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Головний демограф України попередила про наслідки, які може мати мирна угода з РФ для суспільства

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Головний демограф України попередила про наслідки, які може мати мирна угода з РФ для суспільства
Елла Лібанова: «У кожної людини своє розуміння умов миру. І тут же будуть відповідним чином політичні сили працювати: провладні й опозиційні»
фото громадської ініціативи «Голка»

Елла Лібанова: «Зараз серйозною проблемою може стати мирна угода»

Мирна угода з Росією може певною мірою розділити суспільство. Про це сказала директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України». «Главком» виступає інформаційним партнером проєкту.

Мирна угода може стати серйозною проблемою, тому що у кожної людини своє розуміння умов миру, пояснила Лібанова. І. попередила – такими розбіжностями одразу скористаються політичні сили, причому і провладні, і опозиційні.

Дуже важливо дотримуватися балансу, зауважила директорка Інституту демографії: «Треба з двох сторін працювати. З одного боку, намагатися зрозуміти ці червоні лінії, яких не можна переходити, щоб зберегти єдність. А з іншого – робити все, щоб ця єдність була».

Велику роль відіграє згуртованість суспільства: «Будь-яка країна стає Батьківщиною для всіх своїх жителів тільки тоді, коли є єднання», – підсумувала Елла Лібанова.

«Главком» повідомляв, що ключовими факторами для повернення українців з-за кордону директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова вважає безпеку, роботу та житло.

Пілотний проєкт, який має допомогти повернути українців з-за кордону, запрацював на початку нинішнього року. В першу чергу влада планує повертати українців, які перебувають у Німеччині.

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Теги: росія війна Україна Елла Лібанова

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