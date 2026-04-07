Гільйотина для української економіки, або Що таке CBAM?

Вступ в дію європейського екологічного мита може коштувати Україні понад 4% ВВП

Українські металурги б’ють на сполох. До всіх нинішніх їхніх проблем (війна, обстріли, дорога логістика, кадровий голод) додалася міна уповільненої дії від Євросоюзу. Йдеться про європейський механізм прикордонного вуглецевого регулювання (Carbon Border Adjustment Mechanism) – фактично екологічний податок на ввезення товарів в ЄС, який працює в перехідному режимі з 2023 року, а з 1 січня 2026 року почав повноцінно застосовуватися. Він фактично робить продукцію українських металургійних підприємств з їх застарілими технологіями виробництва неконкурентоспроможною та фактично виштовхує її з європейського ринку.

І навіть найсучасніші українські заводи ризикують потрапити під цей молот через бюрократичну пастку: ЄС не визнає наші екологічні звіти під час війни, нараховуючи платежі за максимально високими значеннями викидів. А європейські інспектори, які б могли провести повноцінну верифікацію, просто бояться наразі приїжджати до України.

Наші виробники зі свого боку вимагають від ЄС перехідного періоду на період воєнного стану плюс ще декілька років, аби модернізувати виробництво згідно з вимогами декарбонізації.

Складнощі в одній з небагатьох галузей, яка приносить живу валюту в занепалу українську економіку, можуть спричинити цілий ланцюжок проблем – падіння сплачених податків та ВВП, тиск на курс гривні, зниження вантажообігу «Укрзалізниці», падіння обсягів передачі електроенергії для «Укренерго»…

«У першому кварталі цього року ми вже гарантовано втратили експорт 300 тис. тонн, – збентежений гендиректор ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо. – Це недобір дефіцитної валюти, несплачені податки та збори, скорочені робочі місця. Для нас закрився ринок, який ми вибудовували «з нуля» протягом трьох років».

Лонгобардо скаржиться, що підприємство вже мусило скоротити як мінімум 3400 працівників – і тригером скорочень став саме CBAM.

Чому цей європейський механізм може мати такі катастрофічні наслідки не тільки для металургії, а й для всієї української економіки, а якщо дивитися ширше – навіть загрожувати обороноздатності країни, розбирався «Главком».

Що таке CBAM?

Мета механізму CBAM – запобігання забрудненню навколишнього середовища вуглецем. При цьому платить цей збір не виробник за ввезення товарів з вуглецевим слідом (сталь, чавун, алюміній тощо), а імпортери з ЄС. Вони купують CBAM-сертифікати, вартість яких залежить від того, скільки CO₂ було викинуто при виробництві ввезеного товару. Металургія – не єдина «жертва» CBAM: під його дію потрапляють виробники цементу, добрив, електроенергії.

За кожну тонну викидів CO₂, викинуту в атмосферу в процесі виробництва, потрібно платити близько 60–90 євро фото: depositphotos.com

У Європі вже давно діє правило: за викиди в атмосферу підприємства мають платити. Але для європейських виробників були передбачені деякі послаблення: аби заводи просто не переїхали в інші країни, де не діють такі жорсткі правила, частину дозволів на викиди їм видавали безкоштовно.

Тепер правила гри змінюються. Безкоштовні квоти для європейців скасовуються, але поступово – до 2034 року, а от українські виробники в рамках CBAM повинні платити за кожну тонну діоксиду вуглецю живі кошти (близько 60–90 євро). Нові правила ніби мають стимулювати українських виробників переходити на більш сучасні екологічні технології. Але диявол криється в деталях, які вже поставили вітчизняну металургію на грань виживання.

Чому це так критично?

В українських металургів є кілька причин бути в шоці від нового європейського екологічного податку.

Війна

Військові дії та постійні обстріли, особливо на сході, де розташована більшість металургійних підприємств, і без того значно ускладнили роботу. Євросоюз вимагає інвестицій у «зелені» технології, що є цілком логічним, коли йдеться про мирні країни. Проте в Україні, де підприємства працюють в умовах постійних повітряних тривог та змушені витрачатися на ремонти після пошкоджень, ресурсу на впровадження нових технологій – обмаль.

Згідно з розрахунками експертів, на декарбонізацію наявних потужностей гірничо-металургійного комплексу потрібно додатково 12 млрд євро. На питання, де в цих умовах, без доступу до дешевих кредитів, знайти таку «фінансову подушку», у металургів наразі відповіді нема.

«Інші країни Східної Європи, зокрема Польща, отримали колосальні інвестиції під час своєї інтеграції, – зауважує директор GMK Center, голова Комітету промислової екології EBA Станіслав Зінченко. – Україні пропонують ті самі регуляторні вимоги, але без фінансового супроводу. Російська агресія знищила інвестиційне вікно. До війни кожен великий металургійний комбінат мав дорожню карту декарбонізації. Сьогодні ці проєкти заморожені, і не лише через війну, а й через зростання цін на енергоносії, що зробило ці плани фінансово нежиттєздатними».

Про нерівність умов каже і віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Він констатує, що європейська металургія майже два десятиліття отримує підтримку на декарбонізацію, тоді як в Україні такий рівень фінансування був нульовим.

Дорога електрика

Відмова від вугілля передбачає перехід на електричні печі. Але в умовах нинішніх цін на електроенергію в Україні, за якими її купує промисловість, – самовбивчий варіант. Якщо у тій же Франції промисловість купує електрику за близько 50 євро за МВт/год, то в Україні ціни злітали до кількох сотень євро. А «зелена» металургія неможлива без дешевої електрики.

Теоретично українські металурги могли б швидко знизити свої виплати за CBAM, перейшовши на переплавку металобрухту замість використання залізної руди та вугілля. Це найпростіший шлях до «зеленої» сталі. Але брухт в Україні – в дефіциті: по-перше, через війну логістика його збору порушена, по-друге, навіть та сировина, що є… вивозиться за кордон. Тобто відправляється фактично на субсидування наших конкурентів на ринку.

Кабінет міністрів визнає проблему і з січня запровадив тимчасове обмеження експорту брухту чорних металів на увесь 2026 рік (що вже спричинило невдоволення європейських виробників), але вітчизняні металурги вважають це напівмірою. Натомість вони пропонують більш радикальні варіанти вирішення проблеми: запровадження більш жорсткого та тривалого мораторію на експорт брухту, аби безболісніше пережити нові екологічні правила ЄС.

Проблема з верифікацією

Аби зменшити європейський «податок на викиди», підприємство має документально довести, що воно є екологічно чистим – тобто показати, скільки діоксиду вуглецю викинуло в повітря. Для цього потрібно провести верифікацію. Проблема в тому, що європейські фахівці, які могли б провести верифікацію на місці, уникають поїздок в Україну, доки тут тривають бойові дії. А звіти наших фахівців в ЄС поки не визнають. Тож наразі до продукції українських заводів застосовуються завищені дефолтні показники.

Сумна іронія в тому, що навіть ті українські гравці, які заздалегідь потурбувалися щодо екологічності виробництва, також потрапляють під каток CBAM. Наприклад, корпорація «Інтерпайп» ще 10 років тому повністю відмовилася від «брудного» мартенівського способу виробництва сталі. Завод «Дніпросталь» працює на електриці, тобто відповідає новим європейським критеріям «чистоти» виробництва. Але цього виявилося замало.

Директор з питань взаємодії з державними органами «Інтерпайп» Андрій Остапець нарікає: європейські правила ігнорують реальний стан українських заводів. Остапець стверджує: компанія зіткнулася з величезною проблемою – методологією розрахунку викидів. Складність CBAM у тому, що він рахує викиди не тільки самого заводу, а й усієї сировини, з якої виробляється продукт (так звані прекурсори). Таким чином навіть ті виробництва, що відповідають екологічним нормам, потрапляють під дію цього механізму. І, відповідно, втрачають конкурентоспроможність на європейському ринку.

Окрім того, через євросоюзівські паперові бар’єри клієнти вимагають від українських заводів вже сьогодні заморозити величезні суми на рахунках як заставу на оплату CBAM на півтора року наперед. Тож навіть якщо домашнє завдання від ЄС виконане, це не гарантує «залік автоматом».

