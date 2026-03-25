Перед конфліктом в Ірані Путін планував завершення війни в Україні: подробиці

Єгор Голівець
glavcom.ua
Перед конфліктом в Ірані Путін планував завершення війни в Україні: подробиці
У Кремлі готували новий переговорний формат щодо війни в Україні
фото: Alexander Zemlianichenko

У Кремлі також готували зміну переговорника, але зростання цін на нафту змінило плани

На початку року в Кремлі розглядали можливість завершення війни проти України на тлі погіршення економічної ситуації в Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням видання The New York Times.

За даними видання, під тиском війни та санкцій російська економіка демонструвала ознаки спаду: знижувалися доходи, скорочувалося виробництво, ускладнювався доступ до кредитів, а ризик банкрутств зростав. У січні Росія була змушена продавати нафту Індії лише по $22 за барель – приблизно третину ринкової ціни.

Попри те, що Володимир Путін тривалий час ігнорував економічні сигнали, у лютому його позиція почала змінюватися. За інформацією джерел, він звернув увагу на стан економіки та почав розглядати варіанти корекції курсу, включно з можливими переговорами щодо завершення війни.

На цьому тлі у Кремлі готували кадрові зміни. Зокрема, обговорювалася заміна переговорника Кирила Дмитрієва, якого вважали фігурою без реального впливу. Серед кандидатів на його місце називали голову «Роснефті» Ігоря Сєчіна, якого вважають одним із найближчих соратників Путіна. Це могло свідчити про намір Москви серйозніше підійти до переговорного процесу.

Паралельно з’являлися чутки про масштабні перестановки в уряді РФ. За даними джерел, у разі переходу до переговорів Кремлю довелося б суттєво перебудовувати систему влади, включно з можливими кадровими рішеннями на найвищому рівні.

Втім, ситуація різко змінилася після початку війни в Ірані. Після загибелі аятоли Алі Хаменеї внаслідок спільної атаки США та Ізраїлю ціни на нафту перевищили $100 за барель. На цьому тлі США зняли обмеження на російську нафту, а попит на російські добрива зріс через перебої з постачанням продовольства.

У результаті економічний тиск на Росію суттєво послабився, а мотивація Кремля до переговорів з Україною зникла. Додатковим фактором стало відволікання уваги США на Близький Схід, а також загострення розбіжностей між Вашингтоном і союзниками по НАТО.

Водночас у Москві не виключають, що нинішня ситуація може бути тимчасовою. За оцінками російських еліт, якщо війна в Ірані завершиться найближчими місяцями, санкційний тиск може знову посилитися, що поверне Кремль до необхідності ухвалення стратегічних рішень щодо війни проти України.

До слова, у Фінській затоці зросла черга з російських танкерів, які очікують на завантаження після ударів по портах на узбережжі поблизу Санкт-Петербурга.

Іран відмовився від перемир’я зі США: що відомо
Іран відмовився від перемир’я зі США: що відомо
Перед конфліктом в Ірані Путін планував завершення війни в Україні: подробиці
Перед конфліктом в Ірані Путін планував завершення війни в Україні: подробиці
Прем'єрка Данії йде у відставку
Прем'єрка Данії йде у відставку
ЄС долучився до створення трибуналу проти Росії
ЄС долучився до створення трибуналу проти Росії
Соратник Трампа програв вибори в окрузі його резиденції: подробиці
Соратник Трампа програв вибори в окрузі його резиденції: подробиці
Президент Латвії підтвердив, що на території країни впав український дрон (фото)
Президент Латвії підтвердив, що на території країни впав український дрон (фото)

