Головна Дайджест ЗМІ
search button user button menu button

«Це китайське свято, не російське». Експерт – про саміт ШОС і позицію Пекіна у російсько-українській війні

Радіо Свобода
glavcom.ua
Радіо Свобода
google social img telegram social img facebook social img
«Це китайське свято, не російське». Експерт – про саміт ШОС і позицію Пекіна у російсько-українській війні
Сі Цзиньпін (з дружиною) вітають російського порезидента на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС)
фото: Reuters

Путін в Китаї на чотири дні – надзвичайно великий термін для закордонного відрядження президента Росії

Коротко

  • Чого чекати від саміту ШОС?
  • Що Пекін хоче продемонструвати грандіозним парадом?
  • Яка позиція Китаю у війні Росії проти України?
  • Чому Сі Цзіньпін вперше недавно привітав Україну з Днем Незалежності?

Китай на військовому параді продемонструє зброю, здатну вдарити по США, повідомило агентство Bloomberg. Журналісти продемонстрували супутникові знімки полігону для підготовки до параду, що відбудеться у Пекіні 3 вересня. Там можна побачити нові протикорабельні ракети, бойові безпілотники і балістичні ракети, здатні нести ядерну зброю.

Сам парад приурочений до 80-х роковин закінчення Другої світової війни і має стати важливою політичною подією для голови КНР Сі Цзіньпіна. Парад має відбутися відразу після саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), на якому Сі Цзіньпін планує зустрітися з Володимиром Путіним. Отримував запрошення і Дональд Трамп.

Американський президент не виключав своєї появи там, але жодних підтверджень, що Трамп планував поїздку до Пекіна, не було.

Британська газета The Times повідомляла про плани китайського лідера провести тристоронню зустріч із Трампом та Путіним.

Путін в Китаї на чотири дні – надзвичайно великий термін для закордонного відрядження президента Росії.

Лідери, включно з Сі та Путіним, під час саміт ШОС в китайському Тяньцзині 31 серпня 2025 року
Лідери, включно з Сі та Путіним, під час саміт ШОС в китайському Тяньцзині 31 серпня 2025 року
фото: Reuters

Тим часом Сі Цзіньпін привітав Володимира Зеленського з Днем Незалежності України.

«Китай та Україну пов'язують традиційно дружні відносини, – йдеться у листі Сі. – За останні 33 роки з моменту встановлення дипломатичних відносин китайсько-українські зв'язки стійко розвивалися, співпраця у різних галузях принесла чудові результати», – говорилось у привітанні.

Видання Bloomberg зазначає, що це перше привітання китайського лідера одній з країн колишнього СРСР із Днем незалежності.

Про роль Китаю телеканал «Настоящее время» (створений «Радіо Свобода» для російськомовної аудиторії) поговорив з Іваном Пєшковим, директором Центру досліджень Центральної Азії Університету імені Адама Міцкевича у Познані.

Путін в Китаї на чотири дні. Минулого року ця сама поїздка зайняла у нього два дні. Це свідчить про масштаб події, що планується у Пекіні?

 Є дві різні події. Вони обидві важливі. Насамперед, це саміт ШОС, який відбудеться у першу половину візиту.

Для Китаю це маніфестація нової ролі. Весь час повторюється, що країни «Глобального Півдня» (країни Азії, Африки, Латинської Америки і Карибського басейну – ред.) плюс Росія – новий лідер, який здатний об'єднувати найважливіші економіки світу, не приєднані до Заходу.

Друга частина – військовий парад, який є хоч якимось реверансом за участь Сі Цзіньпіна в параді в Москві, яка, природно, підняла його ранг до інших висот. Тому тут ми бачимо дві події. Кожна з них досить важлива для Росії.

Чим для Путіна важлива ШОС?

Коли на початку 1990-х створювалася ШОС, то це була спокійна пострадянська організація разом із Китаєм, яка мала контролювати конфлікти, насамперед у Центральній Азії, щоб на пострадянському просторі країни якось могли взаємодіяти.

Під час саміту ШОС. Тяньцзинь, Китай, 1 вересня 2025 року
Під час саміту ШОС. Тяньцзинь, Китай, 1 вересня 2025 року
фото: Reuters

Зараз, звичайно, в умовах війни це тест на вірність Китаю. Ми бачимо гравців, які перебувають у складних відносинах з Росією – Вірменія та Азербайджан. Вони також приїдуть на цей саміт. Це китайське свято, не російське.

З іншого боку, це китайське свято створене для того, щоб зняти негативні наслідки санкційної політики проти Росії, яка боком зачіпає Китай і дедалі більше Індію.

Для кого на параді демонструватимуть балістичні ракети?

Цей парад теоретично має насамперед налякати Захід. Китай працює більше візуальними ефектами. Він має показати міць, він має показати силу. І, природно, він повинен показати імператорський блиск армії, на який буде дивитися весь світ, у тому числі і світ, що розвивається. І всі бачитимуть, що з'явився якийсь новий центр сили.

Але я не приписував би параду якісь глибокі речі. Ми повинні пам'ятати, що з погляду Китаю та величезної кількості людей на азіатському континенті історія Другої світової війни виглядає інакше. І тут з'являється така конфігурація, що насамперед війна на Тихоокеанському театрі воєнних дій – справа Китаю.

