Росія атакувала Україну «Кинджалами»

Сирени лунають через зліт МіГ-31К

Увечері 28 березня всю Україну охопила повітряна тривога. За даними моніторингових паб ліків, у повітря піднявся МіГ-31К, є загроза пуску гіперзвукових ракет «Кинджал», повідомляє «Главком».

«Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ31К», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повідомляється також про пуск «Кинджалів» у напрямку Житомира та Хмельницького. Згодом у Хмельницькій області пролунали вибухи.

О 21:23 в Україні почалися відбої тривог.

Нагадаємо, у вівторок 24 березня Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками. Удень залетіло ще понад 550 ударних БпЛА противника.

Як повідомлялося, станом на ранок 25 березня із 27 людей, які вчора постраждали у Львові внаслідок атаки РФ, у стаціонарах залишаються семеро.

До слова, кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Вінниччині зросла до 18. Двоє поранених залишаються у важкому стані, ще четверо – у стані середньої тяжкості.