Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Через екомито СВАМ: «АрселорМіттал Кривий Ріг» повністю зупинив експорт металопродукції до ЄС та звільняє частину працівників

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«АрселорМіттал Кривий Ріг» втратив європейський ринок миттєво
фото: depositphotos.com

Вуглецевий податок СВАМ, який почав діяти в Україні без виключення чи відтермінування, змусив українську гірничо-металургійну компанію АрселорМіттал Кривий Ріг повністю припинити постачання металопродукції на ринок Євросоюзу. Про це повідомив гендиректор АМКР Мауро Лонгобардо під час круглого столу ГМК-Центру «Вплив CBAM на економіку та ГМК України 2026–2030». 

За словами Лонгобардо, клієнти компанії в Європі скасували всі замовлення на перший квартал 2026 року, дізнавшись про необхідність сплатити додатковий CBAM-збір у розмірі 60-90 доларів на тонну продукції.

«У 1 кварталі 2016 року ми мали відвантажити близько 300 тис. тонн продукції до Європи, і ці замовлення були повністю скасовані. Для нашого заводу це як нокаут. Це недобір дефіцитної валюти, несплачені податки та збори, скорочені робочі місця. Ми не можемо просто замінити ці замовлення. І тут питання не в тому, що втрачено час. На інших ринках наша продукція неконкурентна (через високі виробничі витрати і дорогу логістику – ред.)», – розповів гендиректор АМКР.

У 2026 році компанія планувала експортувати до Європи 1,25 млн тонн металопродукції – це майже половина від запланованого обсягу випуску. Тож безапеляційне втілення CBAM, за словами Лонгобардо, гарантовано заблокувало збут близько половини металургійного виробництва компанії у 2026 році.

Він зазначив, що саме запровадження вуглецевого податку в ЄС та подальша втрата європейського ринку збуту стало причиною зупинки роботи цеху блюмінгу, одного з підрозділів АМКР, де виробляють заготовку для довгого прокату. Згодом компанія також оголосила про припинення роботи «Ливарно-механічного заводу»: ці рішення зачепили понад 3 тис. працівників АМКР.

Лонгобардо наголосив, що наразі підприємство не має ресурсів для негайного переходу на «зелене» виробництво, оскільки всі кошти, накопичені для модернізації ще до початку широкомасштабної війни, були використані на покриття збитків, спричинених російською агресією проти Украиїни. Він закликав Єврокомісію зважати на надзвичайно складні умови, в яких змушені працювати українські компанії, та переглянути своє рішення, надавши відтермінування застосування CBAM для України принаймні на три роки.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» втратив європейський ринок миттєво. Якщо ж надалі для України не зроблять виключення чи відстрочки, то за п’ять років для українських металургів експортні можливості до ЄС будуть заблоковані назавжди», – підкреслив Лонгобардо.

Згідно з дослідженням ГМК-Центру, яке представили під час круглого столу, СВАМ призведе до падіння ВВП України лише внаслідок скорочення експорту заліза і сталі (з урахуванням ланцюгів постачання) на 2,1% до 2030 року. Аналітики прогнозують повне припинення експорту довгого прокату і квадратної заготовки з України до 2030 року, скорочення експорту чавуну на 75% і зниження експорту плоского прокату на 30%.

Втрати від припинення експорту оцінюються в $1,75 млрд. Втрата експортних можливостей до ЄС матиме негативний вплив на кооперацію в ланцюгах постачання між українським і європейським бізнесом, коли заготовка з України постачалась на перекатні заводи в ЄС.

Читайте також:

Теги: податки експорт ринок металургія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua