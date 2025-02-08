У Запорізький області через удар КАБом постраждала родина з дітьми
Батько та мати отримали уламкові поранення та травми голови, діти - контузії
Через удар КАБом у Запорізькій області постраждала родина з дітьми. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Івана Федорова.
Сьогодні, 8 лютого, росіяни били КАБами про прифронтову Гуляйполю у Запорізькій області. За словами Івана Федорова, було, як мінімум 6 ударів.
Пізніше стало відомо, що російські КАБи зруйнували будинок, де проживала родина. Батько та мати отримали уламкові поранення та травми голови, діти - контузії.
Постраждалим надали допомогу, а також запропонували виїхати у Запоріжжя, там вже для них підготували місце тимчасового проживання.
Нагадаємо, у РФ помер воєнний злочинець, причетний до вбивства цивільних у селі Гроза, капітан Костянтин Нагайко, причетний до воєнних злочинів проти України. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.
«Воєнний злочинець, командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади ЗС РФ (в/ч 03333) капітан Костянтин Нагайко причетний до ударів балістичними ракетами по території України, зокрема – вбивства 59-х цивільних українців у селі Гроза на Харківщині, вмер», – йдеться в повідомленні.
Крім того, російські терористи розміщують свій особовий склад на тимчасово окупованих територіях в будівлях, де проживають діти. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
«На тимчасово окупованих територіях російські окупанти використовують цивільні будівлі для розміщення своїх військових. Зокрема в готелях та санаторіях на верхніх поверхах будівель розселяють цивільні родини з дітьми. Водночас на нижчих поверхах розселяють військовослужбовців ЗС РФ», – йдеться в повідомленні.
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