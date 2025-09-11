Київрада поскандалила через мобільні укриття у столиці

Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон вже мають мобільні укриття

Мобільні укриття у столиці облаштувати неможливо, адже для них не розроблені державні будівельні норми (ДБН). Про це заявив під час пленарного засідання Київради 11 вересня міський голова та очільник КМДА Віталій Кличко, повідомляє «Главком».

«Щоб написати «Укриття», ця споруда повинна відповідати критеріям. Тому що інакше може з’явитися будь-який шалаш, на якому буде написано «Укриття», і там можуть загинути люди. Ці критерії – так звані ДБН, на які ми чекаємо погодження для того, щоб визначити чітко, якими вони повинні бути», – зазначив Кличко.

Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук уточнив, що у Києві вже встановлено кілька мобільних укриттів, проте ввести їх в експлуатацію саме як укриття неможливо через відсутність відповідної законодавчо врегульованої процедури.

«Наприклад, на вулиці Луговій, біля торгівельного центру «Караван», встановлено таке мобільне укриття, але декілька комісій разом з ДСНС приходили його перевіряти, і на сьогоднішній день воно не включене до фонду захисних споруд. Якщо воно не внесено, то писати на ньому «Укриття» не можна», – заявив Ткачук.

Натомість голова фракції «Слуга народу» Андрій Вітренко зауважив Віталію Кличку, що мобільні укриття насправді не потребують державних будівельних норм, бо вони не є об’єктом будівництва.

«Мобільні укриття – це стандартизовані будівельні вироби, які стандартизуються державними стандартами. Таких державних стандартів вже декілька є, тому Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон ними користуються, і лише Києву потрібні якісь державні будівельні норми. То давайте зберемо робочу групу і відпрацюємо, які ДБНи потрібні місту Києву окремо від країни», – запропонував Вітренко.

Розкритикувавпозицію мера столиці також депутат від «Європейської солідарності» Леонід Ємець.

«Ця історія з відсутністю стандартів – вона вже не перший рік, і багато міст для себе це питання вже вирішило. Нехай ми не можемо ввести їх в експлуатацію як такі, але в нас є стандарти, розроблені Кабміном щодо безпекових параметрів цих мобільних укриттів. То давайте їх вводити як місця відпочинку під час обстрілів – воно, звичайно, не замінить повноцінне бомбосховище, але в момент, коли в людини немає часу добігти до повноцінного бомбосховища, це укриття забезпечить їй мінімальний захист, що в будь-якому випадку краще, ніж відсутність жодного захисту», – зазначив він.

Нагадаємо, 1 липня Тимур Ткаченко заявляв, що збирається винести на Раду оборони Києва питання модульних украттив. Він стверджував, що, на відміну від інших великих міст, у Києві таких укриттів досі немає, адже цивільній адміністрації буцімто заважають «будівельні норми».

Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук відреагував на критику столичної держадміністрації з боку голови міської військової адміністрації Тимура Ткаченка щодо відсутності у столиці модульних (мобільних) укриттів. Як зазначив Ткачук, за бюджетні кошти можна придбати та встановити мобільне укриття, але воно не буде введене в експлуатацію і внесене до фонду захисних споруд міста. На ньому не можна писати слово «Укриття». За його словами, вже є такі приклади.

9 вересня Тимур Ткаченко провів нараду з керівниками департаментів КМДА, головами столичних районних держадміністрацій та представниками ДСНС. Основна тема зустрічі – поява у столиці мобільних укриттів, які мають захищати мешканців від російських атак. За результатами роботи планується внести зміни до цільової програми та бюджету міста. Останнє слово у цьому питанні залишиться за депутатським корпусом Київради, який має затвердити фінансування та ухвалити необхідні рішення щодо бюджетного забезпечення цього питання.

До слова, перше мобільне бетонне укриття у столиці з’явилося у червні 2023 року.