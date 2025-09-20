Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп визнав, що США заробляють гроші на війні в Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп визнав, що США заробляють гроші на війні в Україні
Трамп зробив заяву щодо України
фото: Білий дім

Трамп: Я не хочу заробляти на цій війні, але ми заробляємо

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Овальному кабінету заявив, що Штати не витрачають кошти на війну в Україні, але при цьому заробляють, бо НАТО купує зброю для України, пише «Главком».

«Ми не витрачаємо жодних грошей на війну. Війну фінансує НАТО. НАТО купує наше обладнання. Насправді, ми... я не хочу заробляти на цій війні. Я не хочу, але ми заробляємо на цій війні, бо вони купують наше обладнання, як ви знаєте. Воно йде до НАТО, а потім НАТО робить з ним, що хоче», – сказав він.

До слова, у Державному департаменті США не стали розкривати, які саме країни-члени НАТО погодилися профінансувати закупівлю американської зброї для України.

Згодом стало відомо назву країни НАТО, яка першою купить американську зброю для України. Саме Нідерланди нададуть Україні американське озброєння на пів мільярда євро.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський повідомив, що новий механізм з оборонної підтримки України, який реалізовано США та НАТО, вже дає результати. 

Нагадаємо, на початку серпня міністр оборони Денис Шмигаль розповів, що США та НАТО запускають новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (Purl). Метою ініціативи є забезпечення швидкого постачання систем та озброєння, які, у великій кількості, можна отримати від США.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп гроші озброєння НАТО фінансування США війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вперше Трамп висунув ідею визнання «Антифи» терористичною організацією у 2020 році
Трамп назвав рух «Антифа» «терористичною організацією»
18 вересня, 09:32
президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп прибули до Великої Британії з державним візитом
Візит Трампа: як Британія витратила мільйони на шоу для одного президента – аналіз Sky News
18 вересня, 01:25
На Київщині зафіксовано дрони, працює ППО
На Київщині зафіксовано дрони, працює ППО
16 вересня, 06:11
ФБР взяло під варто підозрюваного у вбивсті Кірка
ФБР затримало підозрюваного у вбивсті Чарлі Кірка (оновлено)
11 вересня, 01:59
Польська авіація збивала російські дрони в ніч на 10 вересня 2025 року
«До великої війни у Європі попереду ще кілька сходинок». Нардеп пояснив логіку Путіна
10 вересня, 10:24
Ці ракети були розроблені всього за 14 місяців після оголошення тендеру в серпні 2024 року
Стало відомо, коли Україна отримає нові авіаційні крилаті ракети від США
6 вересня, 04:49
Андрій Єрмак зазначив, що сторони продовжують координувати свої позиції, щоб наблизити сталий і справедливий мир
Єрмак назвав позицію Трампа підходом, який може вплинути на агресора
4 вересня, 13:37
Зустріч Віткоффа з представниками України відбудеться цього тижня
Віткофф зустрінеться з представниками України – Reuters
27 серпня, 04:32
Трамп: війна в Україні виявилася «великим конфліктом особистостей»
Трамп: війна в Україні виявилася «великим конфліктом особистостей»
25 серпня, 19:17

Політика

Ердоган: майбутня зустріч із Трампом сприятиме припиненню воєн та конфліктів у регіоні
Ердоган: майбутня зустріч із Трампом сприятиме припиненню воєн та конфліктів у регіоні
Трамп визнав, що США заробляють гроші на війні в Україні
Трамп визнав, що США заробляють гроші на війні в Україні
Трамп висловив сподівання, що Сі допоможе закінчити війну в Україні
Трамп висловив сподівання, що Сі допоможе закінчити війну в Україні
Трамп прокоментував порушення повітряного простору Естонії Росією
Трамп прокоментував порушення повітряного простору Естонії Росією
Російські винищувачі порушили зону безпеки біля польської нафтоплатформи в Балтиці
Російські винищувачі порушили зону безпеки біля польської нафтоплатформи в Балтиці
Литва нагадала НАТО про рішучу відповідь Туреччини на порушення повітряного простору Росією
Литва нагадала НАТО про рішучу відповідь Туреччини на порушення повітряного простору Росією

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua