Головна Світ Політика
search button user button menu button

Російський диктатор пригрозив атаками у разі розміщення іноземних військ в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Російський диктатор пригрозив атаками у разі розміщення іноземних військ в Україні
Путін висловився про гарантії безпеки для України
фото: РИА

Путін зазначив, що нібито «сенсу перебування іноземних військових в Україні після домовленості про стабільний мир немає»

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ «вважатиме законними цілями для ураження будь-які війська на території України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пропагандистські видання.

Диктатор зауважив, що РФ поважатиме гарантії безпеки, які мають бути розроблені для Росії та України. Зокрема, він додав, що нібито «сенсу перебування іноземних військових в Україні після домовленості про стабільний мир немає».

Як відомо, на сьогодні 26 країн готові надіслати миротворчі війська в Україну або підтримати їх. Війська будуть розміщені не на лінії фронту і повинні будуть запобігти повторній агресії з боку РФ. Водночас внесок США буде визначено пізніше.

Раніше стало відомо, що західні партнери з «коаліції охочих» обговорювали гарантії безпеки для України, зокрема створення «безпольотної зони» та патрульної місії в Чорному морі.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що він залишається відданим досягненню мирної угоди між Росією та Україною, попри зростаючу невизначеність щодо перспективи особистих переговорів між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомлялося, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що усі гарантії безпеки для України нібито містилися в положеннях домовленостей у Стамбулі у 2022 році.

Читайте також:

Теги: росія війна путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сенаторки стверджують, що Трамп часто писав дописи з погрозами замість того, аби робити конкретні дії
Погрози замість санкцій проти РФ. Демократи звинуватили Трампа в бездіяльності
6 серпня, 19:19
Американо-російський саміт на Алясці 15 серпня 2025 року
«Путін не піде на зустріч із Зеленським, не досягнувши всього, що Росії потрібно». Ексглава російського відділу ЦРУ
26 серпня, 18:45
Жителі республіки Комі зафільмували дрони у небі
Республіку Комі, що за дві тисячі кілометрів від України, вперше атакували дрони
10 серпня, 16:40
Головні новини ночі проти 12 серпня
Трамп підписав указ, вибухи в Росії: головне за ніч
12 серпня, 05:52
ABW та поліція затримали 17-річного громадянина України, який на запит іноземних служб пошкодив пам’ятники жертвам УПА
У Польщі затримано українця за підозрою у роботі на російські спецслужби
14 серпня, 07:21
Трамп: Я не вірю, що це станеться, поки я тут. Він ніколи цього не зробить, поки я президент, – президент Сі сказав мені це
Трамп: Сі Цзіньпін пообіцяв не атакувати Тайвань, поки я при владі
16 серпня, 06:36
Немає сигналів про те, що Росія готова закінчувати війну, наголошує президент
Росія вбиває у день переговорів – Зеленський
15 серпня, 19:31
Саміт Путіна і Трампа тривав дві години 45 хвилин
Переговори Трампа та Путіна: головні тези
16 серпня, 02:36
Нова лінія напряму з'єднає Туреччину з азербайджанським Нахічеванським регіоном
З Азії до Європи за 10 днів: Туреччина зводить залізницю в обхід Росії
25 серпня, 21:34

Політика

Путін розповів, що довело Януковича до сліз (відео)
Путін розповів, що довело Януковича до сліз (відео)
Путін назвав «найкраще місце» для зустрічі із Зеленським
Путін назвав «найкраще місце» для зустрічі із Зеленським
Російський диктатор пригрозив атаками у разі розміщення іноземних військ в Україні
Російський диктатор пригрозив атаками у разі розміщення іноземних військ в Україні
Соратник Зеленського пояснив, на який варіант припинення вогню погодиться Путін
Соратник Зеленського пояснив, на який варіант припинення вогню погодиться Путін
Вашингтон подав до суду на адміністрацію Трампа
Вашингтон подав до суду на адміністрацію Трампа
Маска вперше після сварки з Трампом запрошено до Білого дому
Маска вперше після сварки з Трампом запрошено до Білого дому

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2025
25K
Кримінальна відповідальність за СЗЧ повертається: Рада підтримала законопроєкт
11K
Зумери обирають професії, від яких міленіали відмовилися
2837
«Дорогой друг, довы*бывались?» Спільник екснардепа Пашинського визнав вину: суд затвердив угоду
2812
Катування у Київському СІЗО: до суду скеровано шість обвинувальних актів

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
Вчора, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua