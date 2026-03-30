Через екомито CBAM Україна втрачає валютну виручку та конкурентоспроможність – Forbes Ukraine

Уряд визнав нерівні умови для металургів: «ЄС субсидує декарбонізацію, Україна – ні»

Український бізнес закликав уряд визначити чітку позицію щодо механізму CBAM та його впливу на експорт, зокрема через втрату валютної виручки. У владі підтверджують: українські та європейські металурги працюють у нерівних умовах через різний рівень державної підтримки. Про це говорили на «Саміті експортерів» від Forbes Ukraine, що пройшов у Києві.

Під час галузевої дискусії керівник офісу CEO групи «Метінвест» Олександр Водовіз заявив, що під виглядом захисту довкілля ЄС запровадив податок, який фактично є інструментом захисту європейського ринку.

«CBAM це фактично податок, який насправді не має стосунку до екології: це інструмент захисту європейського ринку й стимулювання їхнього експорту. У результаті ми змушені скорочувати постачання, бо не можемо там конкурувати. У той час, як інші країни захищають свої ринки, Україна недоотримує валютний виторг. Тож постає питання до уряду України: які наші спільні дії, розрахунки? Який план?» – зауважив Водовіз.

За словами Водовіза, через дію CBAM українські виробники змушені скорочувати постачання до ЄС, що обмежує їхню конкурентоспроможність на ключовому ринку.

Віцепрем’єр-міністр Тарас Качка визнав, що умови конкуренції України та ЄС є нерівними, адже рівень фінансування дуже відрізняється. «Європейська металургія вже близько 20 років розвивається за рахунок декарбонізації з державною підтримкою. Тоді як в Україні рівень такої підтримки був нульовим», – зазначив він.

Крім того, європейські компанії отримують значні субсидії на «зелену» трансформацію, в той час як українські виробники мають тільки зростання витрат під час війни. Качка також підкреслив, що ринки металургії є висококонкурентними та політизованими, однак Україна веде переговори з ЄС щодо збереження прийнятних умов експорту.



Нагадаємо, за даними Федерації роботодавців, у разі запровадження CBAM вже до 2034 рр. падіння ВВП України складе $8,7 млрд до 2026 р., а у 2034 – вже $11,3 млрд. Також нас чекає зменшення податкових надходжень та соціальних внесків до бюджетів та фондів усіх рівнів унаслідок скорочення ділової активності – воно може становити $2,8 млрд у 2026 році, і сягнути $3,6 млрд у 2034 р.