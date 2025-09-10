Головна Світ Політика
Польща викликала «на килим» російського дипломата через масовану атаку дронів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Польща викликала «на килим» російського дипломата через масовану атаку дронів
Повірений у справах Польщі заявив, що нібито немає доказів, що дрони були російськими
фото з відкритих джерел

За словами польського премʼєра, в повітряний простір країни залетіло 19 російських дронів

Міністерство закордонних справ Польщі викликало тимчасового повіреного у справах Росії Андрія Ордаша. Він має прибути у відомство до 13:00. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Диплом цинічно заявив, що інформація про російське походження дронів, збитих над територією Польщі, є «безпідставною». «Жодних доказів, що ці дрони мають російське походження не представлено», – стверджує він.

Натомість він звинуватив Україну, згадавши про падіння ракети ППО в листопаді 2022 року. Тоді Сили оборони відбивали черговий масований російський обстріл. Внаслідок вибуху загинуло двоє чоловіків. Після цього багато країн поклали відповідальність за інцидент на Росію.

Нагадаємо, російські загарбники вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 дронів, чотири з яких вдалося збити.

Близько першої години ночі «шахеди» залишили повітряний простір України і попрямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол.

Оперативне командування збройних сил Польщі згодом повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності.

Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів.

Польща викликала «на килим» російського дипломата через масовану атаку дронів
Польща викликала «на килим» російського дипломата через масовану атаку дронів
