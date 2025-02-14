Зеленський після зустрічі з делегацією США: готові рухатися до реального миру

Команди України та США домовилися продовжити роботу над підготовкою документа щодо економічного партнерства між країнами

У Мюнхені президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. У складі делегації також були: державний секретар Марко Рубіо та спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог. Про це повідомляє Офіс президента.

Команди України та США домовилися продовжити роботу над підготовкою документа щодо економічного партнерства між країнами. Сторони обговорили низку ключових питань. До того ж Україна очікує на візит Кіта Келлога для зустрічей і глибшого вивчення та розуміння ситуації.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова рухатися максимально швидко до реального, гарантованого миру.

«Наша перша зустріч. Не остання, я впевнений. І те, що нам справді потрібно, – більше говорити, більше працювати й готувати план, як зупинити Путіна й закінчити війну. Ми дуже хочемо миру, але нам потрібні реальні гарантії безпеки. І ми продовжимо наші зустрічі та нашу роботу», – підсумував президент.

Нагадаємо, Джей Ді Венс зазначив, що США прагнуть завершення війни Росії проти України, наголошуючи на необхідності тривалого миру: «Ми хочемо, щоб закінчилася війна, ми хочемо, щоб вбивства зупинилися, але ми хочемо досягти тривалого миру, а не конфлікт у Європі за кілька років».