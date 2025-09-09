Головна Світ Соціум
Безпілотник атакував судно Грети Тунберг під час подорожі до Гази

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Безпілотник атакував судно Грети Тунберг під час подорожі до Гази
За словами активістів, судно під португальським прапором було атаковане біля порту Сіді-Бу-Саїд в Тунісі
22-річна шведська екоактивістка разом з організацією Global Sumud Flotilla прямувала до Гази, щоб прорвати ізраїльську блокаду

Безпілотник атакував судно Грети Тунберг у Середземному морі під час її гуманітарної місії до Гази. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт Global Sumud Flotilla.

22-річна шведська екоактивістка Грета Тунберг разом із міжнародною організацією Global Sumud Flotilla прямувала до Гази, щоб доставити харчі та ліки й спробувати прорвати ізраїльську блокаду. Флотилія, що складається приблизно з 20 суден, вирушила з Барселони минулого тижня і планувала прибути до пункту призначення у середині вересня. Однак поблизу узбережжя Тунісу судно Family Boat, як повідомляється, зазнало атаки дрона, внаслідок чого на кораблі спалахнула пожежа.

За словами організаторів місії, на борту було шестеро людей, усі вони залишилися неушкодженими, проте пожежа пошкодила головну палубу та складські приміщення. «Акти агресії, спрямовані на залякування і зрив нашої місії, не зупинять нас», – заявили представники флотилії.

Влада Тунісу спростувала заяви про те, що одне з суден було атаковане безпілотним літальним апаратом. Представник національної гвардії Тунісу повідомив інформаційному агентству Agence France-Presse, що «ніякого безпілотника» не було виявлено і розслідування триває.

Речник Національної гвардії Тунісу заявив радіо Mosaique FM, що повідомлення про атаку безпілотника на флотилію «не мають під собою жодних підстав». Він додав, що первинний огляд показав, що вибух стався всередині судна.

Раніше флотилія з гуманітарною допомогою та активістами, серед яких була шведська екоактивістка Грета Тунберг, не змогла дістатися до Гази через шторм.

Варто зазначити, що Ізраїль давно встановив сувору морську блокаду, щоб запобігти постачанню зброї ХАМАС. За даними Israel Hayom, міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір розробив план, як вчинити з «активістами». План передбачає конфіскацію кораблів і затримання за правилами, що застосовуються до терористів.

Таким чином, Грета Тунберг потенційно може опинитися в ізраїльській в'язниці для терористів - у Ктзі'от і Дамон (для жінок). Ктзі'от розташована в пустелі Негев. В'язниця Дамон відома суворими умовами утримання: низькоякісна їжа, погане повітря, відсутність телебачення і радіо.

Підставою для ув'язнення, як пише Israel Hayom, буде проникнення в заборонену військову зону, а також передбачувані зв'язки деяких активістів із терористичними угрупованнями. У минулій подорожі Грети в Газу в червні 2025 року вона пливла в компанії відомих антисемітів, деякі з яких пов'язані з «Хезболлою». Тоді ізраїльська армія перехопила її яхту, забезпечила пасажирів водою і бутербродами, а потім відправила додому.

Теги: сектор Гази безпілотник Туніс Грета Тунберг

