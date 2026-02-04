Медові пастки Ептштейна. Сутенер для світової еліти під дахом КДБ?

Нова гігантська порція «файлів Епштейна» це 3 млн сторінок та 180 тис. зображень…

Джеффрі Епштейн – американський бізнесмен, фінансист, засуджений за сексуальне насильство. Народився у 1953 році у Брукліні в родині шкільної педагогині та садівника. Став фінансистом, який врешті зібрав потужний компромат на цілу когорту американських політиків та діячів шоу-бізнесу. Перші кроки у кар’єрі Джеффрі почав робити, коли перейшов до інвестиційного банку Bear Stearns, де працював у відділі спеціальних продуктів, консультуючи клієнтів з високим рівнем доходу. У 1981 році заснував власну консалтингову фірму International Assets Group Inc. Через шість років відомий американський бізнесмен, замішаний у шахрайських схемах, Стівен Гоффенберг найняв Епштейна як консультанта своєї компанії. Відтоді і розпочались його знайомства з сильними світу цього: Епштейн консультував їх з фінансових питань, допомагав провертати різні оборудки. Розбагатів, придбав приватний острів, де на своїй віллі проводив розпусні вечірки за участю неповнолітніх дівчат – так він розважав своїх впливових гостей.

У липні 2019 року Епштейна заарештували – не вперше, однак на цей раз викрутитися не вдалося. Причина арешту – федеральні звинувачення у торгівлі людьми з метою сексу, неповнолітніми у тому числі. На той момент йшлося про 40 дівчат. Перспектива – довічне ув'язнення. Аде вже за місяць, 10 серпня, Епштейн був знайдений мертвим у своїй камері. Офіційна причина смерті – самогубство. Досі навколо цього висновку циркулюють різні конспірологічні теорії. Адже з якогось дива кілька камер, які могли відстежити події у камері Епштейна, виявилися вимкненими.

Головний спадок Епштейна – його файли, це велика збірка судових матеріалів у справі щодо його сексуальних злочинів. Документи включають дані кримінального розслідування, вилучені при обшуках докази, записи подорожей, контакти, свідчення потерпілих та свідків, а також фінансові записи. Тривалий час ця інформація була закритою...

І ось 30 січня уряд США оприлюднив нову порцію «файлів Епштейна». Ці матеріали нараховують 3 млн сторінок, 180 тис. зображень, 2 тис. відео з довжелезним переліком імен публічних і впливових людей, серед яких – Білл Гейтс, Ілон Маск та інші. Всі вони виявилися тісно пов’язаними з покійним сексуальним злочинцем.

Звісно, з юридичної точки зору, сам факт появи чийогось імені у матеріалах справи – зовсім не ознака злочину. Це могла бути суто ділова або дружня переписка. Однак токсичність імені Епштейна набула таких масштабів, що будь-яке згадування людини у контексті цієї справи автоматично наводить тінь на неї в очах суспільства.

Попередні файли цієї справи, відкриті у листопаді минулого року, розкрили, наприклад, тісний зв'язок із Епштейном президента США Дональда Трампа, вони тісно дружили та розважалися разом.

Нові 3 млн сторінок – не вичерпні дані. Демократи та деякі республіканці стверджують, що адміністрація Трампа так і не виконала своїх зобов'язань розкрити усі матеріали справи, мовляв, вона приховує найважливіші документи. Проте, в новій хвилі викриттів достатньо своїх сенсацій. Оприлюднені матеріали, наприклад, доводять, що Епштейн мав дуже тісні зв’язки з російськими спецслужбами.

Росія як партнер Епштейна

Серед документів є 1056 файлів, що містять згадку про Володимира Путіна, у понад 9 тис. міститься згадка про Москву. Зокрема, у 2010 році Епштейн надіслав електронного листа своєму колезі, пропонуючи допомогу в отриманні російської візи: «Я знаю друга Путіна, чи варто мені його запитати?».

Дехто припускає, що вербування російських неповнолітніх ескорт-дівчат свідчить про те, що Епштейн, можливо, проводив класичну операцію «компромату», заманюючи впливових магнатів, державних діячів та політиків на сексуальні контакти з жінками та записуючи ці контакти з метою шантажу. Іншими словами, «острів Епштейна», приватний острів Літтл-Сент-Джеймс, який належав Епштейну, перетворився на суцільну величезну «медову пастку».

