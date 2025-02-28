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Ірландія готова відправити миротворців до України – прем'єр-міністр Мартін

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Ірландія готова відправити миротворців до України – прем'єр-міністр Мартін
Мартін зазначив, що вступ України до ЄС є пріоритетом
фото: Офіс Президента

Прем’єр-міністр Мартін та президент Зеленський під час зустрічі обговорили досягнення мирного врегулювання війни

Прем'єр-міністр Ірландії Мішель Мартін заявив, що країна готова надавати допомогу Україні та відправити миротворців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Irish Examiner.

Мішель Мартін зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським в аеропорту Шеннон у четвер, 27 лютого, коли президент України зробив коротку зупинку дорогою до США.

Саме тоді Мартін повідомив, що Ірландія готова надавати допомогу Україні та відправити миротворців. Також прем’єр-міністр та президент обговорили досягнення мирного врегулювання війни та низку інших питань.

«Ми ясно дали зрозуміти, що будемо дуже наполегливо домагатися прискорення термінів вступу України до Європейського Союзу», – сказав Мартін.

Мартін зазначив, що вступ України до ЄС є пріоритетом, бо це певні гарантії безпеки та економічні можливості в майбутньому.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що країна готова відправити в Україну свої війська та авіацію для миротворчої місії. Про це інформує «Главком» із посиланням на пресконференцію Стармера з президентом США Дональдом Трампом.

Стармер розповів, що Велика Британія готує для України значну військову допомогу, про яку він повідомить пізніше.

«Великобританія готова надіслати сили на землю і підняти літаки в повітря, щоб підтримати угоду, працюючи разом з нашими союзниками, тому що це єдиний спосіб, щоб мир тривав. Ми повинні зробити все правильно. Ми повинні вибороти мир. Не може бути миру, який винагороджує агресора. Історія має бути на боці миротворця, а не загарбника», – сказав Стармер.

Нагадаємо, у вівторок, 27 лютого, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters та AFP.

Зазначено, що Стармер передав президенту США запрошення від короля Чарльза відвідати Велику Британію. Прем'єр наголосив, що це особлива подія, оскільки це зробить Трампа першим обраним політичним лідером сучасності, якого британський монарх прийняв з двома державними візитами.

Трамп прийняв запрошення і заявив, що прибуде з першою леді Меланією Трамп. Наразі дата візиту невідома.

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Теги: міністр Ірландія Україна президент військова допомога

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