Він втратив найбільше у Другій світовій війні в абсолютних цифрах. Європа виключена із цього. Це також заявка на альтернативну пам'ять про Другу світову війну.

А запрошення Дональда Трампа на парад – це формальність?

По-перше, це дуже легко уявити історично, бо головні союзники Китаю у Другій світовій війні – це Радянський Союз та Америка. І, природно, місце американських представників цілком логічне у межах цього нескінченного повернення культу перемоги та Другої світової війни.

Друге – Китай показує себе лідером, який здатний поєднувати всіх, поєднувати необ'єднуване. І, природно, зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна могла б показати, що з'являється зовсім новий порядок, а Китай у ньому сприймається як активна сила.

Лідери України, США, Китаю та Росії
Лідери України, США, Китаю та Росії
колаж: radiosvoboda.org

Наскільки китайці вірили, що на цю пропозицію якось серйозно відгукнуться американці, я не знаю. Але така пропозиція, як ми бачимо, прозвучала всіма новинними каналами. Весь світ побачив, що Китай готовий відігравати першу роль у міжнародних відносинах.

Привітання Зеленського із Днем Незалежності України – це спроба Сі Цзіньпіна продемонструвати готовність стати майданчиком для закінчення війни?

З одного боку, так. А з іншого – ми повинні розуміти, що Китай має змішані почуття. Китай не приймає жодних видів сепаратизму.

Він має проблеми або йому здається, що він має проблеми на власній території. Але Росія йому стала союзником, якого він ставиться з більшим розумінням, ніж до інших. Україна була важливим економічним партнером, Китай бачив величезний потенціал щодо сільськогосподарської продукції.

Окрім цього, позиція, яку вибрав Китай, для Євросоюзу та самих українців видається повною підтримкою війни, але з суб'єктивного погляду китайців вона сприймається як зацікавлений, не до кінця справедливий нейтралітет.

Прямого залучення Китай не відчуває. І з самого початку конфлікту [між Україною та Росією] Китай намагався відігравати роль посередника.

«Настоящее время», «Радіо Свобода»

Читайте також:

Джерело
Теги: переговори Сі Цзіньпін Україна Дональд Трамп Китай війна росія саміт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заяви Трампа і Рубіо про Україну та Росію: ключові тези
Заяви Трампа і Рубіо про Україну та Росію: ключові тези
7 серпня, 09:32
Що приховують переговори на Алясці
Плівки Міндіча недаремно з'явилися саме зараз
11 серпня, 14:37
«Наш край» знову в сідлі. Чому Верховний Суд зняв заборону з партії Деркача та Сальдо?
«Наш край» знову в сідлі. Чому Верховний Суд зняв заборону з партії Деркача та Сальдо? Право
6 серпня, 08:00
Група «Білоруські кіберпартизани», відома своїми атаками на інфраструктуру російських та білоруських компаній, налічує близько сотні осіб
Кіберправнуки білоруських партизанів. Хто ці хакери, які паралізували «Аерофлот» Гібридна війна
21 серпня, 20:30
Дмитро Ступка: «Там війна тут життя, якби ну що зробити?»
«Ну там війна, а я тут». Онук легендарного Ступки розказав, як виживає в Америці
5 серпня, 20:01
В Україні тривога тривала 15 хвилин
В Україні тривога тривала 15 хвилин
11 серпня, 14:08
Путін заявив, що «усунення першопричин» конфлікту має бути основою для подальшого врегулювання війни
Путін після зустрічі із Трампом зробив заяву
16 серпня, 18:48
Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора
Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора України
23 серпня, 09:19
Гендиректор ExxonMobil Даррен Вудс особисто обговорював можливе повернення до Росії з Трампом
Американська компанія домовляється про відновлення видобутку нафти у Росії – WSJ
27 серпня, 05:48

Дайджест ЗМІ

«Це китайське свято, не російське». Експерт – про саміт ШОС і позицію Пекіна у російсько-українській війні
«Це китайське свято, не російське». Експерт – про саміт ШОС і позицію Пекіна у російсько-українській війні
Як у країнах Європи залучають молодь до армії
Як у країнах Європи залучають молодь до армії
«Путін не піде на зустріч із Зеленським, не досягнувши всього, що Росії потрібно». Ексглава російського відділу ЦРУ
«Путін не піде на зустріч із Зеленським, не досягнувши всього, що Росії потрібно». Ексглава російського відділу ЦРУ
Війна за Донецьку область: як ЗСУ тримають оборону?
Війна за Донецьку область: як ЗСУ тримають оборону?
Щоб не загнати економіку в глухий кут, уряд має домовитись про відтермінування СВАМ – ЗМІ
Щоб не загнати економіку в глухий кут, уряд має домовитись про відтермінування СВАМ – ЗМІ
Що буде, якщо Індія та Китай відмовляться від нафти з РФ?
Що буде, якщо Індія та Китай відмовляться від нафти з РФ?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2025
57K
Зустріли без тепла: азербайджанське видання вказало на особливість візиту Путіна до Китаю
50K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
15K
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
12K
Путін у Китаї зробив низку заяв щодо України

Новини

День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Вчора, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Вчора, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
30 серпня, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
30 серпня, 04:15

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua