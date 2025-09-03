Карта бойових дій в Україні станом на 3 вересня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 28 атак

За минулу добу відбулося 166 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник завдав 81 авіаційного удару, скинув 150 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 809 обстрілів, зокрема 60 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 173 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Зноб-Новгородське, Винторівка Сумської області; Миколаївка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, пункт управління та артилерійський засіб противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські оборонці відбили вісім атак росіян. Минулої доби противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіабомб та здійснив 282 артилерійські обстріли, зокрема дванадцять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські війська зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Красне Перше та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку

Учора відбулося дванадцять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, а також у бік населеного пункту Моначинівка.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував вісімнадцять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське, Діброва та в бік населених пунктів Дронівка й Дробишеве.

На Сіверському напрямку

Сили оборони відбили сімнадцять атак противника поблизу Григорівки, Виїмки, Серебрянки та Федорівки.

На Краматорському напрямку

Учора відбулося чотири бойові зіткнення. Загарбник намагався просуватись у напрямку населених пунктів Ступочки та Предтечине.

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив сім атак у районах населених пунктів Щербинівка, Торецьк, Плещіївка, Попів Яр, Яблунівка, Полтавка.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Маяк, Нове Шахове, Вільне, Дачне, Новоекономічне, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Удачне, Володимирівка, Іванівка, Никанорівка, Вільне, Родинське, Молодецьке та у бік Покровська й Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку

Противник вчора здійснив 28 атак у районах населених пунктів Іванівка, Новохатське, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Шевченко, Обратне та в бік Комишувахи.

На Придніпровському напрямку

Українські оборонці успішно зупинили три ворожі атаки у напрямку населеного пункту Антонівка.

Нагадаємо, триває 1288-й день повномасштабної війни в Україні.