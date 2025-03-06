М'яке вторгнення. Навіщо Путіну німецьке містечко Лінген?

Французький державний концерн Framatome готовий почати співпрацю з… «Росатомом» на території Німеччини

У квітні 2023 року в Німеччині остаточно зупинилися три останні атомні електростанції. Водночас на північному заході країни продовжується виробництво ядерного палива для АЕС інших країн. Завод ANF (Advanced Nuclear Fuels) з виробництва ядерних тепловидільних паливних збірок (ТВЗ), розташований поблизу містечка Лінген (Lingen) у Нижній Саксонії, належить світовому лідеру в атомній енергетиці, французькому державному концерну Framatome. На цьому заводі виробництво паливних ТВЗ почалося майже півстоліття тому (1979 року), але саме тепер спалахнув політичний скандал через наміри заводу ANF почати співпрацю з… Росатомом.

«Завод ANF має отримати ліцензію на виробництво ТВЗ для ядерних реакторів російського виробництва. Зараз нашу заявку про схвалення намірів розглядає міністерство у Нижній Саксонії, а також федеральне Міністерство навколишнього середовища, охорони природи та ядерної безпеки», – повідомляє сайт компанії ANF.

«Будучи невід’ємним учасником ядерного ланцюжка поставок (ядерного палива – «Главком»), завод ANF виробляє паливні стрижні та вузли для моделей реакторів, які поставляються клієнтам у всьому світі. У майбутньому компанія ANF має намір також виробляти тепловидільні елементи для реакторів російського виробництва. Крім Росії та інших колишніх республік СРСР такі реактори працюють у деяких країнах-членах ЄС у Східній Європі та у Фінляндії. Окрім ліцензії, російський ТВЕЛ (структура «Росатома» – «Главком») має також поставити нам машини для виробництва тепловидільних паливних збірок», – повідомляє завод ANF.

Екологічні активісти та громадські організації виступають проти співробітництва з «Росатомом» у ядерній енергетиці фото з відкритих джерел

Німці з обуренням відреагували на анонсовану колаборацію з «Росатомом», адже є ризики можливих диверсій з боку росіян. «Росатом» – це інструмент агресивної зовнішньої політики Росії, вже четвертий рік російські окупанти тримають на межі ядерної катастрофи захоплену Запорізьку АЕС. Тому служба безпеки заводу ANF обіцяє подбати про те, щоб працівники російської компанії ТВЕЛ не змогли потрапити на територію заводу – вони будуть навчати персонал ANF у будівлі, розташованій далеко від заводу.

«Персонал ТВЕЛ не матиме доступу до ядерної установки, де гексафторид урану перетворюється на оксид урану та переробляється на таблетки для паливних касет», – повідомляє ANF.

Загроза фатальних наслідків

Через агресію проти України Євросоюз відразу ж у 2022 році взяв курс на енергонезалежність від Росії, тому плани співпраці Framatome з росіянами зумовили протести екологів та громадських активістів Німеччини. Опоненти проєкту занепокоєні, бо ж Німеччина займає проукраїнську позицію, до того ж існує загроза диверсій та шпіонажу з боку росіян.

У 2024 році регіональне міністерство екології, енергетики та захисту клімату Нижньої Саксонії провело громадські слухання – у результаті було отримано майже 11 тис. заперечень проти співробітництва з Росією. Противники ядерної енергетики попереджають владу, що пасивність німецьких органів безпеки може призвести до фатальних наслідків, адже співробітництво з росіянами відкриває Кремлю можливості для шпигунства та диверсій.

Водночас у німецькій пресі прозвучали повідомлення, що російські атомники вже відвідували завод у Нижній Саксонії з метою навчання персоналу роботі на новій лінії з виробництва паливних касет за російською технологією. Тоді біля заводу пройшла акція протесту, в якій брали участь 130 людей. Місцеві медіа допускають: на заводі вже все готове для того, щоб почати виробництво ядерного палива з росіянами. Але це стане можливим лише за умови, що завод отримає згоду земельного та федерального міністерств ФРН. Проте влада не поспішає з дозволом: на запитання протестувальників та преси з приводу того, коли буде схвалено співпрацю з росіянами, чиновники відмовчуються. Більш конкретну відповідь вдалося отримати журналістам DW: «Поки що неможливо оцінити, скільки часу знадобиться на перевірку федеральних наглядових органів. Ніяких часових рамок для прийняття рішення немає», – відповіли на запит DW у Федеральному міністерстві екології Німеччини, яке буде приймати кінцеве рішення. Попередній дозвіл щодо виробництва за російською ліцензією заводу у Лінгені має ухвалити міністерство екології федеральної землі Нижня Саксонія, але воно також не поспішає з висновками.

Екологи ФРН вимагають припинення усіх ядерних договорів з Росією, адже «Росатом» – компанія, яка реалізує геостратегічні інтереси Кремля фото з відкритих джерел

Хто зупинить ядерну експансію Росії закордоном?

За три роки повномасштабної війни Росії проти України «Росатом» уклав понад 70 угод у різних країнах. «За даними публічної звітності «Росатома», активність корпорації на міжнародній арені демонструє тривожну тенденцію до зростання. Навіть у 2022 році, на тлі варварської ескалації агресії Кремля проти України, було укладено 21 угоду та меморандуми, а у 2023 році ця цифра зросла до 29», – повідомляє аналітичний центр DiXi Group. Корпорація продовжує посідати перше місце у світі за кількістю проєктів будівництва АЕС за кордоном – 33 енергоблоки.

Німеччина також нарощує імпорт російського урану з метою виробництва ядерного палива для АЕС. Це насторожує опонентів запуску виробництва ядерного палива за російською ліцензією.

У 2024 році з Росії до Німеччини було імпортовано 68,6 тонн урану – майже на 70% більше, ніж у 2023-му. Уран доставляли на завод з виробництва паливних елементів ANF в Лінгені. Про це повідомило німецьке видання Der Spiegel.

Федеральне міністерство навколишнього середовища, охорони природи та безпеки ядерних реакторів Німеччини підтвердило, що імпорт урану відбувся, адже ЄС наразі не запровадив ембарго на постачання ядерного палива з Росії для мирних цілей. Російська частка у постачанні збагаченого урану до США та країн Європи становить близько 30% від загальної потреби.

Framatome. Бізнес на крові?

Плани французької корпорації Framatome щодо спільного з росіянами виробництва ядерного палива на своєму заводі в Лінгені йдуть врозріз із заявами не лише уряду ФРН, а й керівництва Франції про підтримку України. До того ж не існує гострої потреби в паливі для реакторів російського дизайну типу ВВЕР-1000 та ВВЕР-440, які працюють в країнах ЄС, адже американська Westinghouse вже пропонує альтернативу російському ядерному паливу.

Ядерне паливо для усіх 15 енергоблоків українських АЕС постачає американська компанія Westinghouse фото з відкритих джерел

Відомо, що Україна, де експлуатуються реактори ВВЕР-1000 та ВВЕР-440, відмовилася від російського ядерного палива та перевела свої атомні енергоблоки на паливо американського виробника. Здійснити такий перехід також планують Чехія, Словаччина, Фінляндія, Болгарія. Лише Угорщина не планує відмовлятися від російського ядерного палива.

Оператор атомних енергоблоків «Енергоатом» став першою у світі компанією, яка експлуатує реактори радянського дизайну та реалізувала проєкт із диверсифікації ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 та ВВЕР-440.

Німецькі опоненти спільного проєкту Framatome з росіянами називають інтереси французів чисто прагматичними. Науковий співробітник Технічного університету в Берліні Александер Віммерс (Alexander Wimmers) вважає, що Framatome «проспав тренд щодо диверсифікації та зниження залежності від Росії. Але таки захотів отримати свій шматок пирога». «На ринку вже є альтернатива російським паливним збіркам для реакторів типу ВВЕР – це американський концерн Westinghouse. Сьогодні на паливних збірках, які виробляють у Швеції (підрозділ Westinghouse Electric Sweden AB) за американською технологією, повністю або частково працюють всі АЕС на підконтрольній Києву території», – зазначає він.

Дійсно, використання палива компанії Westinghouse на українських атомних енергоблоках почалось ще до повномасштабного вторгнення в Україну, а з лютого 2022 року «Енергоатом» пришвидшив процес переведення всіх реакторів вітчизняних АЕС на американське паливо. У березні 2022-го «Енергоатом» повністю відмовився від закупівлі російського ядерного палива. На початку червня 2022 року «Енергоатом» і Westinghouse підписали угоду про постачання ядерного палива на всі АЕС України, де працює 15 енергоблоків російського дизайну ВВЕР-1000 та ВВЕР-440.

Наталка Прудка, «Главком»