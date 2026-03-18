Наглядова рада «Нафтогазу» обрала нового голову

Єгор Голівець
Новим головою наглядової ради НАК «Нафтогаз України» став канадський фахівець Данкан Найтінгейл
фото: naftogaz.com

Компанію очолив іноземний фахівець із досвідом понад 30 років у галузі

Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» на першому засіданні 17 березня в оновленому складі обрала нового голову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Новим головою наглядової ради став канадський фахівець Данкан Найтінгейл, який має понад 30 років досвіду роботи у нафтогазовому секторі.

Посаду заступника голови обійняв державний секретар Кабінету Міністрів України Костянтин Мар’євич, який представляє державу у складі ради.

У межах засідання також сформували ключові комітети, що мають забезпечити ефективне управління компанією:

Комітет з питань призначень, винагород і оцінювання очолив Роберт Слешинський. До його складу увійшли Данкан Найтінгейл та Костянтин Мар’євич.

Комітет з питань аудиту і фінансів очолив Ерік Расмуссен. Членами стали Тор Мартін Анфіннсен та Анна Артеменко.

Комітет з питань стратегії та сталого розвитку очолив Тор Мартін Анфіннсен. До його складу також увійшли Ерік Расмуссен та Анна Артеменко.

Окрім кадрових рішень, наглядова рада затвердила графік засідань на 2026 рік і розглянула низку поточних операційних питань. Засідання відбулося у Києві, участь у ньому взяли всі члени наглядової ради.

Нагадаємо, що група «Нафтогаз» остаточно виграла суд проти російського «Газпрому» на понад $1,4 млрд. Федеральний Верховний суд Швейцарії повністю відхилив скаргу російської компанії та залишив у силі рішення арбітражу від червня 2025 року. Рішення зобов'язує «Газпром» сплатити «Нафтогазу» заборгованість за послуги з організації транспортування газу, а також відсотки і судові витрати.

