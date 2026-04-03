Через екомито СВАМ: «АрселорМіттал Кривий Ріг» повністю зупинив експорт металопродукції до ЄС та звільняє частину працівників

«АрселорМіталл Кривий Ріг» втратив усі контракти на експорт до в ЄС через дію екомита СВАМ: під загрозою звільнення 3 тисячі працівників

Вуглецевий податок СВАМ, який почав діяти в Україні без виключення чи відтермінування, змусив українську гірничо-металургійну компанію АрселорМіттал Кривий Ріг повністю припинити постачання металопродукції на ринок Євросоюзу. Про це повідомив гендиректор АМКР Мауро Лонгобардо під час круглого столу ГМК-Центру «Вплив CBAM на економіку та ГМК України 2026–2030».

За словами Лонгобардо, клієнти компанії в Європі скасували всі замовлення на перший квартал 2026 року, дізнавшись про необхідність сплатити додатковий CBAM-збір у розмірі 60-90 доларів на тонну продукції.

«У 1 кварталі 2016 року ми мали відвантажити близько 300 тис. тонн продукції до Європи, і ці замовлення були повністю скасовані. Для нашого заводу це як нокаут. Це недобір дефіцитної валюти, несплачені податки та збори, скорочені робочі місця. Ми не можемо просто замінити ці замовлення. І тут питання не в тому, що втрачено час. На інших ринках наша продукція неконкурентна (через високі виробничі витрати і дорогу логістику – ред.)», – розповів гендиректор АМКР.

У 2026 році компанія планувала експортувати до Європи 1,25 млн тонн металопродукції – це майже половина від запланованого обсягу випуску. Тож безапеляційне втілення CBAM, за словами Лонгобардо, гарантовано заблокувало збут близько половини металургійного виробництва компанії у 2026 році.

Він зазначив, що саме запровадження вуглецевого податку в ЄС та подальша втрата європейського ринку збуту стало причиною зупинки роботи цеху блюмінгу, одного з підрозділів АМКР, де виробляють заготовку для довгого прокату. Згодом компанія також оголосила про припинення роботи «Ливарно-механічного заводу»: ці рішення зачепили понад 3 тис. працівників АМКР.

Лонгобардо наголосив, що наразі підприємство не має ресурсів для негайного переходу на «зелене» виробництво, оскільки всі кошти, накопичені для модернізації ще до початку широкомасштабної війни, були використані на покриття збитків, спричинених російською агресією проти Украиїни. Він закликав Єврокомісію зважати на надзвичайно складні умови, в яких змушені працювати українські компанії, та переглянути своє рішення, надавши відтермінування застосування CBAM для України принаймні на три роки.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» втратив європейський ринок миттєво. Якщо ж надалі для України не зроблять виключення чи відстрочки, то за п’ять років для українських металургів експортні можливості до ЄС будуть заблоковані назавжди», – підкреслив Лонгобардо.

Згідно з дослідженням ГМК-Центру, яке представили під час круглого столу, СВАМ призведе до падіння ВВП України лише внаслідок скорочення експорту заліза і сталі (з урахуванням ланцюгів постачання) на 2,1% до 2030 року. Аналітики прогнозують повне припинення експорту довгого прокату і квадратної заготовки з України до 2030 року, скорочення експорту чавуну на 75% і зниження експорту плоского прокату на 30%.

Втрати від припинення експорту оцінюються в $1,75 млрд. Втрата експортних можливостей до ЄС матиме негативний вплив на кооперацію в ланцюгах постачання між українським і європейським бізнесом, коли заготовка з України постачалась на перекатні заводи в ЄС.