Спірні розрахунки

Запроваджуючи нинішній коефіцієнт CBAM, Єврокомісія підрахувала, що втрати України через цей податок складуть лише 0,01% ВВП до 2030 року. В українських експертів – зовсім інші прогнози: за оцінками GMK Center, втрати складуть щонайменше 2,1% ВВП, а за негативного сценарію перевалять за 4%. Причини такого оптимістичного розрахунку Єврокомісії криються в ігноруванні внутрішніх ризиків України (окрім війни, це, наприклад, каскадний ефект проблем металургії на інші галузі, соціальні наслідки тощо) та використанні завищених дефолтних (стандартних) значень викидів.

За експертними розрахунками, втрати українського ВВП через CBAM до 2030 року складуть щонайменше 2,1% ВВП джерело: GMK-Center

Залежність від європейського ринку

Така загрозлива ситуація склалася через те, що українським металургам фактично нема куди більше продавати свої товари, ніж як в Європу. І швидко переорієнтуватися на інші ринки майже неможливо. До повномасштабної війни Україна була глобальним гравцем на ринку металу: її продукція успішно продавалася по всьому світу. Але 2022 рік змінив все. Через обстріли та супутні ризики в Чорному морі перевезення великими океанськими суднами через глибоководні порти Одеси, Миколаєва, Чорноморська стали економічно недоцільними або майже неможливими.

Хоча раніше саме цими шляхами йшло близько 80% українського металургійного експорту. Везти продукцію до Азії чи Африки через західний український кордон – занадто дороге задоволення, тож логічно, що експортери переорієнтувалися на поставки в Європу. В 2025 році частка експорту сталі та готової металопродукції на цей напрямок сягала близько 80% (а для окремих видів продукції – ще більше).

Через руйнування портів Одеси та Чорноморська українські металурги втратили «довоєнні» азійські ринки, поставивши себе в залежність від європейського напрямку фото: od.dsns.gov.ua

Внутрішній ринок через спад промисловості та будівництва не зміг компенсувати втрату низки зовнішніх. Ба більше: Туреччина, яка раніше була великим експортним ринком для української заготовки, через більш сучасні технології та дешеву російську сировину стала агресивним конкурентом для наших виробників не тільки на зовнішніх, а й, власне, на українському ринку. І турки якраз можуть скористатися CBAM, аби витіснити українську продукцію з Європи.

«Попри аргументи уряду та українських підприємств, Єврокомісія впровадила CBAM без будь-яких послаблень для нашої країни, – нарікає гендиректор гіганта української металургії «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо. – Тобто, ми маємо конкурувати за ринок ЄС з мирною Туреччиною та іншими постачальниками. Як результат, після запровадження CBAM ми втратили ринок ЄС. Клієнти, які дізналися про необхідність доплати $60-90 за тонну продукції, скасували всі замовлення. Для нашого заводу це майже нокаут, адже у 2026 році компанія планувала відвантажити в ЄС 1,25 млн тонн продукції – близько половини запланованого об'єму випуску».

За песимістичними прогнозами Лонгобардо, якщо надалі Україна не отримає винятків чи відстрочки щодо CBAM, за п’ять років експортні можливості до ЄС для українських металургів будуть заблоковані назавжди.

Що пропонують металурги?

Поки Єврокомісія лишається глухою до цих стогонів. Якщо нічого не зміниться, за попередніми розрахунками, можна настати практично повна втрата європейського ринку для довгомірного прокату (арматура, катанка) вже з 2029 року. Це – масова продукція з низьким прибутком, де кожні додаткові десятки євро екологічного збору на тонні роблять продаж просто збитковим.

Перспективи плоского прокату трохи кращі, але після 2030 року і тут очікуються критичні проблеми.

Українські металурги, звісно, не можуть йти проти загальноєвропейського тренду, але просять для себе низку тимчасових послаблень.

Відстрочку застосування CBAM для України на весь період воєнного стану плюс кілька років (до п’яти) після його завершення. Якщо відстрочку не нададуть, то запровадження механізму, за яким кошти від CBAM-сертифікатів спрямовувалися б не в бюджет ЄС, а на модернізацію та декарбонізацію українських підприємств. Спрощення та прискорення верифікації – визнання українських звітів і створення практичного механізму верифікації в умовах війни.

Фактично такі послаблення для України мають стати політичним рішенням за участі вищого керівництва України та Єврокомісії.

Павло Вуєць, «Главком»