закордоном, проте його популярність зараз дуже стрімко зростає саме в Україні на тлі повномасштабної війни, наслідків російської агресії та зростання випадків домашнього насильства в нашій країні. Про новий тренд та його користь у боротьбі з насильством – у матеріалі «Главкома».

Що означає «happy house»?

Happy house – серія коротких відео у форматі TikTok, об’єднаних ідеєю боротьби з домашнім насильством. У роликах демонструються наслідки фізичної агресії та чутно крики сімейних сварок. Учасники флешмобу діляться своїм досвідом і пояснюють емоційність, або навпаки, потребу в усамітненні через насильство.

Happy House швидко здобув популярність у TikTok через легку сприйнятливість контенту та алгоритми соціальної мережі, які дозволяють швидко «вірусити» відео, що беруть участь у популярних флешмобах.

Глядачу достатньо продивитися відео до кінця, залишити будь-яку свою реакцію, в результаті чого алгоритм соціальної мережі буде просувати відеоролик далі й далі.

Учасники тренду використовують трек від канадського артиста The Weeknd – House Of Balloons, щоб демонструвати сцени, які вказують на випадки домашнього насильства у себе вдома. Знімають відео саме під такий фрагмент із текстом:



This is happy house...

We are happy here...

(«Це щасливий дім…

Ми щасливі тут…»)

Українська акторка та співачка Марина Сердешнюк підтримала рух під хештегом #happyhouse та створила власний трек, у якому описала досвід із яким стикалися люди, виховані в родинах із радянськими установками.

До прикладу, виховування своїх дітей із застосуванням фізичної сили, проявами байдужості до думок дітей.

Відео Марини Сердешнюк (@mary.desh)

У більшості випадків героями відео є жінки та діти, які найбільше страждають від домашнього насильства.

Дві причини популярності #happyhouse в Україні

Специфічною темою роликів українських користувачів Tik Tok також є наслідки війни. Тобто насильником для величезної кількості учасників флешмобу українців є Росія та її окупаційна армія.

Українські учасники діляться власним досвідом пережитого нещастя та жаху. Вони записують на відео звуки вибухів або спалахи з вікон своїх домівок, показують наслідки атак та бойових дій, що зачепили чи зруйнували їхню власну оселю. Також показують на відео свої панічні атаки чи стресові ситуації, що виникають через постійну загрозу та нестабільні, гострі ситуації.

Відео-приклад користувача @maria_chuevskaya

Відео-приклад користувача @_ogbudova_

Практичний психолог Ірина Соловей, яка спеціалізується на роботі з дітьми та підлітками, пояснює популярність тренду #happyhouse в Україні намаганням визнати та висловити власну тривогу та занепокоєння, пов’язані із загостренням війни. За її словами, в опублікованих роликах користувачі хочуть викликати співчуття та емпатію в інших людей. «Це може бути спробою уникнути реальності або знайти підтримку з боку людей, зі схожим досвідом», – пояснює Соловей.

Друга причина – домашнє насильство. За словами Соловей найбільше в Україні від насильства страждають жінки – дружини та співмешканки. Кількість випадків домашнього насильства стрімко зросла у 2023 році. «Війна вплинула на всіх українців: постійний стрес та напруження, яке з кожним днем все більше накопичується в людині, виливається в агресивну поведінку та конфліктність», – каже Соловей.

Психологиня пояснює популярність флешмобу #happyhouse масовістю прикладів того, як люди переживають травматичний досвід і наскільки мало про це говорять. «Люди вже пристосувались до насильства, яке над ними скоювали роками», – висловилася фахівчиня. За її словами, вже сам факт того, що жертва насильства наважується говорити про свій досвід публічно допомагає у вирішенні проблеми, тому людині набагато психологічно легше розповісти про проблему в інтернеті за допомогою короткого відеоролика.

За словами Соловей, аудиторія таких опублікованих відео реагує по-різному. Зазвичай – це співчуття, підтримка і солідарність з жертвами насильства. Але є і меншість, яка засуджує появу таких роликів. Мовляв, нам набагато гірше, ніж вам, але ми відео про це не знімаємо, аби не травмувати інших.

Про що відео #happyhouse

Учасники тренду #happyhouse публікують безліч різних моторошних сценаріїв, щоби розкрити проблему домашнього насильства. Як приклад, демонструють відео або фотографії виламаних дверних ручок або вибитих дверей, що стали наслідком насильства у їхній сім'ї.

Відео-приклад користувача @lucas_andre490

Також знімають себе на фронтальну камеру в гострі моменти сімейних сварок. Це не просто демонстрація конфлікту, але і спроба показати зовнішню поведінку та емоційний стан в такі моменти. Шляхом таких записів люди можуть відтворювати атмосферу напруженості та конфлікту, яка панує у їхній сім'ї.

Відео-приклад користувача @solanyll_

Деякі користувачі показують у відеороликах розставлені камери спостереження у своїх оселях, як прояв контролю та стеження, які здійснюють батьки або інші члени сім'ї над дітьми або іншими членами родини.

Це може бути спроба показати, що домашнє насильство не обмежується лише фізичними проявами, це також психологічний тиск, контроль та втручання у приватне життя.

Дехто вирішив використовувати свої власні фотографії, щоб показати наслідки домашнього насильства. Вони показують на відео або фото свої побої, що отримали як результат насильства.

Відео-приклад користувача @karmas_main18xo

Яке відео українців стало найбільш популярним

Серед українських учасників флешмобу з хештегом #happyhouse найбільш популярним є відео користувачки з псевдо eskerjs. Воно набрало майже шість мільйонів уподобань. У відеоролику дівчина ховається від обстрілів у ванній кімнаті оселі разом зі своєю сім’єю та домашнім улюбленцем, – зазначає авторка. За кадром також ховався її молодший дворічний братик.

Відео користувача @eskerjs

На відео дівчина обіймає свою собаку, яка дуже налякана гучними звуками обстрілів. Собака тремтить та скиглить. Найбільшу кількість коментарів налічують саме слова співчуття та жалю до того, як переживають і реагують на війну тваринки в Україні.

Висловлюють також багато слів підтримки та співчуття люди з інших країн, які щиро поділяють біль України.

Серед коментаторів можна побачити людей, вочевидь росіян, які співчувають і вибачаються за дії своєї країни.

На даний момент хештег #happyhouse налічив у соціальній мережі TikTok вже 54 тис. відео, які набирають десятки мільйонів переглядів. У той же час соцмережа ТікТок заблокувала можливість відслідковування кількості переглядів будь-яких хештегів після загострення збройного конфлікту між Ізраїлем та Сектором Газа, пише The Washington Post.

Єлизавета Шеремет, для «Главкома»