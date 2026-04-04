СБУ дронами зупинила виробництво на Алчевському меткомбінаті (відео)

фото: скріншот з відео

На окупованій Луганщині дрони влучили в Алчевський меткомбінат

Спільна операція Служби безпеки України та Сил безпілотних систем ЗСУ вивела з ладу один із найбільших промислових активів агресора на тимчасово окупованих територіях. Внаслідок точної атаки дронами-камікадзе роботу Алчевського металургійного комбінату повністю паралізовано. Це підприємство є критичною ланкою у ланцюгу постачання російського військово-промислового комплексу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Алчевський меткомбінат – це не просто промисловий гігант, а стратегічна база окупантів. Продукція підприємства безпосередньо постачається на російський «Уралвагонзавод», де виготовляють найсучаснішу техніку для армії РФ, зокрема танки Т-90М «Прорив» та самохідні гаубиці «Мста-С».

Для ударів було використано дрони FP-2 компанії «Fire Point», які поцілили точно в ідентифіковані критичні вузли. Пошкоджено доменні печі, ключові цехи, дистиляційні колони, а також газопроводи та електропідстанції.

Через критичні пошкодження інфраструктури комбінат повністю зупинив виробничий цикл. Це вже другий успішний удар по цьому об'єкту за останній місяць.

Нагадаємо, Ново-Уфимський НПЗ був змушений зупинити одну зі своїх найбільших установок з переробки сирої нафти після атаки українських дронів. Атака на Ново-Уфимський НПЗ сталася 2 квітня. Після удару українських безпілотників на території підприємства спалахнула пожежа.

Читайте також:

Читайте також

За словами речника МЗС, Україна ніколи не спрямовувала дрони в бік Естонії, Латвії чи Литви
Україна перепросила у країн Балтії через інциденти із падінням дронів
30 березня, 19:09
В Ярославлі сталася пожежа на одному з найбільших російських НПЗ «ЯрославльНефтеоргСинтез»
Справжня ціль – не бензин: навіщо Україна б'є по нафтохімії Росії
29 березня, 14:24
За попередніми даними двоє людей постраждало
Удар по Харкову: російський дрон атакував житловий сектор у Холодногірському районі, є постраждалі
29 березня, 12:20
Наслідки вибуху у Бучі 23 березня 2026 року
Теракти в Україні: СБУ розкрила схеми вербування та способи протидії – аналіз DW
29 березня, 04:33
Атака на Одесу, уражено НПЗ у Росії, заяви Трампа: головне за ніч
Атака на Одесу, уражено НПЗ у Росії, заяви Трампа: головне за ніч
28 березня, 05:48
Працівник перевіряє безпілотник-перехоплювач P1-Sun FPV перед польотом на полігоні під час іспиту для військових операторів безпілотників льотної академії SkyFall. Україна, 6 березня 2026 року
Як Україна раптом стала донором безпеки для найбагатших країн світу
13 березня, 18:38
Зеленський: «Україна готова реагувати позитивно на запити тих, хто допомагає нам самим захищати життя українців та незалежність України»
Україна отримала запити про допомогу від 11 країн через війну на Близькому Сході
9 березня, 15:14
Під російськими ударами опинилася цивільна інфраструктура
Росія атакувала нашу країну тисячі разів: Зеленський підбив підсумки тижня
8 березня, 10:03
Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали фігуранта за місцем проживання
СБУ запобігла подвійному теракту в Києві: затримано іноземця-найманця РФ
6 березня, 11:06

Події в Україні

Лінія фронту станом на 5 квітня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 5 квітня 2026. Зведення Генштабу
Конфлікти з ТЦК: нардеп приголомшив кількістю ухилянтів, які не оновили облікові дані
Конфлікти з ТЦК: нардеп приголомшив кількістю ухилянтів, які не оновили облікові дані
Поліція відмовилася допомогти ветерану зі зламаним протезом
Поліція відмовилася допомогти ветерану зі зламаним протезом
На війні загинув колишній начальник департаменту СБУ, який перейшов на бік Росії
На війні загинув колишній начальник департаменту СБУ, який перейшов на бік Росії
Скандал у ЗСУ: в одній із частин виявлено тисячі непридатних мобілізованих
Скандал у ЗСУ: в одній із частин виявлено тисячі непридатних мобілізованих
У Івано-Франківську поліцейський збив чоловіка і залишив його помирати
У Івано-Франківську поліцейський збив чоловіка і залишив його помирати

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
