СБУ дронами зупинила виробництво на Алчевському меткомбінаті (відео)

На окупованій Луганщині дрони влучили в Алчевський меткомбінат

Спільна операція Служби безпеки України та Сил безпілотних систем ЗСУ вивела з ладу один із найбільших промислових активів агресора на тимчасово окупованих територіях. Внаслідок точної атаки дронами-камікадзе роботу Алчевського металургійного комбінату повністю паралізовано. Це підприємство є критичною ланкою у ланцюгу постачання російського військово-промислового комплексу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Алчевський меткомбінат – це не просто промисловий гігант, а стратегічна база окупантів. Продукція підприємства безпосередньо постачається на російський «Уралвагонзавод», де виготовляють найсучаснішу техніку для армії РФ, зокрема танки Т-90М «Прорив» та самохідні гаубиці «Мста-С».

Для ударів було використано дрони FP-2 компанії «Fire Point», які поцілили точно в ідентифіковані критичні вузли. Пошкоджено доменні печі, ключові цехи, дистиляційні колони, а також газопроводи та електропідстанції.

Через критичні пошкодження інфраструктури комбінат повністю зупинив виробничий цикл. Це вже другий успішний удар по цьому об'єкту за останній місяць.

Нагадаємо, Ново-Уфимський НПЗ був змушений зупинити одну зі своїх найбільших установок з переробки сирої нафти після атаки українських дронів. Атака на Ново-Уфимський НПЗ сталася 2 квітня. Після удару українських безпілотників на території підприємства спалахнула пожежа.