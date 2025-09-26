Контрнаступ на Донбасі та ще більше пекельних ударів вглиб Росії. Дві години з Сирським: головні тези

ЗСУ зірвали плани літньої наступальної кампанії росіян на Донбасі

На зустрічі з журналістами головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський виглядав дещо стомленим – він тільки-но повернувся з фронту і за півтора дня, каже, знов їде на фронт. Проте в словах відчувалося більше бадьорості, ніж під час попередньої розмови влітку, а в заявлених планах – більше масштабності.

Головний висновок з повідомленого: хоч ситуація лишається складною, але літня кампанія росіян захлинулася, причому вони зазнали дошкульного удару під дих завдяки вдалому контрштурму під Добропіллям та оточенню там частини підрозділів ворога. Сирський декларує, що протиповітряна оборона посилилася, зокрема, завдяки роботі дронів-перехоплювачів, а на суходолі Сили оборони намагаються контратаками перехопити ініціативу у противника.

Розмова, що тривала майже дві години, відбувалася не під запис, тому подаємо ключові тези зустрічі.

Контрнаступ на Добропіллі

Покровський і Добропільський напрямки є найгарячішими на фронті, основними напрямками наступу росіян. Ворог почав кампанію на початку літа і планував до осені захопити Покровську агломерацію, вийти на кордони Донецької області, захопити низку територій на Запоріжжі, Дніпропетровщині і частково – на Херсонщині, а також створити так звану буферну зону вздовж лінії державного кордону в Сумській області та Харківській. «Ці плани ворога не були реалізовані завдяки вмілим діям наших воїнів, грамотним і продуманим діям командирів, вчасному проведенню корпусної реформи, ефективному ураженню ворожого тилу», – підкреслює головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, нова тактика росіян – «тисяча порізів», щоб знекровити наші сили та прорвати оборону: одночасно використовується багато малих груп, щоб якомога глибше зайти вглиб нашої оборони, перерізати логістику, унеможливити евакуацію з передових позицій, знищити групи дронарів тощо. Так було на Добропіллі, де не так давно росіяни проникли на глибину від 12 до 20 км.

Сили оборони «розрізали» цей плацдарм, внаслідок чого частина окупантів опинилася в «мішку». Замисел був такий: розсікти вороже ударне угруповання, і противник для того, щоб спробувати визволити свої заблоковані в мішку сили братиме додаткові сили з резервів та з інших напрямків. Так, вони перекинули сюди підрозділи морпіхів з Сумського напрямку.

Результати операції під Добропіллям вплинули, на думку головкома, на хід усієї літної наступальної кампанії росіян. Наразі результат контрнаступу на Добропіллі, – звільнено 168 кв. км. території, на яких розташовано сім сіл; ще 182,6 кв. км зачищено від ворожих ДРГ. Велику частину цієї бойової роботи виконали штурмові підрозділи.

На Добропільському напрямку «щодня ми знищуємо, за різними оцінками, по 200 і більше військовослужбовців ворога».

Проти нас стоїть 712 тисяч росіян

За оцінкою Сирського, загальна ситуація на фронті складна. Сьогодні на всій протяжності активного фронту – а це близько 1250 км – ворог зібрав приблизно 712 тисяч особового складу. Щодня на фронті відбувається 160-190 боєзіткнень, з них 15-20 – штурмові дії з нашого боку.

За останній рік лінія фронту збільшилася приблизно на 200 км. Крім того, зауважив Сирський, у нас ще є 2400 км, де не ведуться бойові дії, але там також треба тримати наші війська.

Згадану тактику «тисячі порізів» росіяни застосовують і на Новопавлівському напрямку. Сирський зауважує, що в цьому краї сходяться кордони трьох областей – Донецької, Дніпропетровської та Запорізької, тому для росіян важливо задекларувати там свої присутність, «увіткнути свій прапор».

«Ситуація на Дніпропетровщині динамічна. Території великі, щільності військ недостатні і з нашого боку, і з їхнього боку. Їх там більше. Але ж для того, щоб провести якийсь рішучий наступ, у них не вистачає сил і засобів», – резюмував Сирський.

