Головна Публікації
search button user button menu button

Медові пастки Ептштейна. Сутенер для світової еліти під дахом КДБ?

скандал тижня
Наталія Сокирчук
glavcom.ua
Наталія Сокирчук
google social img telegram social img facebook social img
Медові пастки Ептштейна. Сутенер для світової еліти під дахом КДБ?
колаж: glavcom.ua

Нова гігантська порція «файлів Епштейна» це 3 млн сторінок та 180 тис. зображень…

Джеффрі Епштейн – американський бізнесмен, фінансист, засуджений за сексуальне насильство. Народився у 1953 році у Брукліні в родині шкільної педагогині та садівника. Став фінансистом, який врешті зібрав потужний компромат на цілу когорту американських політиків та діячів шоу-бізнесу. Перші кроки у кар’єрі Джеффрі почав робити, коли перейшов до інвестиційного банку Bear Stearns, де працював у відділі спеціальних продуктів, консультуючи клієнтів з високим рівнем доходу. У 1981 році заснував власну консалтингову фірму International Assets Group Inc. Через шість років відомий американський бізнесмен, замішаний у шахрайських схемах, Стівен Гоффенберг найняв Епштейна як консультанта своєї компанії. Відтоді і розпочались його знайомства з сильними світу цього: Епштейн консультував їх з фінансових питань, допомагав провертати різні оборудки. Розбагатів, придбав приватний острів, де на своїй віллі проводив розпусні вечірки за участю неповнолітніх дівчат – так він розважав своїх впливових гостей.

У липні 2019 року Епштейна заарештували – не вперше, однак на цей раз викрутитися не вдалося. Причина арешту – федеральні звинувачення у торгівлі людьми з метою сексу, неповнолітніми у тому числі. На той момент йшлося про 40 дівчат. Перспектива – довічне ув'язнення. Аде вже за місяць, 10 серпня, Епштейн був знайдений мертвим у своїй камері. Офіційна причина смерті – самогубство. Досі навколо цього висновку циркулюють різні конспірологічні теорії. Адже з якогось дива кілька камер, які могли відстежити події у камері Епштейна, виявилися вимкненими.

Головний спадок Епштейна – його файли, це велика збірка судових матеріалів у справі щодо його сексуальних злочинів. Документи включають дані кримінального розслідування, вилучені при обшуках докази, записи подорожей, контакти, свідчення потерпілих та свідків, а також фінансові записи. Тривалий час ця інформація була закритою...

І ось 30 січня уряд США оприлюднив нову порцію «файлів Епштейна». Ці матеріали нараховують 3 млн сторінок, 180 тис. зображень, 2 тис. відео з довжелезним переліком імен публічних і впливових людей, серед яких – Білл Гейтс, Ілон Маск та інші. Всі вони виявилися тісно пов’язаними з покійним сексуальним злочинцем.

Звісно, з юридичної точки зору, сам факт появи чийогось імені у матеріалах справи – зовсім не ознака злочину. Це могла бути суто ділова або дружня переписка. Однак токсичність імені Епштейна набула таких масштабів, що будь-яке згадування людини у контексті цієї справи автоматично наводить тінь на неї в очах суспільства.

Попередні файли цієї справи, відкриті у листопаді минулого року, розкрили, наприклад, тісний зв'язок із Епштейном президента США Дональда Трампа, вони тісно дружили та розважалися разом.

Нові 3 млн сторінок – не вичерпні дані. Демократи та деякі республіканці стверджують, що адміністрація Трампа так і не виконала своїх зобов'язань розкрити усі матеріали справи, мовляв, вона приховує найважливіші документи. Проте, в новій хвилі викриттів достатньо своїх сенсацій. Оприлюднені матеріали, наприклад, доводять, що Епштейн мав дуже тісні зв’язки з російськими спецслужбами.

Росія як партнер Епштейна

Серед документів є 1056 файлів, що містять згадку про Володимира Путіна, у понад 9 тис. міститься згадка про Москву. Зокрема, у 2010 році Епштейн надіслав електронного листа своєму колезі, пропонуючи допомогу в отриманні російської візи: «Я знаю друга Путіна, чи варто мені його запитати?».

Дехто припускає, що вербування російських неповнолітніх ескорт-дівчат свідчить про те, що Епштейн, можливо, проводив класичну операцію «компромату», заманюючи впливових магнатів, державних діячів та політиків на сексуальні контакти з жінками та записуючи ці контакти з метою шантажу. Іншими  словами, «острів Епштейна», приватний острів Літтл-Сент-Джеймс, який належав Епштейну, перетворився на суцільну величезну «медову пастку».

Інколи щось могло піти не за планом. Так, в електронному листі 2015 року, який він надіслав Сергію Бєлякову, тодішньому заступнику міністра економічного розвитку Росії та випускнику Академії ФСБ, Епштейн попередив російського чиновника, що «російська дівчина з Москви намагається шантажувати групу впливових бізнесменів у Нью-Йорку. Це погано для бізнесу та всіх причетних».

Епштейн попередив жінку, що спроба шантажу американського бізнесмена, який планував інвестувати в Росію, зробить її в очах ФСБ «ворогом народу». Він попередив, що з нею будуть поводитися «надзвичайно жорстоко». Однак, окрім залякування, він намагався купити її мовчання – пропонував їй $50 тис. на місяць «протягом наступних двох років».

Американський журналіст Крейг Унгер у книзі «Американський компромат: як КДБ розробляв Дональда Трампа, і пов’язані з цим історії сексу, жадібності, влади і зради» стверджував, що Епштейн залежав від російських сутенерів, які постачали йому дівчат. Унгер припускає, що в обмін ФСБ могла отримати компрометуючі матеріали з численних відео, які, як стверджується, Епштейн знімав на своїх відомих соратників з дівчатами.

Епштейн і велика політика

З матеріалів справи також випливає, що Епштейн намагався сприяти виходу Великої Британії з Євросоюзу.  В останньому транші документів, оприлюднених Міністерством юстиції США, міститься його переписка з технологічним мільярдером Пітером Тілем, і темою цього спілкування був Brexit. Лише через три дні після того, як Велика Британія проголосувала за вихід з ЄС, Епштейн, написав електронного листа Тілю, в якому зазначив: «Брекзит – це лише початок». Венчурний капіталіст відповідає: «Чому?», на що Епштейн відповідає: «Повернення до трайбалізму, протидія глобалізації, дивовижні нові альянси».

Переписка Епштейна з технологічним мільярдером Пітером Тілем
Переписка Епштейна з технологічним мільярдером Пітером Тілем
cкріншот документа Міністерства юстиції США

На перший погляд, може здатися, що йдеться просто про обговорення політичної новини між знайомими. Однак Епштейн – не просто пасивний спостерігач за глобальними процесами. Він активно переписувався з Пітером Мандельсоном, який протягом десятиліть обіймав керівні посади у Великій Британії і був одним з найвпливовіших лейбористів. Він також обіймав посаду європейського комісара з питань торгівлі в Брюсселі у 2004 році, коли Велика Британія ще була частиною Європейського Союзу. Електронні листи свідчать про дуже близькі стосунки між ними, обмін теплими похвалами, як-от привітання з 50-річчям, у якому написано: «Де б ти не був у світі, ти залишаєшся моїм найкращим другом... Джеффрі, ми тебе любимо».

З переписки видно, що Епштейн був не просто знайомим Мандельсона, а й радником особистих фінансових питань, ба більше – з питань політики уряду Великої Британії.

Інтимні подробиці

Не секрет, що Епштейн був не лише посередником-сутенером між сильними світу цього і малолітніми ескортницями, а й сам активно користувався їхніми послугами. Втім, він не гребував і зґвалтуваннями дівчат 10-13 років, з якими буквально знайомився на вулиці.

Недатована світлина Епштейна та його друзів
Недатована світлина Епштейна та його друзів
cкріншот New York Post

Як пише New York Post, Епштейн  мав «надзвичайно деформований» пеніс. Принаймні так свідчила одна з його жертв, яка представилась журналістам як Ріна О. Вона стверджує, що була серед десятків молодих жінок, яких ґвалтував Епштейн. Жінкаподілилась з журналістами такими одкровеннями: «У нього був надзвичайно деформований пеніс… Дехто описував його за формою як яйце. Я думаю, що він більше нагадував лимон, і був дуже маленьким, коли повністю стояв. Він мав, мабуть, близько двох дюймів (приблизно 5 см)».

Ріна О припустила, що саме цей анатомічний нюанс став основною рушійною силою його хворобливої ​​сексуальної поведінки.

Cправи Епштейна та їхні наслідки

1. Познайомив Дональда Трампа з Меланією. Про це через тиждень після затримання Епштейна у 2019 році на допиті у ФБР розказала його помічниця – до слова, теж колишня модель. Так, раніше перша леді Америки розповідала, що познайомилась із майбутнім чоловіком в нічному клубі в 1998 році, і між ними одразу спалахнуло полум’я пристрасті. Насправді ж виявилося, що це знайомство було не таким випадковим.

Трампа з Меланією познайомив Епштейн
Трампа з Меланією познайомив Епштейн
cкріншот документа Міністерства юстиції США

Створив величезні проблеми в сімейному житті засновнику Microsoft Біллу Гейтсу. Уряд США оприлюднив два електронні листи від 18 липня 2013 року написані так, ніби їх склав Епштейн. Наразі невідомо, чи були вони коли-небудь надіслані Гейтсу.
У першому листі Епштейн пише, що має купувати ліки для Гейтса, «аби впоратися з наслідками сексу з російськими дівчатами». В іншому, що починається словами «дорогий Білле», йдеться про те, що Гейтс намагався приховати наявність венеричної хвороби від своєї тодішньої дружини Мелінди.

Сама Мелінда вже відреагувала: сказала, що оприлюднення документів викликало спогади про їхні подружні конфлікти: «Принаймні я змогла рухатися далі в житті, і я сподіваюся, що для цих жінок буде справедливість». Мелінда висловила співчуття жінкам, яких використовував Епштейн.

Прес-секретар Гейтса дав такий коментар BBC: «Ці звинувачення – від досвідченого, винахідливого брехуна – абсолютно абсурдні і повністю неправдиві».

2. Скомпроментував колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Ехуда Барака. Він згадується в оприлюднених документах, пов'язаних з Епштейном. Схоже, вони систематично листувалися після того, як Епштейна було засуджено за сексуальні злочини у Флориді у 2008 році. В одному з листів йдеться про плани Барака зупинитися в резиденції Епштейна в Нью-Йорку у 2017 році.
Сам Барак визнав своє регулярне спілкування з Епштейном, але сказав, що ніколи не спостерігав за непристойною поведінкою чи вечірками та не брав у них участі. Нічого злочинного у їхній переписці не знайшли.

3. Планував купити будинок у Львові. Зокрема, йдеться про будинок на вулиці Бориса Романицького, 24. Файли Епштейна містять розлоге листування 2017 року про купівлю цього будинку у Львові між Епштейном, власницею помешкання Анастасією Сірооченко, бухгалтером Майклом Стейном та Джоном Томлінсоном, який, ймовірно, був агентом із нерухомості. З 2015 року вілла належала матері Анастасії, Тетяні Сірооченко. Вона придбала будівлю за 128 500 доларів у Ольги Кравчук. В одному з листів Епштейн стверджував, що Кравчук була «пов’язана з криміналом». Між бухгалтером і Сірооченко була суперечка. Бухгалтер відмовився підписувати податкову звітність за 2015 рік через розбіжності у визначенні власника будівлі.

4. Розважав Ілона Маска дикими вечірками. Листування 2012–2013 років показує, що американський підприємець та один з найбагатших людей світу Ілон Маск обговорював можливу поїздку на острів Епштейна та вечірки. «В який день/ніч на вашому острові буде найдикіша вечірка?», – цікавився Маск у різдвяному листі 2012 року, зазначаючи, що йому потрібно «відпочити і розслабитися». Щоправда, у документах немає жодних доказів того, що Маск бодай раз відвідував острів.
Після публікації чергової порції файлів соцмережі вибухнули конспірологічнии теоріями. Деякі користувачі переконані, що учасники вечірок грішили не лише сексом з неповнолітніми, а й вбивствами та навіть канібалізмом. Проте жодних доказів бодай одного такого факту спецслужби США поки що не мають.

Україна у файлах Епштейна

Українські політичні діячі згадуються у файлах Епштейна десятки разів. Серед згаданих прізвищ – Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Віталій Кличко, Віктор Янукович, Віктор Ющенко, Андрій Деркач. Водночас про них йдеться у контексті політичних обговорень, жодним чином наші політики не згадуються у контексті якихось злочинів.

Фрагмент переписки, у якій йдеться, що росіяни начебто ненавидять Порошенка
Фрагмент переписки, у якій йдеться, що росіяни начебто ненавидять Порошенка
скріншот фрагменту «справи Епштейна»

Як пише Kyiv Independent, у травні 2019 року Епштейн порадив невідомій жінці з України, «почати стежити» за українською політикою, зокрема за Зеленським, парламентом та темою корупції. Епштейн заохочує свою співрозмовницю до корупції. «Будуть зароблені величезні суми грошей. Величезні. Я хотів би бачити тебе жінкою-олігархом», – йдеться у повідомленні Епштейна.

Термінове видалення файлів

Майже одразу після того, як Міністерство юстиції США оприлюднило ще 3 млн файлів Джеффрі Епштейна у п'ятницю, воно почало закривати тисячі з них, пише СВС. Адвокати жертв померлого злочинця зазначили, що, попри обіцянки департаменту, деякі з його опублікованих записів містили імена або іншу персональну інформацію десятків жінок, які звинувачували Епштейна у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

«30 січня 2026 року Міністерство юстиції США скоїло, можливо, найжахливіше порушення конфіденційності жертв за один день в історії Сполучених Штатів», – написали адвокати Бріттані Хендерсон та Бред Едвардс у листі, в якому просили двох федеральних суддів США зобов’язати уряд закрити веб-сайт, на якому розміщені файли Епштейна.

CBC News стверджує, що серед оприлюднених документів була стенограма свідчень агента ФБР, призначеного для участі в операції «Високосний рік» (кодова назві розслідування американської спецслужби проти Епштейна за 2007 рік). Так, стенограма містила розповідь агента про одну з неповнолітніх жертв, яка була зображена на фото, а також містила дані про її ім'я та прізвище, дату народження та середню школу, де вона навчалась. У свідченнях спеціальний агент детально розповів, як Епштейн найняв дівчину для масажу, який у подальших сеансах переростав у статевий акт. Були чіткі описи певних цих інцидентів. Також, як повідомляється, він подарував їй вібратор на  18-й день народження. Станом на ранок вівторка документ більше не був доступний на вебсайті Міністерства юстиції.

«Медові пастки» – фірмовий почерк російських спецслужб

Попри те, що у «файлах Епштейна» фігурують десятки імен відомих людей, для України та й для світу найцікавішими є саме зв’язки Епштейна з Росією.

Відомо, що, наприклад, під час Холодної війни агентки КДБ спокушали іноземців, аби потім бо шантажувати, або витягати потрібну інформацію. Були навіть випадки, коли чиновник одружувався з такою жінкою, створюючи постійне та надійне джерело інформації. Наприклад, у 1956 році КДБ розробило план вербування французького військового аташе, полковника Луї Жібо. Приховані мікрофони в квартирі Жібо виявили часті суперечки з його дружиною, і КДБ за допомогою маніпуляцій вивело Жібо на шлях зустрічей з привабливими жінками. Одній з них таки вдалося закохати аташе в себе. Згодом перед Жібо виклали компрометуючі фото і запропонували два варіанти: або співпрацювати, або погоджуватися на ганьбу. Жібо не став обирати і наклав на себе руки.

У 1968 році посол Великої Британії в СРСР Джеффрі Гаррісон мав короткий роман з російською покоївкою, яка працювала в британському посольстві. Згодом він також отримав фотокомпромат, зроблений КДБ. Гаррісон негайно повідомив Міністерство закордонних справ Британії про свою помилку, його негайно відкликали на Батьківщину.

The Washington Post у 1987 році писала: «Більшість західних гостей, які прожили в Москві хоча б трохи, можуть розповісти, як КДБ намагався їх спокусити за допомогою «ластівки» або «ворона» (тобто чоловіків спокушали жінками-агентками, а за жінок «бралися» агенти-спокусники).

ФСБ, правонаступниця КДБ, перейняла усі методи попередників. Хіба що перестала так заморочуватися щодо ретельного планування та продумування. У 2010 року саме у «медову пастку» ФСБ заганяло російського опозиціонера Іллю Яшина. Російські сайти опублікували відео, зняте на приховані камери, на якому Яшин займається сексом з жінкою.

Відео почали публікувати в інтернеті. «Масштаб операції вражає. Це справжня спецоперація… схоже, що на неї було витрачено сотні тисяч доларів США», – коментував тоді Яшин. Тоді неодружений політик розповідав, що познайомився з «Катею» майже два роки тому, і все мало вигляд звичайного літнього роману. «Я зустрічався з нею близько місяця, ходив у кіно та кафе. Вона була гарненькою, я закохався в неї та поводився так, як би поводився будь-який самотній молодий чоловік. Я нічого не підозрював, доки не принесли наркотики та секс-іграшки. Інстинктивно я відчув, що щось не так, і пішов. Але було вже надто пізно. Вже було знято достатньо ганебних кадрів», – коментував він.

Нині ФСБ продовжує заманювати «медом» вже українців. Служба безпеки України викрила 23-річного мешканця Покровська, якого завербувала ФСБ через сайт знайомств. Там він познайомився з жінкою, яка виявилась працівницею спецслужби РФ. Вона запропонувала йому близьке знайомство, а згодом – співпрацю з російською розвідкою. Чоловік збирав інформацію про позиції Збройних сил України і коригував повітряні удари по місту. За цей злочин йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наталія Сокирчук, «Главком»

Теги: скандал розслідування Епштейн

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Карпатська земельна оборудка. Льовочкін і Каськів таки взяли своє
Карпатська земельна оборудка. Льовочкін і Каськів таки взяли своє Скандал
14 сiчня, 10:40
Президент Венесуели Ніколас Мадуро під час прес-конференції в президентському палаці Мірафлорес у Каракасі у 2024 році, через три дні після його спірного переобрання
Мадуро вперше з'явиться в суді в Нью-Йорку завтра вдень
4 сiчня, 22:58
ТЦК розпочали службове розслідування щодо конфлікту їхнього представника та цивільного
У Тернополі розпочато службове розслідування після конфлікту працівника ТЦК із цивільним
9 сiчня, 18:54
Українські артисти Наталія Мацак та Сергій Кривоконь потрапили у скандал
Європейські гастролі з балетом Чайковського? Мінкульт розкритикував артистів Нацопери
22 сiчня, 16:02
Олексій Михайличенка підозрюють в побитті комунальника
Конфлікт між екстренером «Динамо» та комунальником: дружина Михайличенка дала коментар
26 сiчня, 21:16
Сама Джорджа Мелоні відреагувала з гумором
Італія: через фреску янгола «з обличчям» прем'єрки Мелоні розпочато розслідування
1 лютого, 05:26
Вибухи в Росії, нові подробиці щодо файлів Епштейна: головне за ніч
Вибухи в Росії, нові подробиці щодо файлів Епштейна: головне за ніч
2 лютого, 05:46
«Це – зневага». Легендарний футболіст розказав, як його принизив Приватбанк
«Це – зневага». Легендарний футболіст розказав, як його принизив Приватбанк
27 сiчня, 17:40
Ім’я власниці Linea 12 Маші Манюк згадується в архівах у справі Епштейна
Власниця київської агенції відповіла на згадку у справі Епштейна
2 лютого, 17:49

Публікації

Медові пастки Ептштейна. Сутенер для світової еліти під дахом КДБ?
Медові пастки Ептштейна. Сутенер для світової еліти під дахом КДБ?
Сьогодні, 21:30
«Дикий Захід» України. Кого ти обрало, Закарпаття?
«Дикий Захід» України. Кого ти обрало, Закарпаття?
Сьогодні, 09:30
Нардеп і голова податкового комітету Данило Гетманцев підтвердив страшний діагноз: весь ринок електронних сигарет досі перебуває в тіні
Ринок електронних сигарет. Історія неймовірного успіху поза законом
2 лютого, 11:00
Сума штрафів за незаконну рекламу азартних ігор, які накладено на блогерів та окремі медіа, склала майже 70 млн грн
Регулятор виходить на полювання. Як працюватимуть онлайн-казино у 2026 році
28 сiчня, 14:10
Іван Марчук не вірить, що за життя держава відкриє музей його імені: «Музей – марево, міраж, фата моргана»
На руїнах Музею Івана Марчука. Що обіцяла українська влада і куди зникли гроші?
27 сiчня, 10:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua