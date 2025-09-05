Зеленський окреслив головне проблемне питання у війні

За словами Зеленського, наразі відомо про понад 20 тис. викрадених РФ дітей

Президент Володимир Зеленський наголосив, що повернення в Україну дітей, викрадених Росією, є «найбільш чутливим і проблемним питанням». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Rosenberg Report.

«Найбільш чутливим питанням і найбільш проблемним питанням є наші українські діти, викрадені Російською Федерацією», – підкреслив президент.

За словами Зеленського, наразі відомо про понад 20 тис. викрадених дітей, однак це лише задокументовані випадки. «Насправді ми не знаємо повного обсягу цієї трагедії», – додав він.

Президент також зазначив, що в Росії змінюють документи дітям і намагаються приховати їхнє походження, а згодом — змушують воювати проти України.

Як відомо, перша леді США Меланія Трамп направила звернення до російського диктатора Володимира Путіна з приводу українських дітей, викрадених і вивезених з окупованих територій. Її лист, як стверджується, був переданий перед самітом на Алясці, де Дональд Трамп зустрівся з Путіним.

Нагадаємо, кіберфахівці Головного управління розвідки завдяки атаці на сервери з документацією так званої окупаційної влади Криму отримали доступ до списків дітей, яких росіяни викрали з тимчасово непідконтрольних Україні територій.

До слова, Російська Федерація продовжує здійснювати злочини проти українських дітей, утримуючи під своїм контролем до 1,6 млн неповнолітніх – депортованих або тих, хто проживає на окупованих територіях.

Зокрема, росіяни створили онлайн-каталог, у якому «продають» українських дітей.