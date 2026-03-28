Дев'ять днів по смерті Патріарха Філарета. Який вигляд має його могила

Надія Карбунар
Могила Патріарха Філарета вкрита білими квітами
фото: pomisna.info

Митрополит Епіфаній очолив заупокійну Божественну літургію за Його Святістю у Володимирському соборі

У дев’ятий день упокоєння Святійшого Патріарха Філарета, 28 березня 2026 року, Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолив заупокійну Божественну літургію за Його Святістю у Володимирському соборі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської Митрополії ПЦУ.

Предстоятелю Православної Церкви України співслужили митрополит Львівський і Сокальський Димитрій, митрополит Рівненський і Острозький Іларіон, митрополит Білоцерківський Євстратій, митрополит Дніпровський і Січеславський Симеон, архієпископ Луганський і Старобільський Лаврентій, архієпископ Житомирський і Поліський Володимир, архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон, архієпископ Вишгородський Агапіт, єпископ Запорізький і Мелітопольський Фотій, єпископ Житомирський і Овруцький Паїсій, єпископ Васильківський Єфрем, єпископ Богуславський Арсеній, єпископ Бориспільський Авраамій, настоятель – протоієрей Борис Табачек і клірики собору та численне запрошене духовенство.

Після читання Євангелія Його Блаженство возніс особливу молитву до Господа за нашу Батьківщину, яка переживає час важких випробувань і небезпеки.

Також під час відправи лунали молитовні прохання за воїнів, які захищають Україну, за владу і наш народ, за спокій душ усіх полеглих оборонців Батьківщини і мирних жителів, які загинули під час війни, та за новопреставленого Патріарха Філарета.

На завершення богослужіння було звершено панахиду за спочилим Святійшим владикою на його могилі, після чого Митрополит Епіфаній звернувся до присутніх з першосвятительським словом.

Нагадаємо, після важкої хвороби відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Він помер у лікарні.

Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до однієї з лікарень Києва 9 березня. Причиною госпіталізації стало погіршення стану здоров’я ієрарха. Філарет перебував під постійним наглядом в одному зі спеціалізованих закладів столиці.

Вічний спочинок Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет отримав у Володимирському соборі, де він здійснював служіння пів століття. У неділю, 22 березня 2026 року, Україна провела в останню путь покійного Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.