Інколи щось могло піти не за планом. Так, в електронному листі 2015 року, який він надіслав Сергію Бєлякову, тодішньому заступнику міністра економічного розвитку Росії та випускнику Академії ФСБ, Епштейн попередив російського чиновника, що «російська дівчина з Москви намагається шантажувати групу впливових бізнесменів у Нью-Йорку. Це погано для бізнесу та всіх причетних».

Епштейн попередив жінку, що спроба шантажу американського бізнесмена, який планував інвестувати в Росію, зробить її в очах ФСБ «ворогом народу». Він попередив, що з нею будуть поводитися «надзвичайно жорстоко». Однак, окрім залякування, він намагався купити її мовчання – пропонував їй $50 тис. на місяць «протягом наступних двох років».

Американський журналіст Крейг Унгер у книзі «Американський компромат: як КДБ розробляв Дональда Трампа, і пов’язані з цим історії сексу, жадібності, влади і зради» стверджував, що Епштейн залежав від російських сутенерів, які постачали йому дівчат. Унгер припускає, що в обмін ФСБ могла отримати компрометуючі матеріали з численних відео, які, як стверджується, Епштейн знімав на своїх відомих соратників з дівчатами.

Епштейн і велика політика

З матеріалів справи також випливає, що Епштейн намагався сприяти виходу Великої Британії з Євросоюзу. В останньому транші документів, оприлюднених Міністерством юстиції США, міститься його переписка з технологічним мільярдером Пітером Тілем, і темою цього спілкування був Brexit. Лише через три дні після того, як Велика Британія проголосувала за вихід з ЄС, Епштейн, написав електронного листа Тілю, в якому зазначив: «Брекзит – це лише початок». Венчурний капіталіст відповідає: «Чому?», на що Епштейн відповідає: «Повернення до трайбалізму, протидія глобалізації, дивовижні нові альянси».

Переписка Епштейна з технологічним мільярдером Пітером Тілем cкріншот документа Міністерства юстиції США

На перший погляд, може здатися, що йдеться просто про обговорення політичної новини між знайомими. Однак Епштейн – не просто пасивний спостерігач за глобальними процесами. Він активно переписувався з Пітером Мандельсоном, який протягом десятиліть обіймав керівні посади у Великій Британії і був одним з найвпливовіших лейбористів. Він також обіймав посаду європейського комісара з питань торгівлі в Брюсселі у 2004 році, коли Велика Британія ще була частиною Європейського Союзу. Електронні листи свідчать про дуже близькі стосунки між ними, обмін теплими похвалами, як-от привітання з 50-річчям, у якому написано: «Де б ти не був у світі, ти залишаєшся моїм найкращим другом... Джеффрі, ми тебе любимо».

З переписки видно, що Епштейн був не просто знайомим Мандельсона, а й радником особистих фінансових питань, ба більше – з питань політики уряду Великої Британії.

Інтимні подробиці

Не секрет, що Епштейн був не лише посередником-сутенером між сильними світу цього і малолітніми ескортницями, а й сам активно користувався їхніми послугами. Втім, він не гребував і зґвалтуваннями дівчат 10-13 років, з якими буквально знайомився на вулиці.

Недатована світлина Епштейна та його друзів cкріншот New York Post

Як пише New York Post, Епштейн мав «надзвичайно деформований» пеніс. Принаймні так свідчила одна з його жертв, яка представилась журналістам як Ріна О. Вона стверджує, що була серед десятків молодих жінок, яких ґвалтував Епштейн. Жінкаподілилась з журналістами такими одкровеннями: «У нього був надзвичайно деформований пеніс… Дехто описував його за формою як яйце. Я думаю, що він більше нагадував лимон, і був дуже маленьким, коли повністю стояв. Він мав, мабуть, близько двох дюймів (приблизно 5 см)».

Ріна О припустила, що саме цей анатомічний нюанс став основною рушійною силою його хворобливої ​​сексуальної поведінки.

Cправи Епштейна та їхні наслідки

1. Познайомив Дональда Трампа з Меланією. Про це через тиждень після затримання Епштейна у 2019 році на допиті у ФБР розказала його помічниця – до слова, теж колишня модель. Так, раніше перша леді Америки розповідала, що познайомилась із майбутнім чоловіком в нічному клубі в 1998 році, і між ними одразу спалахнуло полум’я пристрасті. Насправді ж виявилося, що це знайомство було не таким випадковим.

Трампа з Меланією познайомив Епштейн cкріншот документа Міністерства юстиції США

Створив величезні проблеми в сімейному житті засновнику Microsoft Біллу Гейтсу. Уряд США оприлюднив два електронні листи від 18 липня 2013 року написані так, ніби їх склав Епштейн. Наразі невідомо, чи були вони коли-небудь надіслані Гейтсу.

У першому листі Епштейн пише, що має купувати ліки для Гейтса, «аби впоратися з наслідками сексу з російськими дівчатами». В іншому, що починається словами «дорогий Білле», йдеться про те, що Гейтс намагався приховати наявність венеричної хвороби від своєї тодішньої дружини Мелінди.

Сама Мелінда вже відреагувала: сказала, що оприлюднення документів викликало спогади про їхні подружні конфлікти: «Принаймні я змогла рухатися далі в житті, і я сподіваюся, що для цих жінок буде справедливість». Мелінда висловила співчуття жінкам, яких використовував Епштейн.

Прес-секретар Гейтса дав такий коментар BBC: «Ці звинувачення – від досвідченого, винахідливого брехуна – абсолютно абсурдні і повністю неправдиві».

2. Скомпроментував колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Ехуда Барака. Він згадується в оприлюднених документах, пов'язаних з Епштейном. Схоже, вони систематично листувалися після того, як Епштейна було засуджено за сексуальні злочини у Флориді у 2008 році. В одному з листів йдеться про плани Барака зупинитися в резиденції Епштейна в Нью-Йорку у 2017 році.

Сам Барак визнав своє регулярне спілкування з Епштейном, але сказав, що ніколи не спостерігав за непристойною поведінкою чи вечірками та не брав у них участі. Нічого злочинного у їхній переписці не знайшли.

3. Планував купити будинок у Львові. Зокрема, йдеться про будинок на вулиці Бориса Романицького, 24. Файли Епштейна містять розлоге листування 2017 року про купівлю цього будинку у Львові між Епштейном, власницею помешкання Анастасією Сірооченко, бухгалтером Майклом Стейном та Джоном Томлінсоном, який, ймовірно, був агентом із нерухомості. З 2015 року вілла належала матері Анастасії, Тетяні Сірооченко. Вона придбала будівлю за 128 500 доларів у Ольги Кравчук. В одному з листів Епштейн стверджував, що Кравчук була «пов’язана з криміналом». Між бухгалтером і Сірооченко була суперечка. Бухгалтер відмовився підписувати податкову звітність за 2015 рік через розбіжності у визначенні власника будівлі.

4. Розважав Ілона Маска дикими вечірками. Листування 2012–2013 років показує, що американський підприємець та один з найбагатших людей світу Ілон Маск обговорював можливу поїздку на острів Епштейна та вечірки. «В який день/ніч на вашому острові буде найдикіша вечірка?», – цікавився Маск у різдвяному листі 2012 року, зазначаючи, що йому потрібно «відпочити і розслабитися». Щоправда, у документах немає жодних доказів того, що Маск бодай раз відвідував острів.

Після публікації чергової порції файлів соцмережі вибухнули конспірологічнии теоріями. Деякі користувачі переконані, що учасники вечірок грішили не лише сексом з неповнолітніми, а й вбивствами та навіть канібалізмом. Проте жодних доказів бодай одного такого факту спецслужби США поки що не мають.

Україна у файлах Епштейна

Українські політичні діячі згадуються у файлах Епштейна десятки разів. Серед згаданих прізвищ – Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Віталій Кличко, Віктор Янукович, Віктор Ющенко, Андрій Деркач. Водночас про них йдеться у контексті політичних обговорень, жодним чином наші політики не згадуються у контексті якихось злочинів.

Фрагмент переписки, у якій йдеться, що росіяни начебто ненавидять Порошенка скріншот фрагменту «справи Епштейна»

Як пише Kyiv Independent, у травні 2019 року Епштейн порадив невідомій жінці з України, «почати стежити» за українською політикою, зокрема за Зеленським, парламентом та темою корупції. Епштейн заохочує свою співрозмовницю до корупції. «Будуть зароблені величезні суми грошей. Величезні. Я хотів би бачити тебе жінкою-олігархом», – йдеться у повідомленні Епштейна.

