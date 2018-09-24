Індекс соціального розвитку 2018: Україна суттєво поступається авторитарній Білорусі



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Рівень ВВП України на душу населення підвищився із $7,457 у 2017 році до $7,668 у 2018 році.

Попри війну Україна зберігає свої позиції у міжнародному рейтингу

Згідно з результатами глобального дослідження, розробленого американською неурядовою організацією Social Progress Imperative за підтримки компанії «Делойт», Україна опинилася на 64 сходинці рейтингу «Індекс соціального розвитку» серед 146 країн світу.

Україна - у групі країн із розвитком вище середнього

Індекс визначає рейтинги країн на базі показників, що мають безпосередній вплив на якість життя людей.

За рівнем Індексу соціального розвитку Україна посіла місце між Кубою (63) і Македонією (65) та залишається у групі країн із розвитком вище середнього.

Минулого року наша країна у цьому рейтингу посіла те ж 64-те місце, але з того часу нам вдалося покращити показники, хоч і несуттєво. Прогрес відбувся у категоріях «Основні потреби людини», «Основи благополуччя» та «Можливості». Рівень ВВП України на душу населення підвищився із $7,457 у 2017 році до $7,668 у 2018 році.

За результатами цьогорічного індексу серед країн СНД Україна поступилася Білорусі (яка значно покращила показники за рік) (46), Вірменії (55) та Росії (60). Останню сходинку за рівнем соціального розвитку серед країн СНД посідає Таджикистан (106).

Індекс соціального розвитку – перша цілісна оцінка рівня соціального розвитку країни незалежно від економічних чинників. Складається з трьох напрямів соціального розвитку: базові людські потреби, добробут і можливості. ІСР за 2018 рік охоплює дані 146 країн за 51 показником. Індекс було розроблено як органічне доповнення для показника ВВП та інших економічних індикаторів для забезпечення більш цілісного уявлення про загальний рівень розвитку країн.

Країни поділені на 6 груп за ознаками подібності. Усі 14 країн рівня 1-ї групи (tiar 1) є високодохідними. Рівень 2 об'єднав дещо менше дохідні країни, однак держави із високи рівнем доходності. Країни третього рівня багаті ресурсами, четвертого - які демонструють високих соціальний прогрес, однак це - країни середнього або нижчого рівня. Рівень 5 складається з країн з низьким рівнем середнього та низького рівня доходів, багато з яких - на Півдні Азія та Африка на південь від Сахари. Одинадцять країн знаходяться на рівні 6, багато з них є крихкими державами, де нестабільність перешкоджає

соціальному прогресу.

Індекс соціального розвитку 2018

Як у інших

Лідером рейтингу «Індекс соціального розвитку» за 2018 рік стала Норвегія, яка отримала 90,26 балів зі 100 можливих. Норвегія зміцнила свою позицію на 1,50 пунктів порівняно з 2014 роком, що стало найвищим показником серед інших країн Північної Європи.

Аутсайдером рейтингу стала Центральна Африканська Республіка, яка посіла 146 сходинку рейтингу. Попри це країна поліпшила свій показник на два пункти порівняно з 2014 роком.

Найвищі результати щодо позитивної динаміки за рік серед країн Великої сімки продемонструвала Японія (6 місце).

США стали однією з шести країн у світі, що показали загальне зменшення рівня соціального розвитку, посівши місце між Словенією і Чехією. Загальне скорочення було спричинено низькими показниками у сферах охорони здоров'я, освіти, особистої безпеки, особистих прав та інклюзивності. Попри значні витрати на охорону здоров'я порівняно з будь-якою іншою країною, рейтинг США за категорією «Охорона здоров'я та добробут» є майже однаковим із рейтингом Еквадору. Результати оцінки американської системи шкільної освіти перебувають на однаковому рівні з показниками Узбекистану.

Коментуючи результати світового рейтингу, генеральний директор організації Social Progress Imperative Майкл Грін зазначив: «З одного боку, ми бачимо реальний прогрес у таких сферах, як подолання голоду та боротьба з хворобами, а також надання населенню країн із низьким рівнем доходів можливості доступу до базової інфраструктури. З іншого – спостерігаємо порушення прав людини та поширення нетерпимості як у багатих, так і в бідних країнах. Також стає зрозумілим, що незважаючи на те, що країни з високими доходами стали лідерами рейтингу, валовий внутрішній продукт (ВВП) далеко не завжди є основним фактором, що впливає на рівень соціального прогресу. Поміж усіх країн, від багатих до бідних, деякі з них набагато краще вміють перетворювати своє економічне зростання на соціальний прогрес, ніж інші».

Результати звіту Social Progress Imperative:

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Світ як країна

Якби світ був країною, він би посів місце між Ботсваною (89) і Філіппінами (90) з оцінкою у 63.46 бали зі 100 можливих (минулого року цей показник становив 64.85 зі 100) та з рівнем ВВП на душу населення $15,067.

Різке скорочення показників у категоріях «Особисті права» та «Інклюзивність» негативно вплинули на рівень соціального розвитку у світі. В 75 зі 146 країн, що досліджувались, було зафіксовано погіршення ситуації щодо особистих прав людини, що охоплюють політичні права та право на вільне висловлення поглядів. У 56 країнах зі 146 досліджених зафіксовано погіршення показників щодо рівня інклюзивності (зокрема толерантність і насильство проти меншин).

Загалом ситуація у світі поліпшується: у 133 зі 146 країн відзначають підвищення рівня соціального розвитку. Найвищі показники позитивної динаміки були зафіксовані в окремих регіонах Азії, Африки та Непалі.