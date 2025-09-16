Ворог атакував логістичний центр «Епіцентру» на Київщині: компанія заявила про значні збитки

Серед людей немає загиблих чи постраждалих, але компанія знову зазнала значних матеріальних втрат

Згідно з оцінками незалежних експертів, загальна сума збитків групи компаній «Епіцентр», спричинених військовою агресією, вже перевищила $1 млрд

Сьогодні ворог завдав чергового жорстокого удару по цивільній інфраструктурі України. Під приціл потрапив логістичний центр компанії «Епіцентр» на Київщині. Унаслідок атаки сталася масштабна пожежа, яку зараз намагаються локалізувати рятувальники. Про це повідомила керівниця департаменту зі зв'язків з громадськістю компанії «Епіцентр К» Юлія Чудновець, інформує «Главком».

За словами керівниці департаменту, серед людей немає загиблих чи постраждалих, але компанія знову зазнала значних втрат. Вона нагадала, що за час повномасштабної війни було знищено десятки об’єктів мережі у різних регіонах України. Згідно з оцінками незалежних експертів, загальна сума збитків групи компаній «Епіцентр», спричинених військовою агресією, вже перевищила $1 млрд.

«Ворог свідомо нищить бізнес, який щодня працює для українців, забезпечуючи їх товарами першої необхідності. Попри ці удари ми залишаємося на своєму місці, тримаємося та працюємо для країни», – додала Чудновець.

Нагадаємо, у ніч на 16 вересня Київщина пережила чергову масовану атаку безпілотників. У регіоні активно працювали сили ППО.

Незважаючи на роботу протиповітряної оборони, наслідки ворожої атаки зафіксовані у Фастівському районі. Вночі у Фастівському районі рятувальники ліквідували пожежу автомобілів на території торговельного центру. Під час гасіння ворог здійснив повторну атаку, пошкодивши два автомобілі ДСНС. На щастя, особовий склад не постраждав. Вранці, під час нової атаки, сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру. На місці вже працюють рятувальники.

Загалом у Фастівському районі зафіксовано пошкодження чотирьох приватних будинків, складського приміщення, 14 вантажних та дев'яти легкових автомобілів.