Термінове видалення файлів

Майже одразу після того, як Міністерство юстиції США оприлюднило ще 3 млн файлів Джеффрі Епштейна у п'ятницю, воно почало закривати тисячі з них, пише СВС. Адвокати жертв померлого злочинця зазначили, що, попри обіцянки департаменту, деякі з його опублікованих записів містили імена або іншу персональну інформацію десятків жінок, які звинувачували Епштейна у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

«30 січня 2026 року Міністерство юстиції США скоїло, можливо, найжахливіше порушення конфіденційності жертв за один день в історії Сполучених Штатів», – написали адвокати Бріттані Хендерсон та Бред Едвардс у листі, в якому просили двох федеральних суддів США зобов’язати уряд закрити веб-сайт, на якому розміщені файли Епштейна.

CBC News стверджує, що серед оприлюднених документів була стенограма свідчень агента ФБР, призначеного для участі в операції «Високосний рік» (кодова назві розслідування американської спецслужби проти Епштейна за 2007 рік). Так, стенограма містила розповідь агента про одну з неповнолітніх жертв, яка була зображена на фото, а також містила дані про її ім'я та прізвище, дату народження та середню школу, де вона навчалась. У свідченнях спеціальний агент детально розповів, як Епштейн найняв дівчину для масажу, який у подальших сеансах переростав у статевий акт. Були чіткі описи певних цих інцидентів. Також, як повідомляється, він подарував їй вібратор на 18-й день народження. Станом на ранок вівторка документ більше не був доступний на вебсайті Міністерства юстиції.

«Медові пастки» – фірмовий почерк російських спецслужб

Попри те, що у «файлах Епштейна» фігурують десятки імен відомих людей, для України та й для світу найцікавішими є саме зв’язки Епштейна з Росією.

Відомо, що, наприклад, під час Холодної війни агентки КДБ спокушали іноземців, аби потім бо шантажувати, або витягати потрібну інформацію. Були навіть випадки, коли чиновник одружувався з такою жінкою, створюючи постійне та надійне джерело інформації. Наприклад, у 1956 році КДБ розробило план вербування французького військового аташе, полковника Луї Жібо. Приховані мікрофони в квартирі Жібо виявили часті суперечки з його дружиною, і КДБ за допомогою маніпуляцій вивело Жібо на шлях зустрічей з привабливими жінками. Одній з них таки вдалося закохати аташе в себе. Згодом перед Жібо виклали компрометуючі фото і запропонували два варіанти: або співпрацювати, або погоджуватися на ганьбу. Жібо не став обирати і наклав на себе руки.

У 1968 році посол Великої Британії в СРСР Джеффрі Гаррісон мав короткий роман з російською покоївкою, яка працювала в британському посольстві. Згодом він також отримав фотокомпромат, зроблений КДБ. Гаррісон негайно повідомив Міністерство закордонних справ Британії про свою помилку, його негайно відкликали на Батьківщину.

The Washington Post у 1987 році писала: «Більшість західних гостей, які прожили в Москві хоча б трохи, можуть розповісти, як КДБ намагався їх спокусити за допомогою «ластівки» або «ворона» (тобто чоловіків спокушали жінками-агентками, а за жінок «бралися» агенти-спокусники).

ФСБ, правонаступниця КДБ, перейняла усі методи попередників. Хіба що перестала так заморочуватися щодо ретельного планування та продумування. У 2010 року саме у «медову пастку» ФСБ заганяло російського опозиціонера Іллю Яшина. Російські сайти опублікували відео, зняте на приховані камери, на якому Яшин займається сексом з жінкою.

Відео почали публікувати в інтернеті. «Масштаб операції вражає. Це справжня спецоперація… схоже, що на неї було витрачено сотні тисяч доларів США», – коментував тоді Яшин. Тоді неодружений політик розповідав, що познайомився з «Катею» майже два роки тому, і все мало вигляд звичайного літнього роману. «Я зустрічався з нею близько місяця, ходив у кіно та кафе. Вона була гарненькою, я закохався в неї та поводився так, як би поводився будь-який самотній молодий чоловік. Я нічого не підозрював, доки не принесли наркотики та секс-іграшки. Інстинктивно я відчув, що щось не так, і пішов. Але було вже надто пізно. Вже було знято достатньо ганебних кадрів», – коментував він.

Нині ФСБ продовжує заманювати «медом» вже українців. Служба безпеки України викрила 23-річного мешканця Покровська, якого завербувала ФСБ через сайт знайомств. Там він познайомився з жінкою, яка виявилась працівницею спецслужби РФ. Вона запропонувала йому близьке знайомство, а згодом – співпрацю з російською розвідкою. Чоловік збирав інформацію про позиції Збройних сил України і коригував повітряні удари по місту. За цей злочин йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наталія Сокирчук, «Главком»