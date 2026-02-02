Вибухи в Росії, мітинг у Празі, нові подробиці щодо файлів Епштейна: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 2 лютого 2026 року

Уперше за десятиліття демократ виграв вибори до Сенату штату Техас, США готуються до можливих ударів з боку Ірану, посилюючи ППО на Близькому Сході, у Білгородській області пролунали вибухи, п’ятирічного хлопчика, затриманого агентами ІСЕ, звільнено з-під варти, у Празі десятки тисяч людей вийшли на мітинг за європейський вибір Чехії.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 2 лютого:

Вибори до Сенату у Техасі

Кандидат від Демократичної партії здобув перемогу на позачергових виборах до Сенату штату Техас, уперше за десятиліття відібравши мандат у республіканців у традиційно консервативному окрузі. Результат уже назвали «тривожним дзвінком» для Республіканської партії напередодні проміжних виборів 2026 року.

Перемогу здобув Тейлор Ремет – профспілковий діяч і ветеран ВПС США. Він переміг у окрузі Таррант поблизу Далласа над республіканською кандидаткою Лі Вамбсганс, яку публічно підтримував президент Дональд Трамп.

Вибухи у Білгородській області

У ніч на 2 лютого над Старим Осколом пролунала серія вибухів. За словами місцевих жителів, гучні звуки та спалахи в небі було чути близько 03:50, переважно в північній і північно-східній частинах міста. Очевидці нарахували п’ять-шість вибухів.

Унаслідок інциденту, за словами губернатора, пошкоджено три багатоквартирні будинки. Також повідомляють про пошкоджений автомобіль. Крім того, після одного з вибухів загорілося приватне домоволодіння.

США посилюють ППО на Близькому Сході

США посилюють систему протиповітряної оборони на Близькому Сході, готуючись до можливих ударів у відповідь з боку Ірану.

Американські посадовці визнають, що навіть обмежені удари по Ірану можуть спровокувати масштабну відповідь. У такому разі Тегеран може застосувати балістичні ракети, дрони, а також задіяти союзні угруповання в Іраку, Сирії та Ємені, що створить загрозу для баз, судноплавства й цивільної інфраструктури.

Звільнення п'ятирічної дитини з-під варти ІСЕ

П’ятирічного Ліама Конехо Рамоса та його батька Адріана Конехо Аріаса звільнили з імміграційного центру утримання в Техасі після понад тижня перебування під вартою. Вони повернулися до Міннеаполіса.

Адвокат родини раніше заявляв, що Ліам і його батько легально в’їхали до США з Еквадору та мають відкриту справу про надання притулку без рішення про депортацію.

Мітинг за проєвропейський курс у Празі

У центрі Праги 1 лютого пройшов багатотисячний мітинг на підтримку президента Чехії Петра Павела на тлі загострення політичного конфлікту всередині владної коаліції. За оцінками організаторів, участь в акції взяли від 80 до 90 тис. людей.

Протест одночасно відбувався на Староміській площі та Вацлавській площі. Учасники вийшли з національними прапорами та плакатами, відкрито заявивши про підтримку чинного глави держави.

Ім'я Трампа у файлах Епштейна та реакція Мін'юсту

Міністерство юстиції США не має підстав для розслідування повідомлень про ймовірну причетність президента Дональда Трампа до справи засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, оскільки ці твердження є неперевіреними та ґрунтуються на анонімних або непрямих свідченнях.

Бланш пояснив, що частина сигналів, отриманих ФБР, була анонімною або базувалася на чутках, які «неможливо повноцінно розслідувати».

Інші важливі новини: