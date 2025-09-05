Російський диктатор пригрозив атаками у разі розміщення іноземних військ в Україні

Путін зазначив, що нібито «сенсу перебування іноземних військових в Україні після домовленості про стабільний мир немає»

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ «вважатиме законними цілями для ураження будь-які війська на території України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пропагандистські видання.

Диктатор зауважив, що РФ поважатиме гарантії безпеки, які мають бути розроблені для Росії та України. Зокрема, він додав, що нібито «сенсу перебування іноземних військових в Україні після домовленості про стабільний мир немає».

Як відомо, на сьогодні 26 країн готові надіслати миротворчі війська в Україну або підтримати їх. Війська будуть розміщені не на лінії фронту і повинні будуть запобігти повторній агресії з боку РФ. Водночас внесок США буде визначено пізніше.

Раніше стало відомо, що західні партнери з «коаліції охочих» обговорювали гарантії безпеки для України, зокрема створення «безпольотної зони» та патрульної місії в Чорному морі.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що він залишається відданим досягненню мирної угоди між Росією та Україною, попри зростаючу невизначеність щодо перспективи особистих переговорів між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомлялося, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що усі гарантії безпеки для України нібито містилися в положеннях домовленостей у Стамбулі у 2022 році.