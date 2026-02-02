Власниця київської агенції відповіла на згадку у справі Епштейна

Агенція заперечує будь-яку причетність до злочинної діяльності

У нових документах у справі Джеффрі Епштейна Мінюст США виявив листування між директоркою київської модельної агенції Linea 12 Models Машею Манюк та близьким соратником Епштейна Жаном-Люком Брюнелем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Телебачення Торонто» та «ТаблоID».

Листування датоване жовтнем 2010 року і стосується обговорення однієї з моделей київської агенції, умов можливого контракту та її поїздки до США. Журналісти зазначають, що 10 жовтня 2010 року Джеффрі Епштейн отримав електронного листа з рекомендаціями контактів для пошуку моделей та так званих шлюбних агенцій в Україні. У листі згадувалися дві київські модельні агенції: L Models та Linea 12 Models.

Після цього в мережі почали з'являтися дописи про те, що Манюк нібито поставляла українських моделей на ці самі секс-вечірки Епштейна. Зокрема, таку інформацію поширив Сергій Стерненко у своєму Telegram.

фото: Телебачення Торонто

фото: Телебачення Торонто

У подальшому Манюк напряму листувалася з Жаном-Люком Брюнелем – французьким модельним агентом, якого у 2020 році заарештували у Франції за підозрою у зґвалтуваннях, сексуальній експлуатації жінок і неповнолітніх, а також у вербуванні молодих жінок для Джеффрі Епштейна.

Брюнель обговорював із Манюк можливий модельний контракт для української жінки, з якою раніше зустрічався в Парижі, а також організацію її приїзду до США для співпраці в Нью-Йорку. Манюк у відповідь уточнювала деталі термінів, умов поїздки та надсилання договору. Надалі Брюнель переслав це листування Джеффрі Епштейну, інформуючи його про перебіг перемовин.

У коментарі «ТаблоID» Маша Манюк заявила, що це було виключно професійне листування, і заперечила будь-яке залучення її моделей до злочинної діяльності.

фото: Masha Mayuk/Facebook

«Система взаємодії української агенції із закордонними агенціями така: якщо ми розуміємо, що хтось професійно готовий, то я пишу листа керівнику агенції чи скаутинг-відділу (фахівці, які займаються пошуком та підготовкою моделей для агенції — ред.), щоб домовитися й показати їм модель. [...]. Це і є зміст листа. Таких листів я за життя написала 50 тисяч. Це абсолютно професійне листування», – сказала Манюк.

Вона також заявила, що жодну її модель не було підтверджено для роботи в Нью-Йорку. «Усі розповіді про те, що якщо я з ним комунікувала, то постачала йому дівчат, не відповідають дійсності. Тому що повії – це повії, а моделі – це моделі. Ви ніколи не примусите дівчину працювати повією, якщо вона не хоче. Агенції, які працюють в Україні довго й стабільно, не мають жодного стосунку до ескорт-бізнесу. Ніхто ніколи офіційно не буде вести листування з приводу ескорт-сервісу. Тому я хочу закрити рота всім цим розумникам і сказати, що жодної моєї моделі там не було», – наголосила вона.

У раніше оприлюднених архівних матеріалах у справі Джеффрі Епштейна зафіксовано численні згадки про Росію та її керівництво. За даними, на які посилається Daily Mail, в масиві з понад трьох мільйонів документів містяться тисячі посилань на Москву та Володимира Путіна.

Частина файлів свідчить про можливі контакти Епштейна з представниками російської сторони впродовж кількох років. У матеріалах ідеться про обговорення поїздки до Росії, можливу особисту зустріч із Путіним, а також спроби організувати контакти між представниками російської влади та впливовими західними бізнесменами.