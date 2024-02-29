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Франція може відправити війська до України? Прем'єр-міністр знайшов варіанти

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Франція може відправити війська до України? Прем'єр-міністр знайшов варіанти
Франція може дати своїх солдатів Україні
фото із відкритих джерел

Франція може відправити солдатів для захисту кордонів та зміцнення ППО

Влада Франції допускає відправлення своїх військовослужбовців в Україну для зміцнення протиповітряної оборони, навчання української армії, а також захисту кордонів, заявив прем'єр-міністр країни Габріель Атталь на слуханнях у сенаті. Про це йдеться на сайті Public Senat.

За словами Атталя, ніхто з представників французької влади не може змиритися з перспективою перемоги Росії в Україні, особливо у світлі того, що позиція Москви стала жорсткішою щодо Парижа. «Реальність така, що Росія є прямою і безпосередньою загрозою Франції у всіх відносинах», – підкреслив Атталь.

При цьому він зазначив, що Париж поки що не має конкретних планів щодо відправки військових до України. За його словами, президент Франції Еммануель Макрон, говорячи про це, лише припустився такої можливості, оскільки на початку війни Париж допомагав Києву виключно «спальними мішками та біноклями», але потім розширив допомогу до новітнього озброєння.

Також під час слухань у сенаті виступив державний секретар Франції у справах Європи Жан-Ноель Барро. Він заявив, що українська армія бореться, зокрема, і за безпеку Євросоюзу та Франції, оскільки у разі поразки Києва лінія фронту неминуче зрушить на захід. «Коли горить будинок сусіда і вогонь загрожує поширитися, ми не стоїмо склавши руки, ми встаємо і реагуємо», – сказав Барро.

У Кремлі раніше попередили, що війна між Росією та НАТО стане неминучою, якщо західні країни почнуть посилати свої війська на допомогу Києву.

Тим часом, за даними високопоставленого джерела Financial Times, в Україні вже є західні військові з сил спеціального призначення. «Всі знають, що в Україні є західний спецназ - вони просто не визнали це офіційно», – сказав співрозмовник.

Дискусія щодо відправки західних військових для підтримки України виникла після заяви президента Франції Еммануеля Макрона, який зазначив, що в майбутньому не можна виключати участь солдатів країн НАТО у війні.

Багато європейських колег Макрона виступили проти введення західних військ в Україну. Такі заяви зробили у Німеччині, Італії, Польщі, Швеції та Угорщині. Також виключили відправлення військ у зону конфлікту США та НАТО.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не слід виключати можливість відправлення військовослужбовців із західних країн в Україну. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

Поразка Росії в Україні потрібна для забезпечення безпеки країн Європи, заявив президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції з підтримки Києва в Парижі. Також, за його словами, це принесе стабільність до ЄС. Про це пише газета Le Figaro. Водночас президент Франції нагадав, що союзники України «не воюють з російським народом», а «просто не хочуть дозволити йому перемогти в Україні».

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Теги: росія будинок президент Еммануель Макрон навчання військові Париж Франція війна армія міністр озброєння

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