Справа Епштейна: старий друг передає «привіт» Трампу з того світу

Витівки померлого шість років тому мільйонера впливають тепер на вирішення… війни в Україні

19 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що підписав закон про оприлюднення матеріалів у справі сексуального злочинця, бізнесмена Джеффрі Епштейна. Днем раніше, 18 листопада, Палата представників Конгресу США майже одностайно проголосувала за оприлюднення документів.

Цікаво, що цього моменту Трамп не виявляв особливої ініціативи у питанні прозорості у цій справі. Так, він ще під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв цьому сприяти, проте після того, як вдруге став президентом Сполучених Штатів, позицію змінив і навіть у кількох інтерв’ю сказав, що його дивує зацікавленість громадськості справою Епштейна. Для більшої переконливості він називав її «нудною». Однак громадськість продовжувала цікавитися. Як і опоненти Трампа демократи.

Не секрет, що прізвище Трампа фігурує у справі Епштейна. Водночас сам президент США відкидає будь-яку причетність до злочинів колишнього товариша і взагалі відхрещується від близької дружби з ним.

Існує навіть конспірологічна теорія про те, що раптова поява одіозного «мирного плану» з 28 пунктів щодо закінчення війни в Україні – це спосіб відвернення уваги американців від справи Епштейна. Сам план начебто написали повірений Путіна Кирило Дмитрієв, спецпредставник Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер. Тема ж війни в Україні – одна з найгарячіших. Тим більше на тлі постійних розповідей президента США про те, як він зупинив вже …надцять воєн.

Разом із тим, саме справа Епштейна спровокувала галас в Республіканській партії, особливо – всередині її найрадикальнішого крила MAGA. Саме вона експлуатувала імідж Трампа як борця із deepstate – «глибокою державою», тобто політичною елітою, яку конспірологи традиційно пов'язують з корупцією. Долученість до справи Епштейна поставила під сумнів цей образ. Різкою зміною свого ставлення до оприлюднення матеріалів у справі та підписом відповідного закону Трамп намагається затвердитися в образі борця з корупцією та поборника справедливості. Проте деякі експерти наголошують: поставити підпис і дати політичний підкилимовий дозвіл на оприлюднення – дві різні речі. У силах Трампа затягувати публікацію матеріалів аж до кінця його президентського терміну.

Хто такий Епштейн

Інформація про витівки Епштейна час від часу з’являється у ЗМІ два десятки років поспіль. Ця внутрішня американська історія вже кілька разів спричиняла політичні землетруси. Останні дні показують, що доленосні поштовхи від цього землетрусу відчуває навіть Україна. Що ж це за справа?

Джеффрі Епштейн – американський бізнесмен, фінансист. Народився у 1953 році у Брукліні, в родині шкільного педагога та садівника. Мав двох братів. Скромні стартові позиції не завадили йому стати фінансистом з потужним компроматом на половину американських політиків та діячів шоу-бізнесу.

У підлітковому віці він трохи займався музикою. Закінчив школу, потім – нью-йоркський художній коледж The Cooper Union. Згодом вступив до Курантівського інституту математичних наук при Нью-Йоркському університеті, але покинув навчання.

Вперше про Епштейна у ракурсі сексуального примусу неповнолітніх заговорили у 2005 році фото: Реєстр сексуальних злочинців штату Нью-Йорк

Першим місцем роботи Епштейна була підготовча школа Делтонівського коледжу на Мангеттені: там він з 1974 до 1976 роки викладав математичний аналіз і фізику. А от перші кроки у майбутній блискавичній кар’єрі Джеффрі почав робити, коли перейшов до інвестиційного банку Bear Stearns, де працював у відділі спеціальних продуктів, консультуючи клієнтів з високим рівнем доходу.

До 1980 року Епштейн досяг таких успіхів, що став партнером у Bear Stearns, а ще за рік звільнився та заснував власну консалтингову фірму International Assets Group Inc. Через шість років відомий американський бізнесмен, замішаний у шахрайських схемах, Стівен Гоффенберг найняв Епштейна як консультанта своєї компанії Tower Financial Corporation. Це було колекторське агентство, що скуповувало борги приватних осіб. Тоді йому платили по $25 тис. на місяць. Гоффенберг і Епштейн тісно співпрацювали, багато подорожували разом. Щоправда, 1993 року, коли Tower Financial Corporation було викрито як одну з найбільших фінансових пірамід в історії США, Гоффенберг стверджував, що його друг Епштейн теж залюбки брав участь в шахрайській схемі. Однак Епштейн вчасно зорієнтувався, встиг покинути компанію до початку скандалу, його так і не звинуватили у шахрайстві.

Попри все Епштейн казково розбагатів на співпраці з Гоффенбергом, 1987 року заснував фірму з управління фінансами J. Epstein & Co з власним капіталом понад $1 млрд. Головним клієнтом, другом і покровителем Епштейна бізнесмен Леслі Векснер, магнат у сфері роздрібної торгівлі, який роком раніше зробив Епштейна своїм головним радником. У той період Джеффрі вже часто відвідував покази мод Victoria's Secret, приймав моделей у своєму нью-йоркському будинку.

У 2015-му ізраїльська газета Haaretz повідомила, що J. Epstein & Co інвестувала в стартап, очолюваний колишнім прем'єр-міністром Ізраїлю Егудом Бараком.

Справа Епштейна

Ця складна кримінальна історія, яка триває от вже два десятиліття і обертається навколо примусу до проституції неповнолітніх.

Перший етап – наслідки одиничного позову

Вперше про Епштейна у ракурсі сексуального примусу неповнолітніх заговорили у 2005 році. Тоді до поліцейського управління міста Палм-Біч, що у штаті Флорида, звернулась жінка, яка повідомила: її 14-річну падчерку привезла в особняк Епштейна старша дівчина. Там начебто підлітці запропонували $300 за те, щоб вона роздяглась і зробила масаж Епштейну. І начебто дівчину бачили в маєтку в одній нижній білизні. Поліція разом з ФБР взялись за справу і впродовж майже року вели таємне розслідування, у фіналі якого прийшли з обшуками у маєток бізнесмена. Вони виявили, що начебто Епштейн заплатив кільком неповнолітнім дівчатам за секс. Заперечувати це було неможливо, бо поліція виявила дві приховані камери і чимало фото дівчат по всьому будинку. Їх допитали. Згодом стало відомо, що Епштейну робили масаж тричі на день. Врешті ФБР отримало заяви від 36 дівчат, які містили ті чи інші звинувачення на адресу Епштейна.

Колишній працівник маєтку Епштейна Хосе Алессі розповів поліцейським, що масажистки бізнесмена ставали «дедалі молодшими» та «здавалося, що їм щонайбільше 16-17 років». Він також повідомив, що після масажу Епштейна йому іноді доводилося «мити секс-іграшки», які залишалися в раковині.

Своєю чергою колишній керуючий будинком Альфредо Родрігес, розповів слідчим, що він «знав, що масажистки Епштейна ще навчалися у старшій школі». Родрігес також казав, що йому доводилося «протирати» секс-іграшки після масажу та повертати їх до шафи біля ліжка Епштейна в його будинку в Палм-Біч.

Видання Miami Herald, що присвятило цикл матеріалів справі Епштейна у 2018 році, наводить одну з історій про такі масажі.

Врешті Епштейн відсидів лише 13 місяців у в'язниці штату, і причому – з правом виходу на роботу щодня на 12 годин. Ця угода була оголошена незаконною аж у лютому 2019 року – через те, що жертви не були повідомлені про неї.

Другий етап – лавина позовів

Починаючи з 2014 року проти Епштейна посипалися нові й нові позови. Тоді був поданий федеральний цивільний позов у Флориді щодо правомірності угоди Міністерства юстиції з Епштейном 2008 року; цей же позов звинувачував адвоката Алана Дершовіца в сексуальному насильстві над неповнолітньою, яку йому начебто надав Епштейн. Звинувачення проти Дершовіца були відхилені суддею. У документі також йшлося, що Епштейн керував «організацією сексуального насильства» і постачав неповнолітніх «відомим американським політикам, впливовим бізнесменам, іноземним президентам, відомому прем'єр-міністру та іншим світовим лідерам».

У січні 2015 року 31-річна американка Вірджинія Джуффр дала свідчення, що впродовж трьох років Епштейн утримував її як секс-рабиню, і нібито тоді вона ще не досягла повноліття. Вона також стверджувала, що він «передавав» її іншим чоловікам, серед яких був принц Ендрю та адвокат Алан Дершовіц, і вони начебто разом з Епштейном ґвалтували її.

Ба більше, позивачка наполягала, що у ФБР знали про злочини і приховували їх. Вона розповіла, що була секс-рабинею Епштейна з 1999 по 2002 роки і залучала до проституції інших неповнолітніх дівчат. Фігуранти, звісно, заперечували, а Дершовіц ще й зустрічний позов на неї подав. Епштейн намагався врегулювати з дівчиною справу позасудово.

Вірджинія тримає свою фотографію у віці 16 років, коли вона стверджує, що зазнала сексуального насильства з боку мультимільйонера з Палм-Біч фото: Miami Herald

Історія стрімко набирала обертів, і у квітні 2016 року у Каліфорнії був поданий ще один федеральний позов: проти Епштейна та Дональда Трампа. Позивачка, яка виступала анонімно як Джейн Доу, свідчила, що ці два пани піддавали її сексуальному насильству у 1994-му на вечірках безпосередньо у маєтку Епштейна на Мангеттені. Позивачці тоді було лише 13. Суддя за місяць відхилив позов, офіційна причина – нестача доказів.

Жінка не здалась і у червні подала ще один позов – на цей раз у Нью-Йорку. На нього очікувала така сама доля. Але вона не забарилась і з третім позовом: подала його також у Нью-Йорку у вересні 2016-го. Другий і третій позови включали в себе свідчення не лише самої постраждалої, а й анонімного свідка, який заявив, що позивачка розповідала йому про насилля саме у той період, коли його здійснювали.

Однак і третій позов відхилили. Можливо, у третього позову і були судові перспективи, однак Доу відступила: у якийсь момент вона просто відмовилась продовжувати боротьбу. Кажуть, вона отримувала погрози. Сам же Епштейн категорично відмовлявся від будь-яких коментарів.

Третій етап – фатальна серія цивільних позовів від жертв

У липні 2019 року Епштейна знову заарештували – на цей раз вже у Нью-Джерсі. Причина – нові федеральні звинувачення у торгівлі людьми з метою сексу, причому і неповнолітніми у тому числі, всього йдеться про 40 дівчат. Суд відмовив Епштейну у заставі, а на горизонті проступила перспектива довічного ув'язнення.

За місяць, 10 серпня, Епштейн був знайдений мертвим у своїй камері. Офіційний висновок коронера – самогубство. Досі цей висновок викликає численні сумніви та конспірологічні теорії.

Епштейн на суді фото: Reuters

Хто ще фігурує у справі Епштейна

19 грудня 2023 року суддя Лоретта Преска постановила розкрити майже 1000 сторінок документів, де є згадки про близько дві сотні людей, з якими так чи інакше комунікував Епштейн, і які можуть мати якийсь стосунок до справи. Серед імен, які фігурують у так званому списку Епштейна:

експрезидент США Білл Клінтон,

чинний президент США Дональд Трамп,

британський принц Ендрю, герцог Йоркський,

засновник Microsoft Білл Гейтс,

поп-співак Майкл Джексон,

ілюзіоніст Девід Коперфілд,

фізик Стівен Гокінг

експрем'єр Ізраїлю Ехуд Барак

експрем'єр Великої Британії Тоні Блер та інші.

Білл Клінтон приймав Епштейна і його подругу Гіслейн Максвелл у Білому домі. Нині Максвелл відбуває 20-річний термін за допомогу в розбещенні неповнолітніх фото: Clinton Presidential Library

Справа набула шаленого резонансу. Бази даних, де зберігалися документи по ній, у перші дні після оприлюднення зависали – такий був вал охочих ознайомитися з файлами.

Цікаво, що серед цих документів є файли, де згадується Україна. Проєкт Epsfilesnexus підрахував, що таких згадок аж 72! Ба більше, там фігурують імена ексрегіонала Олександра Вілкула та навіть експрезидента Леоніда Кучми. Зауважимо: ці документи спливли нещодавно: 12 листопада, їх виклав у вільний доступ комітет Палати представників США.

Так, прізвище Вілкула міститься у листі від 2016 року, в якому відправник (чиє ім’я закрите у документі) просить Епштейна «допомогти дістати для політика запрошення на інавгурацію Дональда Трампа».

«Подруга дитинства моєї мами з України зв’язалася з нею – вона працює на Олександра Вілкула (лідера української опозиції) – і запитала, чи можу я допомогти організувати запрошення на інавгурацію Трампа за високу винагороду. Мені дізнатися деталі чи відмовитися? Чи є у вас взагалі бажання зустрітися з ними? Я особисто не знаю Тамару (подругу моєї мами), і мама не бачила її роками», – пише відправник.

Лист Епштейну, в якому згадується Вілкул з України Джерело: Комітет Палати представників з питань нагляду та урядової реформи

Схоже, «подрузі мами» таки пішли назустріч: у січні 2017 року Вілкул розповідав, що відвідував заходи у США, як він казав, «за запрошенням партнерів».

Ще один документ – це стенограма, на якій невідомий юрист засвідчує, що його клієнтом був експрезидент України Леонід Кучма. «Нас із братом найняв мій ексстудент Даг Шен – блискучий політичний стратег, який консультував родину президента. Нашим завданням було консультувати українських юристів щодо запису (йдеться про «плівки Мельниченка», зокрема, про розмови другого президента Леоніда Кучми. На одній з них людина з голосом, схожим на голос Кучми, віддавала наказ ліквідувати журналіста Георгія Гонгадзе – «Главком») та інших юридичних і фактичних питань. Я полетів до Києва, щоб зустрітися зі своїм клієнтом», – йдеться в листі.

Стенограма, на якій невідомий юрист засвідчує, що його клієнтом був Леонід Кучма Джерело: Комітет Палати представників з питань нагляду та урядової реформи

«Чудовий хлопець»

Нині Трамп відхрещується від дружби з Епштейном, однак раніше сам визнавав, що вони товаришували, ба більше, він чудово відгукувався про Епштейна. Як пише Newsweek, Трамп в одному з інтерв’ю сказав: «Я знаю Джеффрі вже 15 років. Чудовий хлопець. З ним дуже весело проводити час. Кажуть навіть, що йому подобаються красиві жінки так само, як і мені, і багато з них молодші. Безсумнівно, Джеффрі насолоджується своїм життям».

Коли Епштейн потрапив за ґрати востаннє, у 2019 році, Трамп вже заявляв, що 15 років тому «їхні шляхи розійшлися».

The Wall Street Journal 17 липня цього року опублікувало матеріал про ймовірне послання, яке Трамп начебто надіслав у 2003 році Епштейну. Так, у статті WSJ йшлося, що цей лист був частиною подарункового альбому, який Епштейн отримав на свій 50-річний ювілей від друзів. Текст був надрукований у контурі силуету оголеної жінки: «Друг – це чудова річ. З днем народження! І нехай кожен день буде ще однією прекрасною таємницею». Трамп позивався до суду на видання та на власника медіахолдингу News Corp (якому належить WSJ) Руперта Мердока, а також на керівництво видавництва Dow Jones (Dow Jones & Company – видавець The Wall Street Journal) та журналістів, які працювали над матеріалом. У видавництві ж заявили, що впевнені в «ретельності та точності» журналістської роботи і «рішуче відстоюватимуть» її у суді.

До речі, цікавою є причина розриву багаторічної дружби. Трамп стверджує, що Епштейн переманював у нього працівниць спа-салону в пляжному клубі на території флоридського будинку Трампа. «Він забирав людей. Я йому казав: не роби так більше, ти ж знаєш, що вони працюють у мене, а після цього він ще кількох забрав. Після цього між нами все було скінчено», – розказував Трамп.

На уточнювальне запитання про те, чи були ці працівники молодими дівчатами, Трамп відповів ствердно. Згодом виявилося, що однією з цих дівчат, як визнав сам Трампа, була… та сама Вірджинія Джуффре, яка подала проти Епштейна перший позов.

Наталія Сокирчук, «Главком»