Трамп визнав, що США заробляють гроші на війні в Україні

Трамп: Я не хочу заробляти на цій війні, але ми заробляємо

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Овальному кабінету заявив, що Штати не витрачають кошти на війну в Україні, але при цьому заробляють, бо НАТО купує зброю для України, пише «Главком».

«Ми не витрачаємо жодних грошей на війну. Війну фінансує НАТО. НАТО купує наше обладнання. Насправді, ми... я не хочу заробляти на цій війні. Я не хочу, але ми заробляємо на цій війні, бо вони купують наше обладнання, як ви знаєте. Воно йде до НАТО, а потім НАТО робить з ним, що хоче», – сказав він.

До слова, у Державному департаменті США не стали розкривати, які саме країни-члени НАТО погодилися профінансувати закупівлю американської зброї для України.

Згодом стало відомо назву країни НАТО, яка першою купить американську зброю для України. Саме Нідерланди нададуть Україні американське озброєння на пів мільярда євро.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський повідомив, що новий механізм з оборонної підтримки України, який реалізовано США та НАТО, вже дає результати.

Нагадаємо, на початку серпня міністр оборони Денис Шмигаль розповів, що США та НАТО запускають новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (Purl). Метою ініціативи є забезпечення швидкого постачання систем та озброєння, які, у великій кількості, можна отримати від США.