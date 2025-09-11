Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київрада поскандалила через мобільні укриття у столиці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Київрада поскандалила через мобільні укриття у столиці
Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук уточнив, що у Києві вже встановлено кілька мобільних укриттів
фото: КМДА

Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон вже мають мобільні укриття

Мобільні укриття у столиці облаштувати неможливо, адже для них не розроблені державні будівельні норми (ДБН). Про це заявив під час пленарного засідання Київради 11 вересня міський голова та очільник КМДА Віталій Кличко, повідомляє «Главком».

«Щоб написати «Укриття», ця споруда повинна відповідати критеріям. Тому що інакше може з’явитися будь-який шалаш, на якому буде написано «Укриття», і там можуть загинути люди. Ці критерії – так звані ДБН, на які ми чекаємо погодження для того, щоб визначити чітко, якими вони повинні бути», – зазначив Кличко.

Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук уточнив, що у Києві вже встановлено кілька мобільних укриттів, проте ввести їх в експлуатацію саме як укриття неможливо через відсутність відповідної законодавчо врегульованої процедури.

«Наприклад, на вулиці Луговій, біля торгівельного центру «Караван», встановлено таке мобільне укриття, але декілька комісій разом з ДСНС приходили його перевіряти, і на сьогоднішній день воно не включене до фонду захисних споруд. Якщо воно не внесено, то писати на ньому «Укриття» не можна», – заявив Ткачук.

Натомість голова фракції «Слуга народу» Андрій Вітренко зауважив Віталію Кличку, що мобільні укриття насправді не потребують державних будівельних норм, бо вони не є об’єктом будівництва.

«Мобільні укриття – це стандартизовані будівельні вироби, які стандартизуються державними стандартами. Таких державних стандартів вже декілька є, тому Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон ними користуються, і лише Києву потрібні якісь державні будівельні норми. То давайте зберемо робочу групу і відпрацюємо, які ДБНи потрібні місту Києву окремо від країни», –  запропонував Вітренко.

Розкритикувавпозицію мера столиці також депутат від «Європейської солідарності» Леонід Ємець.

«Ця історія з відсутністю стандартів – вона вже не перший рік, і багато міст для себе це питання вже вирішило. Нехай ми не можемо ввести їх в експлуатацію як такі, але в нас є стандарти, розроблені Кабміном щодо безпекових параметрів цих мобільних укриттів. То давайте їх вводити як місця відпочинку під час обстрілів – воно, звичайно, не замінить повноцінне бомбосховище, але в момент, коли в людини немає часу добігти до повноцінного бомбосховища, це укриття забезпечить їй мінімальний захист, що в будь-якому випадку краще, ніж відсутність жодного захисту», – зазначив він.

Нагадаємо, 1 липня  Тимур Ткаченко заявляв, що збирається винести на Раду оборони Києва питання модульних украттив. Він стверджував, що, на відміну від інших великих міст, у Києві таких укриттів досі немає, адже цивільній адміністрації буцімто заважають «будівельні норми». 

Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук відреагував на критику столичної держадміністрації з боку голови міської військової адміністрації Тимура Ткаченка щодо відсутності у столиці модульних (мобільних) укриттів. Як зазначив Ткачук, за бюджетні кошти можна придбати та встановити мобільне укриття, але воно не буде введене в експлуатацію і внесене до фонду захисних споруд міста. На ньому не можна писати слово «Укриття». За його словами, вже є такі приклади. 

9 вересня Тимур Ткаченко провів нараду з керівниками департаментів КМДА, головами столичних районних держадміністрацій та представниками ДСНС. Основна тема зустрічі – поява у столиці мобільних укриттів, які мають захищати мешканців від російських атак. За результатами роботи планується внести зміни до цільової програми та бюджету міста. Останнє слово у цьому питанні залишиться за депутатським корпусом Київради, який має затвердити фінансування та ухвалити необхідні рішення щодо бюджетного забезпечення цього питання. 

До слова, перше мобільне бетонне укриття у столиці з’явилося у червні 2023 року. 

Теги: обстріл війна укриття Київгаз столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна стягнула 305 об'єктів нерухомості
Понад 16 тис. осіб під санкціями: як Україна бореться з російським впливом
13 серпня, 11:53
Олег Куявський став заступником голови КМДА з питань самоврядних повноважень
Кличко призначив нового заступника: хто замінив Крищенка на посаді
18 серпня, 18:32
Сійярто відреагував на пост Андрія Сибіги через нафтопровід
Сійярто образився на Сибігу та заговорив про походження електроенергії для України
18 серпня, 19:00
На місці влучань виникла пожежа
Окупанти вдарили по Охтирці: виникли пожежі, є постраждалі
20 серпня, 02:27
Дружина Філімонова під час тривог ховається у бомбосховищі, і змушує гумориста робити те саме
Рятує куб. Відомий гуморист розповів, куди тікає під час повітряних тривог
22 серпня, 08:37
Сергій Кислиця: «Ми не повинні відволікатися на те, що каже Лавров...»
Путін не готовий до миру, попри заяви Лаврова – МЗС України
23 серпня, 08:10
Зеленський назвав удар по селищу Ярова на Донеччині «відверто звірячим»
На Донеччині окупанти вдарили авіабомбою під час видачі пенсій: понад 20 загиблих
9 вересня, 12:46
Уламки збитих ракет та дронів влучили в цивільний склад
Летіло 60 дронів та 10 ракет. Садовий розповів про наслідки обстрілу Львова
Вчора, 09:31
У Сумах виникла пожежа через російські удари
Росія атакувала Суми: пошкоджено навчальний заклад, будинки
Сьогодні, 02:44

Новини

Хаос на Драгоманова: через ремонт водії перетворили тротуар на проїжджу частину (фото)
Хаос на Драгоманова: через ремонт водії перетворили тротуар на проїжджу частину (фото)
Бізнесвумен Молчановій призначено 100 млн грн застави
Бізнесвумен Молчановій призначено 100 млн грн застави
Працевлаштування заради бронювання. Поліція затримала посадовця Міноборони
Працевлаштування заради бронювання. Поліція затримала посадовця Міноборони
Київрада поскандалила через мобільні укриття у столиці
Київрада поскандалила через мобільні укриття у столиці
Мер Києва заявив про пограбування
Мер Києва заявив про пограбування
Келлог прибув до Києва
Келлог прибув до Києва

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Сьогодні, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua