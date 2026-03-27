Заборона на експорт брухту допоможе Україні утримати конкурентоспроможність – глава Асоціації видобувників

Оринчак пояснила, що мито на експорт брухту у 180 євро за тонну не працює належним чином через схеми реекспорту

Обмеження експорту брухту – це необхідний крок для посилення економіки та майбутньої відбудови – НАДПУ

Обмеження експорту металобрухту є необхідним кроком для підтримки української металургії, яка втрачає конкурентоздатність і потребує сировини для стабільної роботи. Про це заявила виконавча директорка Національної добувної асоціації України (НАДПУ) Ксенія Оринчак.

За її словами, у 2025 році експорт металобрухту зріс на 53% і досяг 448,7 тис. тонн – це максимум за останні чотири роки. Така динаміка, за оцінкою Оринчак, створює серйозні ризики для економіки.

«Ми фактично втрачаємо стратегічну сировину, яка потрібна для роботи металургії, і одночасно не отримуємо належних бюджетних надходжень», – зазначила вона.

Оринчак пояснила, що мито на експорт брухту у 180 євро за тонну не працює належним чином через схеми реекспорту. Зокрема, сировина вивозиться через країни ЄС із нульовою ставкою мита, після чого постачається до третіх країн. «У результаті бюджет щороку втрачає понад 3 млрд грн», – каже експертка.

За її оцінками, переробка металобрухту всередині країни є значно вигіднішою для економіки. «Одна тонна брухту дає близько 15 тисяч гривень податків і до 1200 доларів валютної виручки від експорту готової продукції. Натомість прямий експорт приносить лише 250–350 доларів і мінімальні податки», – зазначила Оринчак.

Вона наголосила, що в умовах війни логістика і видобуток сировини ускладнені, що додатково знижує конкурентоздатність українських виробників. «Ми не можемо стабільно виконувати контракти і поступово втрачаємо позиції на ринках», – сказала вона.

Оринчак також підкреслила екологічний аспект: за її словами, використання металобрухту дозволяє скоротити викиди CO₂ на 1,5 тонни на кожну тонну сировини та зменшити енергоспоживання утричі. Це важливо на тлі запровадження в ЄС механізму вуглецевого коригування (CBAM), який впливає на конкурентоздатність української металопродукції.

Також вона зауважила, що обмеження експорту відповідає міжнародній практиці, адже низка країн уже застосовує подібні заходи для захисту внутрішнього ринку. При цьому країни ЄС залишаються нетто-експортерами брухту, тому українські обмеження не створюють для них суттєвих ризиків.

Нагадаємо, раніше заступник директора ДП «Укрпромзовнішекспертиза» Сергій Поважнюк заявив, що експорт брухту приносить Україні у 280 разів менше податків, ніж переробка. За його словами, що експортери брухту чорних металів платять державі в середньому 50 гривень податків з тонни вивезеного брухту. А металургійні комбінати, які переробляють його в Україні, платять понад 7500 грн з кожної тонни. А з урахуванням платежів суміжних галузей – до 14 тис. грн з тонни. Крім цього, переробка брухту в Україні створює мультиплікативний ефект для економіки, забезпечує десятки тисяч робочих місць та генерує додаткові вантажі для транспорту.