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«Це війна, де вперше знищують потужний флот ворога дронами», – міністр оборони

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Це війна, де вперше знищують потужний флот ворога дронами», – міністр оборони
Морські дрони Sea Baby уразили дев'ять російських суден, а також Кримський міст
фото з відкритих джерел

Нещодавно спільно з Генштабом ЗСУ було створено Сили безпілотних систем

Війна Росії проти України – це найбільша війна з часів Другої світової, де чимало речей на полі бою відбулися вперше в історії. Про це заявив Міністр оборони Рустем Умєров під час відкриття форуму «Україна. Рік 2024» у неділю, 25 лютого. 

«Маємо лінію фронту протяжністю 3200 км, маємо інтенсивні бойові дії на лінії фронту протяжністю 1200 км. Сьогодні Україна – єдина країна, яка не тільки має безпрецедентний досвід використання світового озброєння на полі бою. Україна є єдиною країною, яка має унікальне знання та особливості ведення війни російською армією на полі бою», – наголосив глава Міноборони. Він підкреслив, що військове керівництво розуміє ворожі тактики, стратегії, сильні та слабкі сторони. 

«Ми збираємо досвід з поля бою, проводимо аналіз, розробляємо рекомендації виробникам. Саме в Україні відстань від конструкторського бюро до застосування на полі бою є найкоротшою у світі. Але працюємо, щоб вона була ще коротшою», – заявив Рустем Умєров. 

«Війна Росії проти України – це війна, де багато чого відбувається вперше. Це війна вперше з такою кількістю ракет, запущених проти мирних міст. Від початку повномасштабного вторгнення РФ випустила по Україні понад 8 тис. ракет. Це війна, у якій вперше збили ті самі «Кинджали» Це війна, де вперше знищують потужний флот ворога дронами. Це, взагалі, перша війна дронів», – акцентував Міністр. 

Рустем Умєров наголосив, що Україна вчиться та адаптується відповідно до реалій, тому нещодавно було створено Сили безпілотних систем, відповідний указ підписав президент. Тепер Міністерство оборони буде працювати над формуванням політик та безпосереднім створенням Сил безпілотних систем спільно з Генштабом ЗСУ, додав міністр. 

«Це перша війна зі смартфонами в руках. Війна, де окрім конвенційних засобів, ми щодня боремося в гібридній інформаційній війні. Це перша війна такого масштабу зі швидкістю поширення інформації в кілька хвилин, сотнями й тисячами інструментів комунікації, анонімних джерел інформації, безпрецедентної пропаганди та інформаційних атак», – підкреслив Умєров. Міністр також додав, що нашою зброєю в інформаційній війні є правда.

Надводні безпілотні ударні човни Sea Baby («Морський малюк») – розробка СБУ. Як зазначається, морські дрони уразили дев'ять російських суден, а також Кримський міст. Дрон Sea Baby здатен нести 850 кг вибухівки, розганятись до 90 км/год і долати відстань 1000 км. 

Зауважимо, за останні місяці в Україні змінився стратегічний підхід до застосування морських дронів, який робить ставку на створення багаторазових і багатоцільових БПЛА. Оскільки на будівництво великих військових кораблів зараз немає ні грошей, ні часу, було вирішено будувати невеликі безпілотні катери, які можуть атакувати ворога, як єдина команда.

Ударні човни вже змусили російські кораблі відійти в порти базування, після чого зерновий коридор відновив роботу. «Ми прагнемо вибити всі ракетоносії з української акваторії Чорного моря. А тоді звернемо увагу і на підводні човни», – заявив Малюк.

До слова, наші військові застосували морські дрони типу Sea Baby, аби вразити Кримський міст.

Як відомо, російський флот програв битву за Чорне море дронам СБУ.

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Теги: міністр Міноборони війна Україна озброєння Рустем Умєров

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