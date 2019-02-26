Лауреат «Оскара» закликав РФ звільнити Сенцова



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Українського режисера Олега Сенцова засудили в РФ на 20 років за звинуваченням у підготовці теракту в анексованому Криму

Напередодні Альфонсо Куарон отримав премію «Оскар» у категорії «Найкращий режисер» за фільм «Рома» (Roma)

Лауреат премії «Оскар», мексиканський режисер Альфонсо Куарон закликав звільнити українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують в РФ. Про це повідомив центр «PEN America» у Facebook.

«Лауреат «Оскара» Альфонсо Куарон приєднався до нас із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова», – йдеться у повідомленні.

Центр також розмістив фото Куарона, на піджаку якого прикріплено значок із написом FreeSentsov, повідомляє «Радіо Свобода».

Альфонсо Куарон сфотографувався у піджаку зі значком, де написано FreeSentsov

Напередодні Альфонсо Куарон отримав премію «Оскар» у категорії «Найкращий режисер» за фільм «Рома» (Roma).

Нагадаємо, Олега Сенцова засудили в РФ на 20 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці теракту в анексованому Криму. Свою провину український режисер не визнає.

У 2018 році режисер 145 днів тримав голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів і став лауреатом правозахисної премії імені Андрія Сахарова.

Звільнити українського режисера закликають Росію відомі світові діячі культури і мистецтва, а також ООН, США і Євросоюз.