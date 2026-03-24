Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Попри війну, Україна зберігає позиції серед найбільших світових виробників сталі

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Попри війну, Україна зберігає позиції серед найбільших світових виробників сталі
Експерти зазначають, що металургія відіграватиме ключову роль у післявоєнному відновленні країни
фото: depositphotos.com

Металургія залишається ключовою галуззю економіки та основою для відбудови України – репортаж Hromadske

Україна навіть в умовах повномасштабної війни входить до двадцятки найбільших виробників сталі у світі, а металургія залишається одним із головних бюджетоутворювальних секторів економіки. Галузь забезпечує роботою десятки тисяч людей і формує широку виробничу екосистему. 

Наразі основу металургійної галузі України становлять шість підприємств: комбінати Групи Метінвест «Запоріжсталь» та «Каметсталь», «АрселорМіттал Кривий Ріг», а також «Інтерпайп Сталь», Дніпровський металургійний завод і «Дніпроспецсталь». Вони продовжують працювати в умовах безпекових ризиків і економічних обмежень.

Зокрема, «Запоріжсталь» після зупинки на початку повномасштабного вторгнення відновила виробництво: нині вона може випускати до 4 млн тонн чавуну та 3,6 млн тонн гарячого прокату на рік. На підприємстві працюють близько 8,5 тисячі людей, понад 1300 з яких мобілізовані до Сил оборони.

Як пояснив начальник технічного управління підприємства Іван Зайцев, виробництво сталі є складним багатоступеневим процесом, від підготовки залізорудної сировини до виплавки чавуну та подальшого очищення металу від домішок. «За температури понад 2000°C залізо плавиться і перетворюється на чавун. А його згодом очищують до сталі», – каже він.

Сталь широко використовується в повсякденному житті – від автомобілів і побутової техніки до мостів, рейок і будівельних конструкцій. За даними галузі, тільки один автомобіль містить близько 900 кг сталі. А відбудова інфраструктури України після війни потребуватиме сотні тисяч тонн металопродукції.

Водночас війна суттєво вплинула на галузь: Україна втратила частину виробничих потужностей, зокрема комбінати «Азовсталь» і ММК імені Ілліча в Маріуполі. Також була порушена логістика через блокування морських портів, що змусило підприємства переорієнтуватися на експорт через сухопутні маршрути.

«Близько 60% продукції сьогодні експортується переважно до країн ЄС. Водночас внутрішній ринок поступово відновлюється завдяки потребам у відбудові», – каже аналітик GMK Center Андрій Глущенко.

Попри виклики, галузь зберігає виробництво завдяки наявності власної сировинної бази: Україна має значні запаси залізної руди, що дозволяє підтримувати металургійний цикл навіть в умовах війни.

Експерти зазначають, що металургія відіграватиме ключову роль у післявоєнному відновленні країни, адже попит на сталь для будівництва житла, мостів і транспортної інфраструктури зростатиме.

Як відомо, у минулому році металургійна галузь принесла Україні 15,2% експортних доходів ($6,4 млрд). Ключовими товарами залишалися залізна руда ($2,8 млрд) і сталь ($2,4 млрд). Також ГМК забезпечив 18,3% загальних капітальних інвестицій в українську промисловість у 2024 році. А найбільші металургійні компанії галузі («Метінвест», «АрселорМіттал Кривий Ріг», «Інтерпайп», DCH Steel, Ferrexpo) сумарно сплатили майже мільярд доларів податкових платежів.

Читайте також:

Теги: експорт війна промисловість завод металургія залізо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Попри війну, Україна зберігає позиції серед найбільших світових виробників сталі
Попри війну, Україна зберігає позиції серед найбільших світових виробників сталі
Зниження прайс-кепів може скоротити генерацію електроенергії у пікові години – Харченко
Зниження прайс-кепів може скоротити генерацію електроенергії у пікові години – Харченко
Ситуацію на ЦЗФ «Червоноградська» пропонують винести на РНБО через ризики підготовки до зими – ЗМІ
Ситуацію на ЦЗФ «Червоноградська» пропонують винести на РНБО через ризики підготовки до зими – ЗМІ
Списання вагонів за віком поглиблює кризу в перевезеннях – GMC Center
Списання вагонів за віком поглиблює кризу в перевезеннях – GMC Center
Відхід від ринкових принципів може ускладнити інтеграцію з енергоринком ЄС – експерт
Відхід від ринкових принципів може ускладнити інтеграцію з енергоринком ЄС – експерт
За 10 років в Україні може залишитись тільки один повноцінний гірськолижний курорт Буковель, – експерти
За 10 років в Україні може залишитись тільки один повноцінний гірськолижний курорт Буковель, – експерти

Новини

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua