Як перемогти Путіна?

Революція Гідності стала найбільшим страхом Путіна

Ворог України Путін має чекістську психографіку і певним чином є віртуозом у політичній творчості. Цей військовий злочинець вижив у візантійських інтригах і зміг вижити лише завдяки своїй нелінійній неординарності.

Його професійний почерк особливо проявляється у штучних кризах, які він майстер влаштовувати для власного режиму. Саме так, я не обмовився.

Для ефективного управління політичними системами необхідні малі, але правильно організовані резонансні дії, які б перевіряли її актуальну цінність, здатність виживати та зміцнюватись.

Імунітет системи набувається завдяки природним або штучним кризам, випробуванням та викликам. Ефемерна майстерність проявляється у керованості цих подій.

Перфектна задача – провести такі флуктуації системи (випадкові відхилення), які б «перевірили» її життєздатність, дали впевненість у наступних діях з випробування її на міцність.

Подія, яка найбільше його вразила і сформувала політичну патологію – Революція гідності в Україні. Вона показала історію успіху повалення клептократії, а згодом увінчалась електоральною революцією 2019-го, адже демократичним чином привела до влади вихідця з неполітичного середовища. І таку подію керовано «відіграти» у російських умовах не є можливим.

Війна повинна була знищити прабатьківщину некерованості, підсилену народною творчістю. Знищивши її, він показував всій підвладній російській ойкумені свій дар альфа-володаря, здатного впоратися з викликом.

А далі – геноцидний демонтаж української ідентичності, безпековий снобізм, імперіалістична увертюра і євразійська тюрма народів.

Як впоратись із цим Путіним? Макіавеллівським та єзуїтським проактивним способом.