Металурги та гірники закликали до пошуку рішень щодо винятків по екологічному миту CBAM для України

Через екомито СВАМ втрачаємо промислові потужності та робочі місця: металурги та гірники закликали уряд до пошуку рішень щодо винятку

Профспілка металургів і гірників України (ПМГУ) закликала до пошуку термінових рішень щодо винятків для України у застосуванні європейського механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM), оскільки його запровадження може призвести до втрати промислових потужностей та робочих місць. Відповідні листи направлено очільникам державних органів України, зокрема Прем’єр-міністру Юлії Свириденко і профільним міністрам, секретарю РНБО Рустему Умєрову, голові ФПУ Сергію Бизову, а також Послу ЄС в Україні Катерині Матерновій, генеральному секретарю IndustriALL Атлє Хойє.

ПМГУ разом із Федерацією профспілок України зазначає: у мирний час СВАМ є важливим інструментом європейської кліматичної політики, проте наразі він створює значні ризики для української промисловості. Остання працює в умовах війни, руйнування енергетичної та виробничої інфраструктури, тож виробники не мають запасів стійкості, необхідних для адаптації.

Як підтвердження критичності ситуації ПМГУ наводить складну ситуацію на «АрселорМіттал Кривий Ріг». Запровадження СВАМ призводить до втрати конкурентоспроможності української сталі через зростання її собівартості та зниження експорту – для підприємства воно може сягнути половини річного виробництва. Кризу загострюють проблеми з енергопостачанням і зростання цін на електроенергію.

Профспілка вказує, що все це призводить до зупинення потужностей, зокрема вимушеного припинення виробничої діяльності дочірньої компанії АМКР – ТОВ «Ливарно-механічний завод». За інформацію первинної організації ПМГУ «АрселорМіттал Кривий Ріг», у разі подальшого погіршення економічних умов під загрозою може опинитися значна кількість робочих місць, що створює серйозні соціальні ризики для працівників і промислового регіону загалом.

За цих умов Профспілка металургів і гірників України ще раз звертає увагу держави та міжнародних партнерів на необхідність знайти рішення для збереження зайнятості в гірничо-металургійному комплексі України.

Раніше голова галузевої ради Федерації металургів Олена Колесникова заявила, що через механізм CBAM Євросоюз хоче стимулювати декарбонізацію промисловості та енергетики, але на практиці він вже сьогодні суттєво ускладнює експорт до ЄС, створюючи додаткові адміністративні та фінансові бар’єри. Те, що попри велику війну, Україні не надано жодних спеціальних умов чи послаблень, є несправедливим, тож уряд має продовжувати перемовини з ЄС щодо відстрочки.