«Противник перекидав із Сумського напрямку на Новопавлівський підрозділи морської піхоти, щоб прорвати нашу оборону і зробити ривок або в Запорізьку, або в Дніпропетровську область. Але ми активними діями зірвали спробу наступу ворога на Новопавлівському напрямку. Вся морська піхота росіян зараз зав'язла в боях на Добропільському напрямку».

Deep Strike. Успішні удари по тиловій інфраструктурі РФ

За неповні два місяці далекобійні українські дрони уразили 85 важливих об’єктів на території Росії, з них 33 – військові цілі (військові бази, склади боєприпасів, авіація), решта – об’єкти військово-промислового комплексу, зокрема, заводи з виготовлення дронів, ракет, ракетного палива тощо. Результат – паливна криза в Росії, що впливає на забезпечення армії паливом, в тому числі й тих частин, що воюють на території України.

За словами Сирського, «ми продовжимо цю стратегію», і нарощування підрозділів, які здійснюють Deep Strike, є одним з пріоритетів.

Штурмові війська

Трохи більше, ніж рік тому, вперше були використані штурмові підрозділи – 33-й і 225-й окремі штурмові батальйони успішно показали себе під час прориву на Курщині. У той час штурмовий батальйон «Скеля» вів активні дії під Покровськом.

Після вивчення досвіду Курщини ці та інші штурмові батальйони масштабували в полки, і досвід їх застосування був дуже результативним. «Створення штурмових військ як окремого роду військ викликає багато питань. Дехто не розуміє, чому б не поєднати штурмові і десантно-штурмові війська в одну структуру, чому обраний такий шлях розвитку і побудови Збройних Сил. У нас незвичайна війна. Це війна високих технологій, війна дронів. І ми постійно шукаємо ті форми, способи, структури, методи ведення бойових дій, які приносять найбільший успіх», – пояснив головнокомандувач.

Штурмові війська працюють переважно малими групами, їхня особливість полягає у високій мобільності та маневреності, вони діють на найважчих ділянках, зокрема, були задіяні у контрнаступі в районі Добропілля. Вони не дублюють функції Десантно-штурмових військ, оскільки мають інші задачі та специфіку дій. «ДШВ – це, так би мовити, елітна піхота, ШВ – це підрозділи швидкого реагування», – сказав головнокомандувач. Штурмові війська, як і ДШВ, мають пріоритетне забезпечення особовим складом.

За переконанням Сирського, глуха позиційна оборона є невдалою тактикою, адже таким чином ініціатива переходить винятково до противника, і він диктує хід подій. Оборона має бути активною.

Як підкреслив Сирський, «штурмовик – це не камікадзе. Це сміливий воїн, патріот. У них є своя тактика, своя ідея, своя підготовка. Обов'язково з кожною штурмовою групою йде безпілотник, який проводить розвідку. Командири штурмових підрозділів постійно разом зі своїм особовим складом.

Напевно, це найбільша така сильна риса штурмових військ – тому що там більшість командирів прийшли з рядових солдатів, сержантів, і вони, як правило, діють разом зі своїми підрозділами. Багато їхніх командирів мають звання Герой України»

Дрони-перехоплювачі як база для нового виду військ ЗСУ

Зараз у процесі створення новий вид військ – Безпілотні сили ППО. Найімовірніше, йдеться про намір об’єднати під єдиним командуванням підрозділи, які працюють з дронами-перехоплювачами, що на сьогодні є найефективнішою протишахедною зброєю. Дрони-перехоплювачі, за словами Сирського, сьогодні знищують понад 70% російських безпілотників типу «шахед», і кількість груп, що працюють на фронті з цим новим видом зброї, зростає.

Відповідно, стоїть завдання збивати щонайбільше «шахедів» у зоні бойових дій і не допустити їх до центральних регіонів та в тил країни.

Крім дронів-перехоплювачів, досить успішно полюють за ударними безпілотниками росіян бойові гелікоптери армійської авіації (іноді в своїй зоні відповідальності збивають до 40% «шахедів») та легкомоторна авіація («вивчаємо питання придбання спеціалізованих легкомоторних літаків»).

Також продовжується робота з нарощення кількості і якості засобів електронної боротьби. «Наша задача – забезпечити три-, чотирикратне перекриття об'єктів (засобами РЕБ)».

«Главком»