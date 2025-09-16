Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ворог атакував логістичний центр «Епіцентру» на Київщині: компанія заявила про значні збитки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Ворог атакував логістичний центр «Епіцентру» на Київщині: компанія заявила про значні збитки
Серед людей немає загиблих чи постраждалих, але компанія знову зазнала значних матеріальних втрат
фото: Юлія Чудновець/Facebook

Згідно з оцінками незалежних експертів, загальна сума збитків групи компаній «Епіцентр», спричинених військовою агресією, вже перевищила $1 млрд

Сьогодні ворог завдав чергового жорстокого удару по цивільній інфраструктурі України. Під приціл потрапив логістичний центр компанії «Епіцентр» на Київщині. Унаслідок атаки сталася масштабна пожежа, яку зараз намагаються локалізувати рятувальники. Про це повідомила керівниця департаменту зі зв'язків з громадськістю компанії «Епіцентр К» Юлія Чудновець, інформує «Главком».

За словами керівниці департаменту, серед людей немає загиблих чи постраждалих, але компанія знову зазнала значних втрат. Вона нагадала, що за час повномасштабної війни було знищено десятки об’єктів мережі у різних регіонах України. Згідно з оцінками незалежних експертів, загальна сума збитків групи компаній «Епіцентр», спричинених військовою агресією, вже перевищила $1 млрд.

«Ворог свідомо нищить бізнес, який щодня працює для українців, забезпечуючи їх товарами першої необхідності. Попри ці удари ми залишаємося на своєму місці, тримаємося та працюємо для країни», – додала Чудновець.

Нагадаємо, у ніч на 16 вересня Київщина пережила чергову масовану атаку безпілотників. У регіоні активно працювали сили ППО.

Незважаючи на роботу протиповітряної оборони, наслідки ворожої атаки зафіксовані у Фастівському районі. Вночі у Фастівському районі рятувальники ліквідували пожежу автомобілів на території торговельного центру. Під час гасіння ворог здійснив повторну атаку, пошкодивши два автомобілі ДСНС. На щастя, особовий склад не постраждав. Вранці, під час нової атаки, сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру. На місці вже працюють рятувальники.

Загалом у Фастівському районі зафіксовано пошкодження чотирьох приватних будинків, складського приміщення, 14 вантажних та дев'яти легкових автомобілів.  

Теги: ворог пожежа обстріл Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 9 вересня
Лінія фронту станом на 9 вересня 2025. Зведення Генштабу
9 вересня, 23:01
Вночі внаслідок атаки російських БпЛА сталося загоряння на промисловому підприємстві
Росіяни атакували один з об’єктів теплової генерації на Київщині
8 вересня, 08:39
Телеведучий приїхав в центр Києва одразу, як закінчилась комендантська година
Анатоліч опинився в епіцентрі вибухів у Києві. Реакція знаменитостей на ворожу атаку (фото)
7 вересня, 15:02
7 вересня 2025 року через російський обстріл було пошкоджено дах та два верхні поверхи Будинку Уряду
Росіяни влучили в Будинок уряду. Історія найвищого хмарочоса Києва до 1954 року
7 вересня, 14:01
На Одещині працювала ППО
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
Представники держав-членів НАТО рішуче засудили масовані російські обстріли
МЗС повідомило про результати засідання Ради Україна – НАТО, скликаного через обстріли РФ
1 вересня, 20:03
Росія у ніч на 28 серпня завдала чергового масованого удару по столиці
Росія обирає балістику, а не стіл перемовин: Зеленський про удар по Києву
28 серпня, 08:22
Яка ситуація на Покровському напрямку?
Покровський напрямок. Яка ситуація?
18 серпня, 19:19
У районі нафтопереробного заводу піднявся стовп густого чорного диму
Волгоград затягнуло чорним димом через пожежу на нафтопереробному заводі
16 серпня, 16:42

Новини

На Співочому полі відкрилася виставка хризантем «Знаки Зодіаку» (фото)
На Співочому полі відкрилася виставка хризантем «Знаки Зодіаку» (фото)
Ворог атакував логістичний центр «Епіцентру» на Київщині: компанія заявила про значні збитки
Ворог атакував логістичний центр «Епіцентру» на Київщині: компанія заявила про значні збитки
Київ завершує модернізацію магістральної тепломережі на вулиці Діловій у Печерському районі (фото)
Київ завершує модернізацію магістральної тепломережі на вулиці Діловій у Печерському районі (фото)
У Києві 16 вересня змінено рух автобусів: схема
У Києві 16 вересня змінено рух автобусів: схема
Дрони атакували Київщину: у Фастівському районі пошкоджено будинки та логістичний центр
Дрони атакували Київщину: у Фастівському районі пошкоджено будинки та логістичний центр
Скандал в Ірпені: працівники «Фори» задушили кота, відкрито кримінальне провадження
Скандал в Ірпені: працівники «Фори» задушили кота, відкрито кримінальне провадження

Новини

Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Вчора, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Вчора, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Вчора, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua