  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Лауреат «Оскара» закликав РФ звільнити Сенцова

    • Розсилка
    Українського режисера Олега Сенцова засудили в РФ на 20 років за звинуваченням у підготовці теракту в анексованому Криму - Лауреат «Оскара» закликав РФ звільнити Сенцова
    Українського режисера Олега Сенцова засудили в РФ на 20 років за звинуваченням у підготовці теракту в анексованому Криму

    Напередодні Альфонсо Куарон отримав премію «Оскар» у категорії «Найкращий режисер» за фільм «Рома» (Roma)

    Лауреат премії «Оскар», мексиканський режисер Альфонсо Куарон закликав звільнити українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують в РФ. Про це повідомив центр «PEN America» у Facebook.

    «Лауреат «Оскара» Альфонсо Куарон приєднався до нас із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова», – йдеться у повідомленні.

    Центр також розмістив фото Куарона, на піджаку якого прикріплено значок із написом FreeSentsov, повідомляє «Радіо Свобода».

    Читайте також

    Альфонсо Куарон сфотографувався у піджаку зі значком, де написано FreeSentsov
    Альфонсо Куарон сфотографувався у піджаку зі значком, де написано FreeSentsov

    Напередодні Альфонсо Куарон отримав премію «Оскар» у категорії «Найкращий режисер» за фільм «Рома» (Roma).

    Нагадаємо, Олега Сенцова засудили в РФ на 20 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці теракту в анексованому Криму. Свою провину український режисер не визнає.

    У 2018 році режисер 145 днів тримав голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів і став лауреатом правозахисної премії імені Андрія Сахарова.

    Звільнити українського режисера закликають Росію відомі світові діячі культури і мистецтва, а також ООН, США і Євросоюз.

    Читайте також
    США Олег Сенцов ООН радіо голодування Facebook фільм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