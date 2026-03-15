Чи оголиться ППО України через війну на Близькому Сході. Відповідь Зеленського

Президент: «На мій погляд, є кілька кроків, які можуть якимось чином зменшити ризики»

Президент Володимир Зеленський наголошує на високих ризиках для України через ескалацію конфлікту на Близькому Сході. Основне занепокоєння викликає можливе скорочення постачання американських ракет-перехоплювачів, оскільки США змушені забезпечувати власні потреби та потреби своїх союзників у регіоні. Про це президент України Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі для журналістів, відповідаючи на питання кореспондента «Главкома».

Президент визнав, що інформація про обсяги наявних у США запасів ракет є закритою, тому Київ може лише орієнтовно оцінювати можливості американських виробництв.

«Ризик дуже високий, на мій погляд. Ми не знаємо, скільки всього є у США, бо це закрита інформація. Ми можемо лише приблизно розуміти обсяги. Але точну кількість і якими обсягами США готові ділитися з Близьким Сходом – знає тільки Америка.

Із нашого досвіду останнім часом: ми отримували кількість від Сполучених Штатів виходячи з можливостей виробництва і купували це через PURL, а не базуючись на тому, що є на складах Сполучених Штатів. Тобто Сполучені Штати до цього ставилися обережно, тому я не можу сказати, як буде з Близьким Сходом. На що готові Сполучені Штати – це їх двосторонні відносини. Але я дивлюсь на те, скільки виробляється. І я дивлюсь на те, що буде вироблятись, наприклад, в Німеччині. Але це буде точно не в цьому році», – заявив Зеленський.

Водночас він додав, що Україна веде переговори з низкою інших країн, щоб дізнатися про наявність запасів ППО на їхніх складах.

Під час нещодавньої зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном ключовою темою стало пошук альтернативи системам Patriot, які зараз є єдиним засобом здатним ефективно збивати російську балістику. Такою альтернативою в Європі є франко-італійська система SAMP/T.

«Під час вчорашньої зустрічі з Емманюелем найважливішою і найголовнішою темою обговорення була саме альтернатива в контексті систем ППО. SAMP/T – це єдина на сьогодні в Європі альтернатива. Ми побачимо в цьому році, чи збивають нові системи SAMP/T балістику. В цьому році ми отримаємо систему, яку будемо тестувати проти балістики. Тому якщо це спрацює, це стане довгостроково хорошою допомогою.

На мій погляд, є кілька кроків, які можуть якимось чином зменшити ризики. Перша історія: я буду обговорювати з кількома країнами ту чи іншу кількість того, що в них є на складах», – підкреслив президент.

Україна та Франція домовилися про спільне тестування нових систем SAMP/T проти балістичних цілей.

«Друга історія – я дивлюсь саме на SAMP/T як на альтернативу. Якщо нам з французами вдасться і ми зможемо збивати балістику, то це перша така альтернатива. І, безумовно, ми з Емманюелем домовляємося, що в цій черзі Україна буде першою. Бо як тільки вони почнуть збивати балістику, одразу буде черга. Тому моїм головним завданням було домовитися, що ми тестуємо з ними разом і будемо першими в черзі. Інших альтернатив я поки що не бачу. Лише також ще країни, яким ми допомагаємо надійно, в якийсь момент теж можуть допомогти нам», – пояснив глава держави.

