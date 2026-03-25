Металурги та гірники закликали до пошуку рішень щодо винятків по екологічному миту CBAM для України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Через екомито СВАМ втрачаємо промислові потужності та робочі місця: металурги та гірники закликали уряд до пошуку рішень щодо винятку

Профспілка металургів і гірників України (ПМГУ) закликала до пошуку термінових рішень щодо винятків для України у застосуванні європейського механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM), оскільки його запровадження може призвести до втрати промислових потужностей та робочих місць. Відповідні листи направлено очільникам державних органів України, зокрема Прем’єр-міністру Юлії Свириденко і профільним міністрам, секретарю РНБО Рустему Умєрову, голові ФПУ Сергію Бизову, а також Послу ЄС в Україні Катерині Матерновій, генеральному секретарю IndustriALL Атлє Хойє. 

ПМГУ разом із Федерацією профспілок України зазначає: у мирний час СВАМ є важливим інструментом європейської кліматичної політики, проте наразі він створює значні ризики для української промисловості. Остання працює в умовах війни, руйнування енергетичної та виробничої інфраструктури, тож виробники не мають запасів стійкості, необхідних для адаптації.

Як підтвердження критичності ситуації ПМГУ наводить складну ситуацію на «АрселорМіттал Кривий Ріг». Запровадження СВАМ призводить до втрати конкурентоспроможності української сталі через зростання її собівартості та зниження експорту – для підприємства воно може сягнути половини річного виробництва. Кризу загострюють проблеми з енергопостачанням і зростання цін на електроенергію.

Профспілка вказує, що все це призводить до зупинення потужностей, зокрема вимушеного припинення виробничої діяльності дочірньої компанії АМКР – ТОВ «Ливарно-механічний завод». За інформацію первинної організації ПМГУ «АрселорМіттал Кривий Ріг», у разі подальшого погіршення економічних умов під загрозою може опинитися значна кількість робочих місць, що створює серйозні соціальні ризики для працівників і промислового регіону загалом.

За цих умов Профспілка металургів і гірників України ще раз звертає увагу держави та міжнародних партнерів на необхідність знайти рішення для збереження зайнятості в гірничо-металургійному комплексі України.

Раніше голова галузевої ради Федерації металургів Олена Колесникова заявила, що через механізм CBAM Євросоюз хоче стимулювати декарбонізацію промисловості та енергетики, але на практиці він вже сьогодні суттєво ускладнює експорт до ЄС, створюючи додаткові адміністративні та фінансові бар’єри. Те, що попри велику війну, Україні не надано жодних спеціальних умов чи послаблень, є несправедливим, тож уряд має продовжувати перемовини з ЄС щодо відстрочки.

Читайте також

У 2023 році російська компанія експортувала до Туреччини та Єгипту 15,5 тис. тонн пшениці на $3,7 млн
Компанія-учасниця програми ООН отримувала зерно з окупованого Маріуполя – розслідування
Сьогодні, 10:47
Українська влада каже, що направила команди військових спеціалістів e країнb Близького Сходу. Але прямий експорт дронів в цей регіон поки що заблокований
Українці почали збивати іранські дрони на Близькому Сході – ВВС
21 березня, 17:57
Особливим викликом для українського бізнесу стає CBAM, який передбачає додатковий податок на продукцію з високим вуглецевим слідом
Що дасть посилення санкцій проти російського металу Україні? Оцінка «Метінвесту»
16 березня, 18:30
Навесні сонячна генерація створює профіцит, який вигідніше експортувати, ніж втрачати
Експерт пояснив, чому зараз Україна не може обійтись без експорту електроенергії
15 березня, 18:13
У Росії стався дефіцит оптоволокна
Російський ринок оптоволокна опинився на межі вимирання – розвідка
12 березня, 09:14
Йдеться про атаку дрона на великий промисловий комплекс
Нафтовий гігант Еміратів закрив свій НПЗ: причина
10 березня, 20:28
Баланс енергосистеми змінюється протягом доби, зазначає Прокіп
Експерт пояснив, чому Україна може одночасно експортувати й імпортувати електроенергію
10 березня, 13:02
У лютому 2026 року Україна імпортувала рекордні 1,2 млн МВт-год – ExPro
У лютому 2026 року Україна імпортувала рекордні 1,2 млн МВт-год – ExPro
4 березня, 16:30
Підприємство виготовлятиме безпілотні літальні апарати
У Британії починає працювати перший український оборонний завод
25 лютого, 14:12

Головна бізнес-подія весни. Все, що треба знати про Business Wisdom Summit 2026
Головна бізнес-подія весни. Все, що треба знати про Business Wisdom Summit 2026
Фінансовий дисбаланс балансуючого ринку підриває розвиток маневрової генерації та накопичувачів – ЗМІ 
Фінансовий дисбаланс балансуючого ринку підриває розвиток маневрової генерації та накопичувачів – ЗМІ 
Після завершення дії підвищених прайс-кепів імпорт електроенергії може скоротитися – експерт
Після завершення дії підвищених прайс-кепів імпорт електроенергії може скоротитися – експерт
Іноземний бізнес в Україні: де зосереджено найбільше компаній
Іноземний бізнес в Україні: де зосереджено найбільше компаній
Ощадбанк призупинив ввезення валюти з ЄС
Ощадбанк призупинив ввезення валюти з ЄС

Новини

Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Сьогодні, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Сьогодні, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Сьогодні, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Сьогодні, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29

Прес-релізи

Головна бізнес-подія весни. Все, що треба знати про Business Wisdom Summit 2026
Головна бізнес-подія весни. Все, що треба знати про Business Wisdom Summit 2026
25 березня, 13:18
